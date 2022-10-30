Это заставило автора задуматься: считать ли рекомендации менее полезными, раз их написал ИИ, и не слишком ли низкие в интернете требования к контенту.

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Али Абдаал. Источник: его личный сайт.

Британский врач-блогер Али Абдаал провёл эксперимент в Twitter: он разместил тред с советами по продуктивности, которые сгенерировала нейросеть GPT-3 от OpenAI — в текстовом приложении для писателей Lex.

Он «скормил» GPT-3 заголовок «Как повысить продуктивность», составил вводную — о том, что на протяжении пяти лет получает об этом вопросы. И сам написал первый совет и заголовок второго:

Определяйте ежедневные приоритеты . С самого утра задавайте себе вопрос: «Что я просто обязан сделать сегодня?» А после сделайте всё, чтобы эту задачу выполнить. Следуя совету каждый день (или соблюдая хоть какую-то регулярность), вы сможете достичь ощутимого прогресса.

. С самого утра задавайте себе вопрос: «Что я просто обязан сделать сегодня?» А после сделайте всё, чтобы эту задачу выполнить. Следуя совету каждый день (или соблюдая хоть какую-то регулярность), вы сможете достичь ощутимого прогресса. Разместите на столе песочные часы.



Остальные 14 рекомендаций он попросил составить нейросеть.

Всё, что Абдаал загрузил в приложение сам

Рассказывать об этом читателям Абдаал сразу не стал, так что те решили, что советы принадлежат ему. Тред в итоге собрал 1 млн охватов и 23,6 тысяч реакций — лайков, комментариев, репостов, пересылок, переходов в профиль.

Спустя сутки блогер признался, что работал с нейросетью. Он потратил две минуты на вводную, а нейросеть по сути не тратила вообще ничего и при этом выдала хоть и достаточно общие, но всё же разумные советы. И каждый собрал больше лайков, чем первая рекомендация самого Абдаала.

Ali Abdaal @AliAbdaal In 5 years of YouTube, the most common question I still get from my viewers is “how are you so productive?” So here’s a thread of 15 actionable tips that help me do more of the things that matter to me, without burning out. 🧵 Я уже пять лет на YouTube, и самым частым вопросом по-прежнему остаётся один: «Как тебе удаётся быть таким продуктивным?» Так что вот вам тред из 15 прикладных советов, которые помогают мне делать то, что нравится, и не выгорать

Какие рекомендации дала GPT-3

Разместите на столе песочные часы.

Как скромное напоминание о том, что время нужно использовать с пользой. У меня стоят настоящие, но вы можете установить приложение-симулятор — на телефон или компьютер.

Назначьте «День без интернета».

Хотя бы один на неделе. Для меня эта практика стала настоящим прорывом. Так, по средам я не захожу в онлайн до 17:00: никаких соцсетей, электронной почты, новостей — вообще ничего.

Составьте список «Чего не делать».

Это перечень того, на что вы не должны отвлекаться несмотря ни на что. В моём случае это проверка почты спросонья, работа в выходные и частый «скроллинг» соцсетей в течение дня.

Используйте «метод помидора».

Это техника управления временем: сперва работа в течение 25 минут, а затем пятиминутный перерыв. Мне метод помогает не терять фокус и избегать эмоционального выгорания.

Группируйте задачи.

Выполняйте все похожие задания сразу. Мне вот нравится группировать всё, что связано с сочинительством. Если нужно подготовить публикацию в блог, записать видео и написать письмо, я сделаю всё сразу — по очереди.

Войдите в состояние потока.

Если вы в нём, вы так сосредоточены на задаче, что теряете счёт времени. В «потоке» человек, как правило, исключительно продуктивен.

Берите регулярные передышки.

В течение дня важно делать перерывы — даже если вы в «потоке». Мне лично нравится отдыхать по пять-десять минут в час. В это время я расхаживаюсь, наливаю стакан воды или делаю что-то расслабляющее.

Составьте чёткое расписание.

Я для себя понял, что день полезно проводить по заранее расписанному плану. Я, например, всегда знаю, что с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу работаю, а в 12:00 ухожу на обеденный перерыв. Наличие графика помогает не отвлекаться и не сбиваться с намеченного пути.

Устраните отвлекающие факторы.

Это крайне важно. Если хотите быть продуктивным, избавьтесь от всего, что может вас отвлечь. Я, например, ставлю телефон на «беззвучный» и отключаю уведомления — чтобы работать в покое.

Ставьте цели.

Так у вас будет к чему стремиться. Мне нравится ставить как долгосрочные, так и краткосрочные цели. Например, первой может быть «завершить книгу», а второй — «написать 1000 слов к концу дня».

Используйте менеджер задач.

Это помогает мне отслеживать запланированные дела и держать всё под контролем, а также вселяет уверенность, что я не забуду ни о чём важном. У меня установлен Todoist, но на рынке много других отличных вариантов.

Следуйте правилу «80/20».

Это принцип, согласно которому 20% усилий дают 80% результата. Иными словами, сосредоточиться нужно на том, что приносит наибольший «выхлоп».

Делегируйте и отдавайте на аутсорс.

Передавайте другим дела, которые не обязаны выполнять самостоятельно. Например, в моём случае это бухгалтерия. Делегирование высвобождает время, которое я могу потратить на то, в чём хорош и что люблю.

Уделяйте время себе.

Это, пожалуй, самый важный совет. Человек не может стать продуктивным, если не заботится о собственном состоянии. Выделите время на спорт, отдых и хобби. Это поможет вам избежать эмоционального выгорания и повысить эффективность.

То, что читатели не «раскусили» нейросеть, встревожило Абдаала. Он немного успокоил себя и подписчиков тем, что пока искусственный интеллект не может конкурировать с «личностью» живого человека. Но вместе с тем поднял несколько вопросов для обсуждения:

Есть ли смысл тратить собственное время на написание таких тредов, чтобы привлечь аудиторию, если нейросеть в силах справиться «даже лучше»?

Заставят ли такие эксперименты повысить планку качества контента, чтобы достаточно примитивные высказывания ИИ можно было легко отличить от авторских материалов?

Становятся ли подобные советы менее полезными, если знать, что их написала нейросеть?