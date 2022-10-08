Несколько личных историй от предпринимателей из креативной среды — в материале Reminder.

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Мы все столкнулись с новым уровнем стресса — и даже если вам не нужно срочно менять страну проживания или беспокоиться о безопасности своей семьи, вы могли заметить, что жить и работать «как раньше» стало тяжелее, если не невозможно.

Экономисты говорят в таких случаях о снижении производительности труда — её фиксируют в моменты тяжелых кризисов: во время первой мировой войны, например, производительность рабочих в России падала во всех сферах, кроме тех, что обслуживали оборонную отрасль.

Население современных городов занято не на заводах и фабриках, но работать в полную силу в рекламном агентстве, технологической компании или сети гостиниц непросто, если голова занята тревожными мыслями о будущем.

Если вы чувствуете, что сейчас вам необходимо снова включиться в работу, то помочь могут, как ни странно, два противоположных подхода: больше отдыхать или больше работать.

С первым понятно, хотя отдыхать тоже стоит определённым образом — не любое время, проведенное вне рабочих чатов, поможет восстановиться. Отлично работает заранее спланированный отдых, физические нагрузки, полная смена обстановки и общение с приятными людьми.

Почему справиться со стрессом и отсутствием желания работать может помочь сама работа? Одно из исследований отмечает: привычная рабочая рутина снижает стресс даже в военное время. Помогают общение с коллегами и их поддержка, понимание, что приносишь пользу, — и загруженность в течение дня, что оставляет меньше времени на «думскроллинг».

Какой из двух вариантов подойдет именно вам, зависит от вашей ситуации и индивидуальной реакции на стресс. Мы спросили несколько креативных предпринимателей о том, как им удается сохранять спокойствие и продуктивность, когда мир, кажется, катится в пропасть.

Эти интервью были записаны ещё в августе, до объявления в России частичной мобилизации. Но советы по-прежнему кажутся разумными.

«Моя продуктивность — это волны, которые я пытаюсь ловить»

Рассказывает Илья Мензелеев, создатель платформы для креативных авторов Gesam.ru и подкаста «Крэкономика».

Раньше для меня стресс был чем-то субъективным: ну произошло что-то на работе или в личной жизни, поработал со своим отношением к произошедшему, понял, что ничего трагичного в этом нет и быть не может, — живёшь дальше, остаешься активным. Сейчас же стресс кажется объективным фактором — работать лишь с восприятием здесь не помогает.

Последние месяцы моя продуктивность — это волны, которые я пытаюсь ловить. Просадка в волнах — часть нормы, и я научился не насиловать себя во время спадов.

Сегодня моя занятость стала максимально ориентированной на мои ценности, и это спасает. Все прежние источники дохода отпали. Это удобно: строить с нуля проще, чем переделывать существующее. Регулярный спорт помогает увеличить амплитуду волн, о которых я говорил выше. Во времена затишья можно отдохнуть и от спорта. Но уж если настала пора активности, то спринт в полную силу только увеличит кайф.

Ещё бороться со стрессом помогают природа, трекинг, путешествия поблизости на один-три дня. Удаётся чувствовать себя живым, решать локальные «челленджи», наслаждаться красотой и не думать слишком много. К тому же я сейчас живу в Кыргызстане, и это дёшево — почти бесплатно.

Но, конечно, ключевое — это медитация каждый день, утром и вечером хотя бы по 20 минут. Я заметно продвинулся в своей практике и даже пошёл учиться на преподавателя медитации, уже провёл свой первый курс. Это очень круто — помогать людям находить суперсилу для управления своим вниманием и отношением к происходящему.

Турбулентность — лучшее время для тренировок тела (спорт) и ума (медитация). Прогресс, который можно совершить в такое время, в разы больше, чем прогресс в спокойной жизни. В общем, и здесь стараюсь из лимонов делать лимонад.

«Я завершила процесс сепарации»

Рассказывает Наталья Красильникова, психолог и основательница сервиса по экологичной утилизации старого и ненужного золота Moneygold.

Первое, что я сделала после 24 февраля, — увеличила количество часов личной психотерапии. Я занимаюсь терапией и личностным ростом уже семь лет, и на тот момент сессии с психологом носили уже поддерживающий характер и проходили раз в две недели. Но тут я поняла, что надо снова заниматься еженедельно и с головой ушла в терапию.

Главное мое достижение — это то, что я завершила процесс сепарации. Причём я изначально работала над сепарацией от родителей, но получилось так, что я смогла отделиться и от России. Раньше я всегда думала, что должна быть тут, в своей стране, делать что-то полезное исключительно для неё. Теперь же думаю, что мой дом — это весь мир, вся планета Земля.

Я пока ещё не дошла до того уровня, чтобы назвать домом всю вселенную, но, возможно, и к этому приду. Но и нынешнего уровня сепарации от России хватило для того, чтобы почувствовать себя свободнее, найти силы и смелость выйти на другой уровень.

Что касается стресса, у меня такое мнение: борьбу с ним не стоит прекращать никогда, это должно быть фоновым процессом.

Могу предложить выписать для себя список из 20 вещей и занятий, которые дают вам силы, и каждый день делать, например, пять вещей из этого списка. В моем случае это психотерапия, специальная физическая нагрузка (я её называю «психотерапия для тела»), массаж, полноценное здоровое питание, эксперименты с рецептами.

Еще помогает вдыхать приятные ароматы, смотреть на прекрасное, слушать музыку. Делать что-то новое — это для меня тоже источник сил. Вот сейчас я запускаю стартап с нуля в США, и это ещё как дает мне ресурс.

«Лучший способ возненавидеть то, что делаешь, — никогда не отдыхать»

Рассказывает Евгения Заславская, основательница международного коммуникационного агентства Zecomms Agency.

Недавно я и моя компания столкнулись с буллингом в интернете, и для меня этот стресс стал даже чем-то позитивным. Помогает отделить важное от шелухи, сформулировать или лучше понять свои ценности. Я поняла, что мне ценны моя команда и мои клиенты — ради них я готова собраться, взять себя в руки и продолжить работать. Так что стресс в данном случае не уменьшил продуктивность, а наоборот, подстегнул её.

Я считаю, бороться со стрессом и выгоранием нужно, соблюдая баланс работы и отдыха. Да, это банально, но поняла я это только на своем опыте. Я ушла из офиса в 2017 году, и только в этом году впервые взяла полноценный отпуск.

До этого я всегда брала с собой ноутбук и работала даже [в отпуске]. Так я выяснила: лучший способ возненавидеть то, что ты делаешь, чем бы оно ни было, — никогда не отдыхать. Теперь я, наконец, осознала важность отдыха.

За последние полгода я нашла для себя занятие, которое наполняет меня энергией — это вейксёрфинг. Не знаю, что в этом такого волшебного: может, вода, может, тот факт, что ты падаешь, но потом снова встаешь и едешь, преодолеваешь себя, но после тренировки я выхожу в десять раз более заряженной и готовой работать. Не знаю, что буду делать в холодное время года — наверно, придется на зимовку уезжать туда, где можно кататься.

Ну и, конечно, медитация и работа с дыханием. Оказалось, у меня с ним много проблем: неправильно дышу, задерживаю дыхание. Я думала, что это всё ерунда, что все просто помешались на этих медитациях, а нет. Оказывается, работает.