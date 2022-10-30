Блогер выложил в Twitter советы по продуктивности от нейросети — они собрали больше лайков, чем авторские твиты Статьи редакции
Это заставило автора задуматься: считать ли рекомендации менее полезными, раз их написал ИИ, и не слишком ли низкие в интернете требования к контенту.
Британский врач-блогер Али Абдаал провёл эксперимент в Twitter: он разместил тред с советами по продуктивности, которые сгенерировала нейросеть GPT-3 от OpenAI — в текстовом приложении для писателей Lex.
Он «скормил» GPT-3 заголовок «Как повысить продуктивность», составил вводную — о том, что на протяжении пяти лет получает об этом вопросы. И сам написал первый совет и заголовок второго:
- Определяйте ежедневные приоритеты. С самого утра задавайте себе вопрос: «Что я просто обязан сделать сегодня?» А после сделайте всё, чтобы эту задачу выполнить. Следуя совету каждый день (или соблюдая хоть какую-то регулярность), вы сможете достичь ощутимого прогресса.
- Разместите на столе песочные часы.
Остальные 14 рекомендаций он попросил составить нейросеть.
Рассказывать об этом читателям Абдаал сразу не стал, так что те решили, что советы принадлежат ему. Тред в итоге собрал 1 млн охватов и 23,6 тысяч реакций — лайков, комментариев, репостов, пересылок, переходов в профиль.
Спустя сутки блогер признался, что работал с нейросетью. Он потратил две минуты на вводную, а нейросеть по сути не тратила вообще ничего и при этом выдала хоть и достаточно общие, но всё же разумные советы. И каждый собрал больше лайков, чем первая рекомендация самого Абдаала.
Какие рекомендации дала GPT-3
Разместите на столе песочные часы.
Как скромное напоминание о том, что время нужно использовать с пользой. У меня стоят настоящие, но вы можете установить приложение-симулятор — на телефон или компьютер.
Назначьте «День без интернета».
Хотя бы один на неделе. Для меня эта практика стала настоящим прорывом. Так, по средам я не захожу в онлайн до 17:00: никаких соцсетей, электронной почты, новостей — вообще ничего.
Составьте список «Чего не делать».
Это перечень того, на что вы не должны отвлекаться несмотря ни на что. В моём случае это проверка почты спросонья, работа в выходные и частый «скроллинг» соцсетей в течение дня.
Используйте «метод помидора».
Это техника управления временем: сперва работа в течение 25 минут, а затем пятиминутный перерыв. Мне метод помогает не терять фокус и избегать эмоционального выгорания.
Группируйте задачи.
Выполняйте все похожие задания сразу. Мне вот нравится группировать всё, что связано с сочинительством. Если нужно подготовить публикацию в блог, записать видео и написать письмо, я сделаю всё сразу — по очереди.
Войдите в состояние потока.
Если вы в нём, вы так сосредоточены на задаче, что теряете счёт времени. В «потоке» человек, как правило, исключительно продуктивен.
Берите регулярные передышки.
В течение дня важно делать перерывы — даже если вы в «потоке». Мне лично нравится отдыхать по пять-десять минут в час. В это время я расхаживаюсь, наливаю стакан воды или делаю что-то расслабляющее.
Составьте чёткое расписание.
Я для себя понял, что день полезно проводить по заранее расписанному плану. Я, например, всегда знаю, что с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу работаю, а в 12:00 ухожу на обеденный перерыв. Наличие графика помогает не отвлекаться и не сбиваться с намеченного пути.
Устраните отвлекающие факторы.
Это крайне важно. Если хотите быть продуктивным, избавьтесь от всего, что может вас отвлечь. Я, например, ставлю телефон на «беззвучный» и отключаю уведомления — чтобы работать в покое.
Ставьте цели.
Так у вас будет к чему стремиться. Мне нравится ставить как долгосрочные, так и краткосрочные цели. Например, первой может быть «завершить книгу», а второй — «написать 1000 слов к концу дня».
Используйте менеджер задач.
Это помогает мне отслеживать запланированные дела и держать всё под контролем, а также вселяет уверенность, что я не забуду ни о чём важном. У меня установлен Todoist, но на рынке много других отличных вариантов.
Следуйте правилу «80/20».
Это принцип, согласно которому 20% усилий дают 80% результата. Иными словами, сосредоточиться нужно на том, что приносит наибольший «выхлоп».
Делегируйте и отдавайте на аутсорс.
Передавайте другим дела, которые не обязаны выполнять самостоятельно. Например, в моём случае это бухгалтерия. Делегирование высвобождает время, которое я могу потратить на то, в чём хорош и что люблю.
Уделяйте время себе.
Это, пожалуй, самый важный совет. Человек не может стать продуктивным, если не заботится о собственном состоянии. Выделите время на спорт, отдых и хобби. Это поможет вам избежать эмоционального выгорания и повысить эффективность.
То, что читатели не «раскусили» нейросеть, встревожило Абдаала. Он немного успокоил себя и подписчиков тем, что пока искусственный интеллект не может конкурировать с «личностью» живого человека. Но вместе с тем поднял несколько вопросов для обсуждения:
- Есть ли смысл тратить собственное время на написание таких тредов, чтобы привлечь аудиторию, если нейросеть в силах справиться «даже лучше»?
- Заставят ли такие эксперименты повысить планку качества контента, чтобы достаточно примитивные высказывания ИИ можно было легко отличить от авторских материалов?
- Становятся ли подобные советы менее полезными, если знать, что их написала нейросеть?
Что вы думаете по теме? Пишите в комментариях.
А с чего он взял, что нынешний стандарт - выше того, что клепает нейросеть? В конце концов, она на этот самый "стандарт" и опирается.
В это время мои коллеги на удалёнке:
Интересно, сам блогер — не результат работы ИИ?
Потому, что это специальная, отдельная категория контента, который предназначен для генерации лайков и ничего больше. Его и реальные авторы уже давно генерируют по тем же принципам, что и нейросеть.