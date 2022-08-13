Гимнастика для глаз — необходимость или миф

Можно ли исправить зрение с помощью упражнений — материал издания Reminder.

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Коротко

Гимнастика для глаз не поможет восстановить зрение. Близорукость, дальнозоркость, «куриная слепота» (ухудшение зрения в сумерках) — это не результат недостаточной тренировки глазных мышц, а заболевания. Упражнения для глаз не могут их ни предотвратить, ни вылечить.

Подробно

Основная причина самых распространенных болезней глаз (близорукости, дальнозоркости) — изменение формы и размера глазного яблока, из-за чего преломляемый роговицей свет не попадает ровно на сетчатку. Еще один фактор — нарушение преломления света из-за проблем с хрусталиков и роговицей. Форма глазного яблока и роговицы может меняться естественным образом — обычно в детстве и подростковом возрасте, когда организм растет. Иногда это происходит в результате болезни.

Почему же гимнастика для глаз не может исправить ситуацию? За движение хрусталика, роговицы и зрачка отвечают гладкие мышцы. Такие же, как в кишечнике и кровеносных сосудах. Мускулатура этого типа не поддается сознательному контролю, а следовательно — и тренировке. В процессе упражнений мы на самом деле напрягаем не их, а внешние, поперечно-полосатые мышцы глазного яблока. С их помощью мы просто вращаем глазами, но не видим.

В лучшем случае это поможет снять напряжение, усилить кровоток, устранить сухость за счет стимуляции слезной железы и, возможно, ослабить головную боль. Но на причины близорукости, дальнозоркости и других глазных болезней это никак не повлияет. Это подтверждают многочисленные исследования. Например, в ходе одного из экспериментов шестинедельный курс гимнастики для глаз (по два сеанса в день) не вызвал никаких статистически значимых изменений качества зрения у испытуемых с близорукостью до -3 диоптрий.

Откуда же взялось мнение об эффективности таких упражнений? Миф о пользе гимнастики для глаз запустил американский офтальмолог Уильям Бейтс, описавший в далеком 1920 году метод лечения близорукости без применения очков. У подхода не было ни малейшей доказательной базы, его очень скоро признали лженаучным, как и совет того же автора почаще смотреть на солнце (на самом деле это эффективный способ получить ожог сетчатки). Но сама идея вернуть хорошее зрение без операции слишком заманчива и поэтому жива по сей день.

Единственное научно обоснованное показание для применения глазной гимнастики — недостаточность конвергенции, объясняет офтальмолог Вадим Бондарь. Это состояние, при котором пациенту сложно фокусироваться на близком объекте. Из-за этого могут возникнуть проблемы с концентрацией, например, при чтении. Чаще всего такую проблему выявляют у детей.

Что действительно помогает сохранить здоровье глаз, так это правильный режим сна и питания (важны все витамины, а не только те, которые есть в чернике или моркови), активные паузы во время сидячей работы, особенно если приходится сильно и долго напрягать глаза. А если зрение уже испортилось, его дефекты можно либо компенсировать очками и контактными линзами, либо устранить с помощью операции на роговице — лазерной коррекции (читайте о ней подробно в нашем материале).

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