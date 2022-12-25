О полезных для души и тела практиках их расспросило издание dev.by. Одни «чистили кэш», читая книги. Другие поняли, что лучше тренажёрного зала избавиться от навязчивых мыслей помогает сноуборд.

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Материал подготовлен изданием dev.by. Истории представлены от первого лица.

Кроссфит, саморазвитие, поддержка семьи и эмоции

Поделюсь тем, что мне помогло «вывезти» 2022:

Кроссфит два раза в неделю. Я занимаюсь как любитель и считаю, что это отличный вид спорта, который наполняет адреналином, эндорфинами — и за час так проветривает голову, что в конце тренировки ощущаешь себя «свежевыстиранным».

Саморазвитие. Я успел поработать в Wargaming и Playrix, и в первой половине года на волне закрытия компаний и увольнений понял, что привязываться к работе — фатально. Лучше вкладывать в себя и быть готовым к трансформациям, чем упираться в одну и ту же должность и в одно и то же место.

Поддержка семьи. Своя семья плюс круг родных — вот настоящая константа в этом диком и меняющемся мире.

Умение переживать самые разные эмоции. И позволять себе испытывать всё — от радости до ужаса. Это значит, что ты всё ещё живой.

Пробежки и приложение для поиска мероприятий

После переезда в Варшаву я боролся со стрессом прогулками и пробежками. Я начинал бегать ещё в Минске, поэтому тут просто вернулся к тренировкам. 7-10 км — два-три раза в неделю.

А вот прогулки — это для меня что-то новое. Когда в городе почти никого не знал, а дел особо никаких не было, гулял по два-три часа вечером, слушая разные подкасты или лекции. Я очень отчётливо чувствовал, как это помогает и как состояние, наоборот, ухудшается, если я прекращаю гулять.

Но главная находка осени — это приложение Locals. Там можно находить интересные ивенты, а на них, бонусом, ещё и с людьми знакомиться. Последнее для релоканта — это проблема: круг знакомых часто ограничивается коллегами в офисе.

Locals только недавно запустились. Аудитория по Польше всего несколько тысяч человек и 95% из них — из ИТ и смежных отраслей. Причем больше половины ещё и русскоговорящие.

Я уже посетил немало мероприятий: поучаствовал в хакатоне, нашёл клуб игры в мафию, пару раз ходил играть в днастолки, выбирался с компанией на скалодром и на каток, посетил пару мастер-классов по актёрскому мастерству, нашёл компанию на Новый год.

Поскольку сообщество пока небольшое, на разных ивентах порой видишь одних и тех же людей. Но зато потом — через какое-то время — уже и без мероприятий идёшь с ними в бар за пивом.

Чтение, цифровой детокс, спорт и фокус на целях

Вот что помогло мне пережить уходящий год:

Чтение. От этого расслабляется мозг — будто кэш почистил. По утрам — два часа техлитературы (сейчас SQL, раньше — просто английский), а вечером — художественная или для саморазвития, если есть силы: от 30 минут до часа. Недавно я закончил «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона.

Я использую лайфхак для чтения — крайне полезный: когда читаю любую книгу, кроме художественной, завожу заметки и важный контент добавляю туда. Затем — после прочтения — редактирую записи, сохраняю в PDF, загружаю в облако и время от времени перечитываю книгу по тезисам. Начал так делать с осени 2020 года — и сейчас у меня около 30 таких конспектов.

Спорт. У меня каждый день «кардио» и силовая нагрузка — по часу. А ещё обязательно утренняя зарядка и холодный душ.

Фокус на целях. Это самый банальный совет, но один из самых важных: ставишь цели, разбиваешь на небольшие подзадачи и по ним прорабатываешь план. Я так дорос до сеньора и переехал из Беларуси — всё за один год.

Терапия, спорт, графики для всего на свете и близкие

Пережить год мне помогла терапия с психологом, много спорта и составление рутинных графиков для всего на свете — работы, тренировок и прочего, — потому что это вносило элемент определённости в мою жизнь. И, конечно, очень помогали близкие.

В терапии я с осени 2021 года, поэтому знала, что мне это поможет. Мой график занятий — один раз в семь-десять дней и без пропусков, так как они плохо сказываются на состоянии.

Из спорта я предпочитаю тренажёрный зал, йогу и тайский бокс. Единоборства помогают больше всего, потому что это колоссальный сброс негативной энергии. Но вообще любая двигательная активность в плюс.

Графики я рисовала на доске дома, в бумажных планерах, в программе Microsoft to Do, а ещё делала себе доски в Whimsical.

Я живу вместе с молодым человеком, так что мы были друг для друга поддержкой. Плюс друзья — с ними общение онлайн, потому что почти все в разных странах.

Сноуборд, антидепрессанты и новые отношения

Пережить 2022-й мне помогли антидепрессанты, сноуборд и новые отношения. На нормальный склон я впервые вышел в январе уходящего года — до этого несколько раз был на учебном. Ездил в «Силичи» два раза в неделю на три-четыре часа, затем в феврале с друзьями сорвался на неделю в Грузию — в Гудаури. Сейчас езжу реже, но сезон уже открыл.

В чём преимущество такого времяпрепровождения перед занятиями в зале: сноуборд заставляет тебя мысленно концентрироваться на процессе, держать равновесие и что-то отрабатывать — и так полностью избавляет от навязчивых депрессивных мыслей. А в тренажёрке ты механически делаешь одно и то же, но в мыслях остаёшься всё там же.



На антидепрессантах я был с декабря 2021 года до марта 2022-го. Благодаря сноуборду трёх месяцев приёма хватило — я сравнительно быстро вышел из депрессии.

В апреле-мае Upwork прекратил сотрудничество с Беларусью, и я не раз думал вернуться к медикаментам — несмотря на побочные эффекты. Но, к счастью, выход нашёлся: в апреле я снова съездил в Грузию и предоставил Upwork бумаги о релокации. Затем вернулся в Минск и сейчас пользуюсь сервисом через VPN — привык, бросать не хочется, да и профиль прокачан.

Психолог, поездки, походы по горам и пророраться на Минском море

Вот схема, что помогала мне справляться с 2022 годом:

Психолог раз в неделю . Если особых запросов не было, договаривались делать перерывы — как комфортно.

. Если особых запросов не было, договаривались делать перерывы — как комфортно. Поездки за границу, но без «туризма». Ты просто «чиллишь» в кровати с TikTok или сериалом, ешь, что хочешь, ни с кем не разговариваешь и не думаешь ни о чём. После «разрядки» в спокойном ритме исследуешь достопримечательности.

Ты просто «чиллишь» в кровати с TikTok или сериалом, ешь, что хочешь, ни с кем не разговариваешь и не думаешь ни о чём. После «разрядки» в спокойном ритме исследуешь достопримечательности. Пешие походы по горам . В том числе после разрядки из первого пункта.

. В том числе после разрядки из первого пункта. Зарядка . Два-три раза в неделю по 30-40 минут с упором на спину.

. Два-три раза в неделю по 30-40 минут с упором на спину. Обряд освобождения. Сам собой сложился у нас с подругой: раз в месяц мы выезжаем вечером за город к Минскому морю — туда, где тихо и безлюдно, — и рассказываем друг другу о своих переживаниях и страхах, выплёскиваем негатив. А ещё выходим на улицу и орём во всё горло. Очень помогает.