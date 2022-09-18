Магические единороги и $900 за ничего: айтишники рассказали о своём опыте работы в «мутных» компаниях Статьи редакции
ИТ — это не всегда про непрерывное развитие, прозрачные процессы, командный дух. Издание dev.by спросило специалистов из Беларуси об опыте работы в сомнительных проектах. Может, их рассказы помогут распознать на входе, что что-то не так.
«Криптоигра: магические единороги будут скрещиваться, их можно продавать, а валюту менять на эфириум»
В 2018 году я несколько месяцев работала в криптоигре — их тогда много появилось после бума криптокотят. Позвал работать знакомый, который верит в крипту. Игра была мутная, стартовый капитал для неё собрали через white paper, юрлицо — в Тайланде.
Учредителей четверо: трое из России и один из Беларуси, но в тайской фирме фигурировало имя только одного россиянина. В остальном это был просто лендинг. Моего друга-соучредителя позже потихоньку выперли из команды, его учредительство никак не было оформено.
Итак, февраль 2018 года, друг зовёт на пиво обсудить супервозможность поработать на инновационном проекте.
Мне предлагают должность QA. Ни в крипте, ни в играх я особо не разбиралась, но согласилась поучаствовать — почасовая оплата была сладкая. Первые два месяца я работала по вечерам и выходным. Платили эфирами.
Некоторые учредители были странными, я не понимала, чем они занимаются. Одна девочка, которая вроде занималась продвижением нашей игры в Тайланде, однажды придралась, что у меня нет профильного ИТ-образования. Я ей прислала скрин сертификата ISTQB Foundation Level для QA. К слову, это единственный раз за 10 лет работы, когда мне пригодился этот сертификат.
Команда была разрозненной: украинцы, беларусы, россияне. Я предложила проводить дейлики. Одно время человек 15 приходили на созвоны и докладывали свой статус. На проекте почти все были фрилансерами, сроки сдачи фичей нарушались.
По сравнению с аутсорсом, где я работала раньше, был полный бедлам. С другой стороны, я смогла попробовать себя в качестве управленца: участвовала в обсуждении дизайна новых фичей, доказывала, какие фичи важно выпустить в первую очередь. Де-факто я успела поработать и скрам-мастером, и QA, и ментором для джуна QA.
Релиза игры так и не случилось. Летом 2018-го крипта упала, и проект накрылся тазиком, нам перестали платить зарплату. Ещё месяц я поработала на волонтёрских началах, а потом проект заглох. Последнюю зарплату так и не заплатили.
«Ничего не делал за $900 в месяц»
Была в моей жизни контора, где я ничего не делал 11 месяцев за зарплату $900. Нашёл её по объявлению на джобборде. Контора занималась разработкой ПО (точнее доработкой: всякие CRM-системы под лицензией шли из Прибалтики и России), 95% заказов — из Беларуси.
Я — системный аналитик, в мои задачи входила оптимизация баз данных. Но на все мои предложения мне отвечали «хорошо, подумаем», а потом предложения шли в мусорку.
Знакомство с программированием позволило мне пару месяцев занимать себя хоть чем-то. Сделал несколько полезных вещей C# — это немного успокаивало: «Ну ладно, и оптимизация баз данных когда-нибудь заработает».
Не знаю, насколько это правда, но другого объяснения не нахожу. Зачем почти год платить человеку $900 за ничегонеделание? Ладно на заводе держать штатную единицу за $200 — это ещё могу понять: госбюджет, все дела. Но тут — коммерческое предприятие. На перспективу? «Не верю».
На перспективу держат по-другому: у специалиста конкретной специализации заканчивается проект, ему предлагают бенч — с сохранением полноценной зарплаты или только «на еду». А тут на непонятной должности делаешь непонятную работу, которую все отвергают, но при этом платят.
