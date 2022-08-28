Писатель и редактор Робин Коппл рассказывает о том, как с помощью воскресенья сделать подарок себе будущему.

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Материал издания «Идеономика».

Источник: jamadvice.com

По мере того, как мы ставим всё более амбициозные и долгосрочные цели, требующие стабильно высокого уровня продуктивности, становится всё важнее разделять недельные спринты своего рода пит-стопом, чтобы оглядеться и перевести дух. И если у вас есть свободное время, попробуйте посвятить этому целый день.

Этот день передышки стал в моём рабочем процессе священным временем. Я использую его для паузы, размышления, перезарядки — все эти забавные модные словечки. А также для уборки и разбора вещей. Я создаю для себя наилучшую позицию, чтобы подойти к старту следующего спринта свободным, энергичным и целеустремленным.

Это может происходить в выходные дни, но это не выходные. Это воскресенье.

Про прошлое воскресенье

Я не могу перестать думать о прошлом воскресенье. У меня только что закончилась довольно тяжёлая неделя, и я знал, что на горизонте маячит не менее напряжённая. Я провел субботу в стиле своего фирменного выходного «ничего не делай — ты это заслужил», отмечая выполненную работу полным бездельем.

Результатом такого дня обычно является небольшой бардак. Поэтому к воскресенью я зачастую чувствую себя слегка неловко и растерянно, но всё равно лениво дрейфую сквозь день, просто ожидая понедельника, настигающего меня, как скоростной поезд. Знакомо звучит?

Но именно в это воскресенье у меня закончилась чистая одежда. Так что хотя бы одна традиционная «воскресная работа», которую нужно сделать, у меня была. И по чистой случайности — возможно, из-за подкаста, который слушал, или настроения, в котором был, — но я попал в точку. Я начал разбирать вещи, раскладывая их по местам. И даже рассортировал рубашки по цветам.

И когда я закончил, то почувствовал порыв сделать ещё что-то подобное. Тогда я перешел к посуде. И к картотеке, где храню важную переписку. И к простыням — да, даже к ним.

Мне повезло поймать этот прилив вдохновения. Вы не можете прожить жизнь, ожидая появления хороших идей, — между этими моментами озарения, знаю по себе, могут пройти годы. Тот воскресный день позволил мне увидеть многое. Значительно более чистый дом. Меньше отвлекающих внимание вещей. И захватывающее чувство: «Хорошо, это я сделал, что ещё нужно?». Это чувство заставит вас объединить полезные дела.

Я понимаю вашу нелюбовь к мытью посуды. Но такая работа важна вдвойне: от простой задачи вы можете получить ценный импульс и облегчить себе жизнь завтра.

Посмотрите на это как на подарок, который вы преподносите себе будущему — себе, который будет жить в этом пространстве через 16-24 часа. Подумайте о том, насколько лучше вы себя чувствуете, насколько яснее становится ваш разум, когда пространство вокруг чистое. Когда посуда вымыта, доступна, в изобилии и именно там, где должна быть. Когда любая рубашка готова и ждёт в шкафу. Сделайте себе будущему этот подарок.

И пусть еда не мешает

Что еще может произойти в этот волшебный день? Один из самых коварных паразитов, высасывающих ваше время и внимание в течение напряженной рабочей недели, — это еда. Минимум 21 прием пищи — их надо учитывать. А если вы пытаетесь быть относительно здоровым, то еда еще и потребует приготовления.

Воскресный поход по магазинам стал для меня почти медитацией. Я включаю свой любимый подкаст и, двигаясь между полками в собственном темпе и наугад, позволяю себе расслабиться. Конечно, я сверяюсь со списком, стараясь взять всё, что намеревался. Но если что-то ещё привлечет мое внимание, почему бы не попробовать?

Возьмите бананы и яблоки для легкого завтрака без чувства вины. Хлеб для тостов. Необходимые овощи, рис, курицу, макароны — всё, что вам нравится. Если вы действительно следуете цели, попробуйте взять салатный набор с заранее вымытыми овощами и постарайтесь, чтобы он не испортился у вас в холодильнике. Добавьте продукты, которые реально любите, и вы получите рацион на целую неделю.

Это настоящее, хотя и смешное, удовольствие заполнять свой холодильник до такого уровня, что привычным становится «взял и пошёл», как из холодильника в магазине на углу. Греческий йогурт. Любимые напитки. Это упрощает жизнь.

Приготовление еды — это кроличья нора, которая поглощает многих, и её философия заслуживает отдельной статьи, но есть простой способ не провалиться в неё.

Сделайте себе в воскресенье несколько порций ужина. Положите их в холодильник и разогревайте в течение недели, когда захотите. Вот и всё. Если такая легкость импонирует вам, сделайте это на следующей неделе, но в двойном размере. Если хотите еще радикальнее — используйте отдельные контейнеры для каждого приёма пищи. Это базовый процесс, который может стать и более замысловатым, но с точки зрения комфортности такой способ трудно отрицать.

Для того, что я люблю готовить, нужно много нарезанных овощей. Поэтому я делаю всю работу за один раз в воскресенье, когда могу по-настоящему погрузиться в процесс и очень быстро переработать целую «тонну материала». Теперь предварительно нарезанные ингредиенты у меня всегда наготове.

У вас есть блендер? Найдите очень простой рецепт черничного смузи, смешайте всё, что необходимо, и заморозьте пять-шесть порций. Они пригодятся для быстрых перекусов в течение недели.

Запланируйте покорение Луны

С практической точки зрения, самое полезное, что вы можете сделать в воскресенье для своей работы, — это составить как можно более подробный план. Наметьте дела на определенные дни и определенные часы.

Если в течение дня вы работаете или выполняете другие обязанности, цените и тщательно продумывайте те немногие часы, которые у вас остаются. И работайте изо всех сил, пытаясь в течение недели выполнить планы, намеченные вашим «воскресным я».

Попробуйте также составить невероятно амбициозный и вдохновляющий список. Запишите всё, что вы бы хотели достичь в идеальном варианте. Вы знаете, что неделя пойдет не по плану. Вы, вероятно, могли бы это учесть сразу — и взять часы с запасом. Но это не та энергия, которая владеет нами в воскресенье.

В воскресенье возможно всё. И следующая неделя — это сияющий мираж без изъянов. Спланируйте её так, как вам хочется. Это похоже на старую привычку составлять список дел накануне вечером — но вместо этого теперь у вас большая доска визуализации для всей недели.

Сохраните спокойствие

Но при этом вдохновляющем планировании не нужно слишком забегать вперед. Особенно, если это не то, что кажется вам нужным прямо сейчас. В конце концов, это всё ещё выходные.

Иногда всё, что нужно на выходных, это весь день проваляться в постели. Или заказать доставку еды из самого «нездорового» ресторана. Или устроить в квартире хаос ради творческого проекта.

Просто очень важно в этот момент понимать себя. То, что вы хотите, и то, что вам нужно, — две совершенно разные вещи. Суть в том, что воскресенье — это чистый холст, который нельзя игнорировать, нельзя недооценивать его способность формировать вашу неделю.

Работайте над обновлением своего духа. Прежде чем вернуться в мир с готовностью его покорить, найдите освежающую точку равновесия. Попробуйте медитировать или, как вариант, займитесь йогой.

Найдите свое спокойствие. И выходите в штормящее завтра.