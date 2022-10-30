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Личный опыт
Полина Лааксо

Блогер выложил в Twitter советы по продуктивности от нейросети — они собрали больше лайков, чем авторские твиты Статьи редакции

Это заставило автора задуматься: считать ли рекомендации менее полезными, раз их написал ИИ, и не слишком ли низкие в интернете требования к контенту.

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Али Абдаал. Источник: его личный сайт.

Британский врач-блогер Али Абдаал провёл эксперимент в Twitter: он разместил тред с советами по продуктивности, которые сгенерировала нейросеть GPT-3 от OpenAI — в текстовом приложении для писателей Lex.

Он «скормил» GPT-3 заголовок «Как повысить продуктивность», составил вводную — о том, что на протяжении пяти лет получает об этом вопросы. И сам написал первый совет и заголовок второго:

  • Определяйте ежедневные приоритеты. С самого утра задавайте себе вопрос: «Что я просто обязан сделать сегодня?» А после сделайте всё, чтобы эту задачу выполнить. Следуя совету каждый день (или соблюдая хоть какую-то регулярность), вы сможете достичь ощутимого прогресса.
  • Разместите на столе песочные часы.

Остальные 14 рекомендаций он попросил составить нейросеть.

Всё, что Абдаал загрузил в приложение сам

Рассказывать об этом читателям Абдаал сразу не стал, так что те решили, что советы принадлежат ему. Тред в итоге собрал 1 млн охватов и 23,6 тысяч реакций — лайков, комментариев, репостов, пересылок, переходов в профиль.

Спустя сутки блогер признался, что работал с нейросетью. Он потратил две минуты на вводную, а нейросеть по сути не тратила вообще ничего и при этом выдала хоть и достаточно общие, но всё же разумные советы. И каждый собрал больше лайков, чем первая рекомендация самого Абдаала.

Ali Abdaal @AliAbdaal

In 5 years of YouTube, the most common question I still get from my viewers is “how are you so productive?”

So here’s a thread of 15 actionable tips that help me do more of the things that matter to me, without burning out. 🧵

Я уже пять лет на YouTube, и самым частым вопросом по-прежнему остаётся один: «Как тебе удаётся быть таким продуктивным?» Так что вот вам тред из 15 прикладных советов, которые помогают мне делать то, что нравится, и не выгорать

Какие рекомендации дала GPT-3

Разместите на столе песочные часы.

Как скромное напоминание о том, что время нужно использовать с пользой. У меня стоят настоящие, но вы можете установить приложение-симулятор — на телефон или компьютер.

Назначьте «День без интернета».

Хотя бы один на неделе. Для меня эта практика стала настоящим прорывом. Так, по средам я не захожу в онлайн до 17:00: никаких соцсетей, электронной почты, новостей — вообще ничего.

Составьте список «Чего не делать».

Это перечень того, на что вы не должны отвлекаться несмотря ни на что. В моём случае это проверка почты спросонья, работа в выходные и частый «скроллинг» соцсетей в течение дня.

Используйте «метод помидора».

Это техника управления временем: сперва работа в течение 25 минут, а затем пятиминутный перерыв. Мне метод помогает не терять фокус и избегать эмоционального выгорания.

Группируйте задачи.

Выполняйте все похожие задания сразу. Мне вот нравится группировать всё, что связано с сочинительством. Если нужно подготовить публикацию в блог, записать видео и написать письмо, я сделаю всё сразу — по очереди.

Войдите в состояние потока.

Если вы в нём, вы так сосредоточены на задаче, что теряете счёт времени. В «потоке» человек, как правило, исключительно продуктивен.

Берите регулярные передышки.

В течение дня важно делать перерывы — даже если вы в «потоке». Мне лично нравится отдыхать по пять-десять минут в час. В это время я расхаживаюсь, наливаю стакан воды или делаю что-то расслабляющее.

Составьте чёткое расписание.

Я для себя понял, что день полезно проводить по заранее расписанному плану. Я, например, всегда знаю, что с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу работаю, а в 12:00 ухожу на обеденный перерыв. Наличие графика помогает не отвлекаться и не сбиваться с намеченного пути.

Устраните отвлекающие факторы.

Это крайне важно. Если хотите быть продуктивным, избавьтесь от всего, что может вас отвлечь. Я, например, ставлю телефон на «беззвучный» и отключаю уведомления — чтобы работать в покое.

Ставьте цели.

Так у вас будет к чему стремиться. Мне нравится ставить как долгосрочные, так и краткосрочные цели. Например, первой может быть «завершить книгу», а второй — «написать 1000 слов к концу дня».

Используйте менеджер задач.

Это помогает мне отслеживать запланированные дела и держать всё под контролем, а также вселяет уверенность, что я не забуду ни о чём важном. У меня установлен Todoist, но на рынке много других отличных вариантов.

Следуйте правилу «80/20».

Это принцип, согласно которому 20% усилий дают 80% результата. Иными словами, сосредоточиться нужно на том, что приносит наибольший «выхлоп».

Делегируйте и отдавайте на аутсорс.

Передавайте другим дела, которые не обязаны выполнять самостоятельно. Например, в моём случае это бухгалтерия. Делегирование высвобождает время, которое я могу потратить на то, в чём хорош и что люблю.

Уделяйте время себе.

Это, пожалуй, самый важный совет. Человек не может стать продуктивным, если не заботится о собственном состоянии. Выделите время на спорт, отдых и хобби. Это поможет вам избежать эмоционального выгорания и повысить эффективность.

То, что читатели не «раскусили» нейросеть, встревожило Абдаала. Он немного успокоил себя и подписчиков тем, что пока искусственный интеллект не может конкурировать с «личностью» живого человека. Но вместе с тем поднял несколько вопросов для обсуждения:

  • Есть ли смысл тратить собственное время на написание таких тредов, чтобы привлечь аудиторию, если нейросеть в силах справиться «даже лучше»?
  • Заставят ли такие эксперименты повысить планку качества контента, чтобы достаточно примитивные высказывания ИИ можно было легко отличить от авторских материалов?
  • Становятся ли подобные советы менее полезными, если знать, что их написала нейросеть?

Что вы думаете по теме? Пишите в комментариях.

#продуктивность #нейросети

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4 комментария
Виктор Петров

А с чего он взял, что нынешний стандарт - выше того, что клепает нейросеть? В конце концов, она на этот самый "стандарт" и опирается.

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jonewayne
Так, по средам я не захожу в онлайн до 17:00: никаких соцсетей, электронной почты, новостей — вообще ничего.

В это время мои коллеги на удалёнке:

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Вадим Д.

Интересно, сам блогер — не результат работы ИИ?

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Alex

Потому, что это специальная, отдельная категория контента, который предназначен для генерации лайков и ничего больше. Его и реальные авторы уже давно генерируют по тем же принципам, что и нейросеть.

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