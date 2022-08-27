Главное в этом процессе — не заснуть слишком глубоко.

{"id":490327,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":490327,"gtm":null} 346 просмотров

Материал издания «Идеономика».

Фото: USA Today

Томас Эдисон был известным противником сна. В интервью 1889 года, опубликованном в журнале Scientific American, вечно энергичный изобретатель электрической лампочки утверждал, что никогда не спал больше четырех часов в сутки. По его мнению, сон — это пустая трата времени.

И всё же похоже, что Эдисону в его творчестве помогала дремота. Считается, что изобретатель дремал, держа в каждой руке по шару, с расчетом на то, что, когда он заснет, шары упадут на пол и разбудят его. Таким образом он запоминал мысли, которые приходят в голову во время легкого сна и обычно улетучиваются после просыпания.

Сегодня исследователи сна считают, что в идее Эдисона было зерно истины. Журнал Science Advances опубликовал работу, в которой говорится, что люди переживают краткий период творчества и озарения в наполовину осознанном состоянии.

Оно возникает, когда мы начинаем погружаться в сон — в фазе сна с медленным движением глаз, называемой N1. Полученные данные говорят, что если мы используем промежуток времени между сном и бодрствованием, известный как гипнагогическое состояние, нам легче вспомнить свои яркие идеи.

Вдохновленные Эдисоном, Дельфина Удиетт из Парижского института мозга и ее коллеги предложили 103 участникам математические задачи, в которых было скрыто правило, упрощающее решение. 16 человек, которые сразу справились с решением, исключили из исследования. Остальным дали 20-минутный перерыв и попросили полежать, держа в правой руке стакан. Если стакан падал, их просили рассказать, о чем они думали до того, как выпустили его.

Во время перерыва за участниками следили с помощью полисомнографии — технологии, отслеживающей активность мозга, глаз и мышц для оценки состояния бодрствования человека. Это помогло определить, кто из участников исследования бодрствует, а кто находится в N1 или в N2 — следующей, чуть более глубокой фазе сна.

После перерыва участникам снова предложили решить математические задачи. Те, кто дремал в состоянии N1, почти в три раза чаще замечали скрытое правило, в отличие от бодрствующих на протяжении всего эксперимента, и почти в шесть раз чаще тех, кто погрузился в состояние N2. Этот «момент озарения», как называют его авторы, наступает не сразу. Он приходит после множества последовательных попыток решить задачу, что соответствует предыдущим исследованиями инсайтов и сна.

Менее ясно, работает ли техника Эдисона с падающими предметами для предотвращения более глубокой стадии сна. Из 63 участников, уронивших стакан во время сна, 26 сделали это после того, как прошла фаза N1. Но результаты свидетельствуют о том, что у нас действительно есть творческое окно непосредственно перед засыпанием.

Удиетт говорит, что, как и Эдисона, на исследование ее вдохновил личный опыт. «У меня всегда было много гипнагогических переживаний, похожих на сновидения, которые долгое время приводили меня в восхищение, — говорит она. — Я была удивлена тем, что за последние два десятилетия почти никто не изучал этот период».

Исследование, опубликованное в 2018 году, показало, что короткий период «бодрствующего покоя», или спокойного отдыха, увеличивает шансы на открытие того математического правила, что использовала в эксперименте Удиетт.

А психолог Пенни Льюис из Кардиффского университета в Уэльсе предполагает, что сон с быстрым движением глаз (REM) — фаза, в которой наши глаза бегают взад и вперед, и возникает большинство сновидений, — и медленный сон действуют совместно, чтобы стимулировать решение проблем.

Однако Удиетт не знает о существовании других исследований влияния начала сна на креативность. Но она указывает на множество исторических примеров этого феномена.

«Александр Македонский и Альберт Эйнштейн потенциально использовали технику Эдисона, по крайней мере, так гласит легенда, — говорит она. — Некоторые сны, вдохновляющие на великие открытия, скорее бывают гипнагогическими переживаниями, чем ночными снами. Один из известных примеров — химик Август Кекуле, работающий допоздна, обнаружил кольцевую структуру бензола после того, как увидел змею, кусающую свой собственный хвост в период «полусна».

Художник-сюрреалист Сальвадор Дали также использовал вариацию метода Эдисона: он ложился спать, держа в руках ключ над металлической тарелкой, которая звенела и будила его, когда ключ падал. Это якобы вдохновляло его художественное мышление.

«Это исследование даёт нам одновременное понимание сознания и творчества», — говорит Адам Хаар Хоровиц из медиалаборатории MIT. Он не сотрудничал с командой Удиетт, но разработал технологию для взаимодействия с гипнагогическими состояниями. «Важно, — добавляет он, — что исследование возможно провести дома самостоятельно. Возьмите металлический предмет, лягте и сосредоточьтесь на творческой проблеме. Посмотрим, какие вас посетят моменты озарения».

Но психолог Джонатан Скулер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, также не принимавший участия в проекте, считает: исследование не доказывает, что любой человек может раскрыть свои творческие способности во время ранней фазы сна.

Он отмечает, что «пребывание в “сладкой зоне” просто освежает участников исследования, облегчив им решение задачи в дальнейшем». Но при этом он признает, что в результатах исследования есть что-то очень убедительное. «Новые результаты позволяют предположить, что существует определенный момент, во время которого люди спят достаточно крепко, чтобы получить доступ к недосягаемым иными путями элементам, но не настолько, чтобы материал был потерян», — говорит он.

Несмотря на убеждение, что сон — это период «отключения» мозга, с точки зрения неврологии сон — невероятно активный процесс. Клетки мозга вспыхивают миллиардами, помогают восстанавливать и сохранять воспоминания и, похоже, создают ментальные творения.

В будущих исследованиях Удиетт надеется не только подтвердить свои выводы, но и определить, помогает ли фокусировка на гипнагогическом состоянии с использованием творческого потенциала промежуточного периода между сном и бодрствованием в решении реальных задач и проблем.

К тому же, ее группа рассматривает возможность использования интерфейсов мозг-компьютер для точного определения паттернов мозговых волн, связанных с наступлением сна. Это позволит точно определить время, когда людей следует будить в моменты предполагаемого озарения.

«Мы могли бы научить людей достигать этого творческого состояния по желанию, — предполагает Удиетт. — Можно использовать одни звуки, когда люди достигают нужного состояния, и другие, когда они слишком глубоко погружаются в сон. Такой метод научит распознавать творческое состояние и поможет его достичь».