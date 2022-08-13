Гимнастика для глаз — необходимость или миф

Можно ли исправить зрение с помощью упражнений — материал издания Reminder.
Коротко
Гимнастика для глаз не поможет восстановить зрение. Близорукость, дальнозоркость, «куриная слепота» (ухудшение зрения в сумерках) — это не результат недостаточной тренировки глазных мышц, а заболевания. Упражнения для глаз не могут их ни предотвратить, ни вылечить.
Подробно
Основная причина самых распространенных болезней глаз (близорукости, дальнозоркости) — изменение формы и размера глазного яблока, из-за чего преломляемый роговицей свет не попадает ровно на сетчатку. Еще один фактор — нарушение преломления света из-за проблем с хрусталиков и роговицей. Форма глазного яблока и роговицы может меняться естественным образом — обычно в детстве и подростковом возрасте, когда организм растет. Иногда это происходит в результате болезни.
Почему же гимнастика для глаз не может исправить ситуацию? За движение хрусталика, роговицы и зрачка отвечают гладкие мышцы. Такие же, как в кишечнике и кровеносных сосудах. Мускулатура этого типа не поддается сознательному контролю, а следовательно — и тренировке. В процессе упражнений мы на самом деле напрягаем не их, а внешние, поперечно-полосатые мышцы глазного яблока. С их помощью мы просто вращаем глазами, но не видим.
В лучшем случае это поможет снять напряжение, усилить кровоток, устранить сухость за счет стимуляции слезной железы и, возможно, ослабить головную боль. Но на причины близорукости, дальнозоркости и других глазных болезней это никак не повлияет. Это подтверждают многочисленные исследования. Например, в ходе одного из экспериментов шестинедельный курс гимнастики для глаз (по два сеанса в день) не вызвал никаких статистически значимых изменений качества зрения у испытуемых с близорукостью до -3 диоптрий.
Откуда же взялось мнение об эффективности таких упражнений? Миф о пользе гимнастики для глаз запустил американский офтальмолог Уильям Бейтс, описавший в далеком 1920 году метод лечения близорукости без применения очков. У подхода не было ни малейшей доказательной базы, его очень скоро признали лженаучным, как и совет того же автора почаще смотреть на солнце (на самом деле это эффективный способ получить ожог сетчатки). Но сама идея вернуть хорошее зрение без операции слишком заманчива и поэтому жива по сей день.
Единственное научно обоснованное показание для применения глазной гимнастики — недостаточность конвергенции, объясняет офтальмолог Вадим Бондарь. Это состояние, при котором пациенту сложно фокусироваться на близком объекте. Из-за этого могут возникнуть проблемы с концентрацией, например, при чтении. Чаще всего такую проблему выявляют у детей.
Что действительно помогает сохранить здоровье глаз, так это правильный режим сна и питания (важны все витамины, а не только те, которые есть в чернике или моркови), активные паузы во время сидячей работы, особенно если приходится сильно и долго напрягать глаза. А если зрение уже испортилось, его дефекты можно либо компенсировать очками и контактными линзами, либо устранить с помощью операции на роговице — лазерной коррекции (читайте о ней подробно в нашем материале).
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Ну, зачем писать такое? Из своего опыта могу сказать, что упражнения работают, эффект есть.
Это не миф, улучшить - можно. Но необходима постоянная поддержка достигнутых результатов.
идёте против исследований опытных квалифицированных учёных?
Легко. Если имеется личный опыт, то "доказательства" "ученых" не требуются.
Хм.. в вашей статье все смешно в одну кучу. В каких-то случаях гимнастика может и не помочь. В каких-то и после операции продолжается ухудшение зрения.
эксперимент из рекламной статейки не тянет на серьезное исследование квалифицированных ученых
Эффект есть от упражнений, мама с -8 улучшила до -4. В статье теоретики теоретизируют
Я читал, что есть две теории как фокусируются глаза. В научных кругах принято считать, что ухудшение зрения связано с самим глазом. По второй, не особо популярной, это связано с мышцами вокруг глаз. Они давят на глаз, заставляет его сужаться или расширяться, тем самым фокусируя объекты.
Зарядка для глаз направлена на то, чтобы тренировать глазные мышцы. Благодаря этому вы улучшаете свой фокус.
Я не мог фокусироваться на дальных объектах, после полугода гимнастики для глаз - могу. Глаза ,после просмотра ТВ или работой за ПК, больше не вытекают :)
Если вы спросите, почему ученые такие дураки и вторая теория не популярна. Все просто - деньги решают. Проще продавать очки и линзы, чем бесплатная гимнастика для глаз.
Вон миф про употребление 5 литров воды в день придумали продавцы воды. Или те же алмазы стоят так дорого, потому что 80% добычи контролирует одна фирма, она придумала миф через женские журналы, что девушкам нужны алмазы.