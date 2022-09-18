ИТ — это не всегда про непрерывное развитие, прозрачные процессы, командный дух. Издание dev.by спросило специалистов из Беларуси об опыте работы в сомнительных проектах. Может, их рассказы помогут распознать на входе, что что-то не так.

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Кадр из фильма «Приключения Буратино»

«Криптоигра: магические единороги будут скрещиваться, их можно продавать, а валюту менять на эфириум»

В 2018 году я несколько месяцев работала в криптоигре — их тогда много появилось после бума криптокотят. Позвал работать знакомый, который верит в крипту. Игра была мутная, стартовый капитал для неё собрали через white paper, юрлицо — в Тайланде.

Учредителей четверо: трое из России и один из Беларуси, но в тайской фирме фигурировало имя только одного россиянина. В остальном это был просто лендинг. Моего друга-соучредителя позже потихоньку выперли из команды, его учредительство никак не было оформено.

Итак, февраль 2018 года, друг зовёт на пиво обсудить супервозможность поработать на инновационном проекте.

В процессе узнаю, что это криптоигра: магические единороги будут скрещиваться и рождать новых единорогов с уникальными частями тела, игрок сможет продавать их за игровую валюту, а её менять на эфириум.

Мне предлагают должность QA. Ни в крипте, ни в играх я особо не разбиралась, но согласилась поучаствовать — почасовая оплата была сладкая. Первые два месяца я работала по вечерам и выходным. Платили эфирами.

Некоторые учредители были странными, я не понимала, чем они занимаются. Одна девочка, которая вроде занималась продвижением нашей игры в Тайланде, однажды придралась, что у меня нет профильного ИТ-образования. Я ей прислала скрин сертификата ISTQB Foundation Level для QA. К слову, это единственный раз за 10 лет работы, когда мне пригодился этот сертификат.

Команда была разрозненной: украинцы, беларусы, россияне. Я предложила проводить дейлики. Одно время человек 15 приходили на созвоны и докладывали свой статус. На проекте почти все были фрилансерами, сроки сдачи фичей нарушались.

По сравнению с аутсорсом, где я работала раньше, был полный бедлам. С другой стороны, я смогла попробовать себя в качестве управленца: участвовала в обсуждении дизайна новых фичей, доказывала, какие фичи важно выпустить в первую очередь. Де-факто я успела поработать и скрам-мастером, и QA, и ментором для джуна QA.

Релиза игры так и не случилось. Летом 2018-го крипта упала, и проект накрылся тазиком, нам перестали платить зарплату. Ещё месяц я поработала на волонтёрских началах, а потом проект заглох. Последнюю зарплату так и не заплатили.

«Ничего не делал за $900 в месяц»

Была в моей жизни контора, где я ничего не делал 11 месяцев за зарплату $900. Нашёл её по объявлению на джобборде. Контора занималась разработкой ПО (точнее доработкой: всякие CRM-системы под лицензией шли из Прибалтики и России), 95% заказов — из Беларуси.

Я — системный аналитик, в мои задачи входила оптимизация баз данных. Но на все мои предложения мне отвечали «хорошо, подумаем», а потом предложения шли в мусорку.

Знакомство с программированием позволило мне пару месяцев занимать себя хоть чем-то. Сделал несколько полезных вещей C# — это немного успокаивало: «Ну ладно, и оптимизация баз данных когда-нибудь заработает».

Но другие аналитики не были так оптимистичны. Их мнение было такое: директор головного офиса просто приплачивает белорусскому начальнику за лишние кадры.

Не знаю, насколько это правда, но другого объяснения не нахожу. Зачем почти год платить человеку $900 за ничегонеделание? Ладно на заводе держать штатную единицу за $200 — это ещё могу понять: госбюджет, все дела. Но тут — коммерческое предприятие. На перспективу? «Не верю».

На перспективу держат по-другому: у специалиста конкретной специализации заканчивается проект, ему предлагают бенч — с сохранением полноценной зарплаты или только «на еду». А тут на непонятной должности делаешь непонятную работу, которую все отвергают, но при этом платят.