При мне сменилось пять таких специалистов: через пару месяцев они не выдерживали безделья. Я же держался так долго, потому что надеялся, что C# переведут на полную мощность. Но потом и мне надоело. Три месяца был в поиске, а потом с необычайной радостью сбежал.
Что у них сейчас? Товарищ по фронтенду в прошлом году проходил у них собеседование. Говорит, контора не загнулась, реальная деятельность ведётся, проектов хватает. Даже на фронтенде серьёзно рисуют, но по-прежнему только на белорусские компании.
«Сказали, что пеню не заплатят, так как договор шаблонный, из интернета, и они его вообще не читали»
Как-то работал удалённо из Беларуси на российскую компанию, которая разрабатывает конструкторы грантов (вроде Tilda) — в основном для российских госфондов и крупных ведомств. Компания контролируется приближённым чиновником и по совместительству талантливым бизнесменом.
Компания — монополист в России. Но на юрлицо оформлены только учредители — 3-4 человека. В остальном схема такая: юрлицо платит ИП директора, тот берёт себе кусок и платит паре-тройке ИП своих замов. Те тоже отщипывают свои доли и передают оставшееся дальше. В конце концов часть денег доходит до твоего ИП или личного счёта. О легальности такой схемы судить не берусь.
Я устроился продактом, но по факту вакансия оказалась для бизнес-аналитика, и даже не одного. Работал каждый день в течение шести недель с 7 утра до 8-9 вечера с получасовым перерывом на обед + частично в выходные.
Минус одна неделя на онбординг. Дальше нужно было уже нон-стоп общаться с разрабами и заказчиками и успевать день в день писать требования и отдавать их тут же в разработку. Утро и вечер уходили на то, чтобы в тишине оформлять таски. Параллельно продолжал разбираться и задавать вопросы, но на меня не было времени.
Отработал две недели — закончился месяц, но зарплату я не получил. На резонный вопрос ответили: «Ты ещё даже месяц не отработал — какая зарплата?» Пообещали выплатить в следующий раз полную сумму за месяц. Я на это закрыл глаза.
Спустя месяц попросил у директора фидбэк. Он сказал, что я почти ничего не сделал и от меня ожидают большего (заказчики не раз давали прямо противоположную оценку). В тот момент я решил, что буду увольняться. Сообщил директору, высказав в адекватной форме всё, что думаю. Он признал, что на собеседовании меня обманули — работа не соответствует вакансии. Договорились, что проработаю еще неделю.
Когда подошёл срок выплаты зарплаты и увольнения, директор решил сходить в отпуск. Мне ничего не упало, а через день директор улетал и не хотел решать никакие проблемы. Я начал стучаться в личку к нему и непосредственному начальнику, с ИП которого должна была прийти оплата. Начали кормить завтраками. В какой-то момент перечитал договор и увидел, что на случай задержки зп там прописана пеня.
Дошло до точки кипения, и я официальным письмом уведомил директора, что обращаюсь в суд. Решение нашлось в течение дня — я согласился получить зарплату без пени, — и деньги перечислили. С тех пор не работаю без официального трудоустройства.
Любопытная деталь: компания работала исключительно на Россию, в то время шли разговоры о «мировой экспансии». Стратегия оказалась очень странной: первой страной, которая собиралась купить продукт, оказалась Гвинея (маленькая страна в Африке), но контракт сорвался, так как её президента (и его администрацию в лице клиента) свергли.
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Почему бы не брать эти 900 $, параллельно фрилансить, отчего люди бежали непонятно)
это со стороны так кажется, это психологически сложно, ты зависаешь в неопределенности, и на это тратится нейроресурс, это не стоит $900.
Дают возможность делать свои проекты на работе ,нет буду ходить всех доебывать своими предложениями
Выше правильно подметили, почему бы не брать 900 $ за просто так, параллельно работая над своими проектами
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По моему обычная компания, которых тысячи у нас) я уж думал будет настоящие секс, наркотики и рок-н-ролл)