При мне сменилось пять таких специалистов: через пару месяцев они не выдерживали безделья. Я же держался так долго, потому что надеялся, что C# переведут на полную мощность. Но потом и мне надоело. Три месяца был в поиске, а потом с необычайной радостью сбежал.

Что у них сейчас? Товарищ по фронтенду в прошлом году проходил у них собеседование. Говорит, контора не загнулась, реальная деятельность ведётся, проектов хватает. Даже на фронтенде серьёзно рисуют, но по-прежнему только на белорусские компании.

«Сказали, что пеню не заплатят, так как договор шаблонный, из интернета, и они его вообще не читали»

Как-то работал удалённо из Беларуси на российскую компанию, которая разрабатывает конструкторы грантов (вроде Tilda) — в основном для российских госфондов и крупных ведомств. Компания контролируется приближённым чиновником и по совместительству талантливым бизнесменом.

Компания — монополист в России. Но на юрлицо оформлены только учредители — 3-4 человека. В остальном схема такая: юрлицо платит ИП директора, тот берёт себе кусок и платит паре-тройке ИП своих замов. Те тоже отщипывают свои доли и передают оставшееся дальше. В конце концов часть денег доходит до твоего ИП или личного счёта. О легальности такой схемы судить не берусь.

Наём через ИП немного напряг, но отзывы о компании были нормальные, поэтому решил пренебречь. Заказы, по всей видимости, шли через того приближенного чиновника, но об этом я узнал уже в процессе работы (оказалась, галера ещё та).

Я устроился продактом, но по факту вакансия оказалась для бизнес-аналитика, и даже не одного. Работал каждый день в течение шести недель с 7 утра до 8-9 вечера с получасовым перерывом на обед + частично в выходные.

Минус одна неделя на онбординг. Дальше нужно было уже нон-стоп общаться с разрабами и заказчиками и успевать день в день писать требования и отдавать их тут же в разработку. Утро и вечер уходили на то, чтобы в тишине оформлять таски. Параллельно продолжал разбираться и задавать вопросы, но на меня не было времени.

Отработал две недели — закончился месяц, но зарплату я не получил. На резонный вопрос ответили: «Ты ещё даже месяц не отработал — какая зарплата?» Пообещали выплатить в следующий раз полную сумму за месяц. Я на это закрыл глаза.

Но график, полное несоответствие описания вакансии реальной работе и не совсем адекватное руководство с мутными схемами начали напрягать.



Спустя месяц попросил у директора фидбэк. Он сказал, что я почти ничего не сделал и от меня ожидают большего (заказчики не раз давали прямо противоположную оценку). В тот момент я решил, что буду увольняться. Сообщил директору, высказав в адекватной форме всё, что думаю. Он признал, что на собеседовании меня обманули — работа не соответствует вакансии. Договорились, что проработаю еще неделю.

Когда подошёл срок выплаты зарплаты и увольнения, директор решил сходить в отпуск. Мне ничего не упало, а через день директор улетал и не хотел решать никакие проблемы. Я начал стучаться в личку к нему и непосредственному начальнику, с ИП которого должна была прийти оплата. Начали кормить завтраками. В какой-то момент перечитал договор и увидел, что на случай задержки зп там прописана пеня.

Когда я упомянул про пеню, директор пропал, а вместе с ним и переписка с договором (благо, у меня была копия). Потом он снизошёл до ответа: мол, это всё плохой интернет, они всё выплатят честно-честно, но пеню мне никто не отдаст, потому что договор шаблонный, из интернета, и они его вообще не читали. А в задержках виноват банк.



Дошло до точки кипения, и я официальным письмом уведомил директора, что обращаюсь в суд. Решение нашлось в течение дня — я согласился получить зарплату без пени, — и деньги перечислили. С тех пор не работаю без официального трудоустройства.

Любопытная деталь: компания работала исключительно на Россию, в то время шли разговоры о «мировой экспансии». Стратегия оказалась очень странной: первой страной, которая собиралась купить продукт, оказалась Гвинея (маленькая страна в Африке), но контракт сорвался, так как её президента (и его администрацию в лице клиента) свергли.

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