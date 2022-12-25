«Выходили на улицу и орали во всё горло»: айтишники о том, что помогло им не потерять себя в 2022 году Статьи редакции
О полезных для души и тела практиках их расспросило издание dev.by. Одни «чистили кэш», читая книги. Другие поняли, что лучше тренажёрного зала избавиться от навязчивых мыслей помогает сноуборд.
Материал подготовлен изданием dev.by. Истории представлены от первого лица.
Кроссфит, саморазвитие, поддержка семьи и эмоции
Поделюсь тем, что мне помогло «вывезти» 2022:
Кроссфит два раза в неделю. Я занимаюсь как любитель и считаю, что это отличный вид спорта, который наполняет адреналином, эндорфинами — и за час так проветривает голову, что в конце тренировки ощущаешь себя «свежевыстиранным».
Саморазвитие. Я успел поработать в Wargaming и Playrix, и в первой половине года на волне закрытия компаний и увольнений понял, что привязываться к работе — фатально. Лучше вкладывать в себя и быть готовым к трансформациям, чем упираться в одну и ту же должность и в одно и то же место.
Поддержка семьи. Своя семья плюс круг родных — вот настоящая константа в этом диком и меняющемся мире.
Умение переживать самые разные эмоции. И позволять себе испытывать всё — от радости до ужаса. Это значит, что ты всё ещё живой.
Пробежки и приложение для поиска мероприятий
После переезда в Варшаву я боролся со стрессом прогулками и пробежками. Я начинал бегать ещё в Минске, поэтому тут просто вернулся к тренировкам. 7-10 км — два-три раза в неделю.
А вот прогулки — это для меня что-то новое. Когда в городе почти никого не знал, а дел особо никаких не было, гулял по два-три часа вечером, слушая разные подкасты или лекции. Я очень отчётливо чувствовал, как это помогает и как состояние, наоборот, ухудшается, если я прекращаю гулять.
Locals только недавно запустились. Аудитория по Польше всего несколько тысяч человек и 95% из них — из ИТ и смежных отраслей. Причем больше половины ещё и русскоговорящие.
Я уже посетил немало мероприятий: поучаствовал в хакатоне, нашёл клуб игры в мафию, пару раз ходил играть в днастолки, выбирался с компанией на скалодром и на каток, посетил пару мастер-классов по актёрскому мастерству, нашёл компанию на Новый год.
Поскольку сообщество пока небольшое, на разных ивентах порой видишь одних и тех же людей. Но зато потом — через какое-то время — уже и без мероприятий идёшь с ними в бар за пивом.
Чтение, цифровой детокс, спорт и фокус на целях
Вот что помогло мне пережить уходящий год:
Чтение. От этого расслабляется мозг — будто кэш почистил. По утрам — два часа техлитературы (сейчас SQL, раньше — просто английский), а вечером — художественная или для саморазвития, если есть силы: от 30 минут до часа. Недавно я закончил «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона.
Спорт. У меня каждый день «кардио» и силовая нагрузка — по часу. А ещё обязательно утренняя зарядка и холодный душ.
Фокус на целях. Это самый банальный совет, но один из самых важных: ставишь цели, разбиваешь на небольшие подзадачи и по ним прорабатываешь план. Я так дорос до сеньора и переехал из Беларуси — всё за один год.
Терапия, спорт, графики для всего на свете и близкие
Пережить год мне помогла терапия с психологом, много спорта и составление рутинных графиков для всего на свете — работы, тренировок и прочего, — потому что это вносило элемент определённости в мою жизнь. И, конечно, очень помогали близкие.
В терапии я с осени 2021 года, поэтому знала, что мне это поможет. Мой график занятий — один раз в семь-десять дней и без пропусков, так как они плохо сказываются на состоянии.
Из спорта я предпочитаю тренажёрный зал, йогу и тайский бокс. Единоборства помогают больше всего, потому что это колоссальный сброс негативной энергии. Но вообще любая двигательная активность в плюс.
Я живу вместе с молодым человеком, так что мы были друг для друга поддержкой. Плюс друзья — с ними общение онлайн, потому что почти все в разных странах.
Сноуборд, антидепрессанты и новые отношения
Пережить 2022-й мне помогли антидепрессанты, сноуборд и новые отношения. На нормальный склон я впервые вышел в январе уходящего года — до этого несколько раз был на учебном. Ездил в «Силичи» два раза в неделю на три-четыре часа, затем в феврале с друзьями сорвался на неделю в Грузию — в Гудаури. Сейчас езжу реже, но сезон уже открыл.
На антидепрессантах я был с декабря 2021 года до марта 2022-го. Благодаря сноуборду трёх месяцев приёма хватило — я сравнительно быстро вышел из депрессии.
В апреле-мае Upwork прекратил сотрудничество с Беларусью, и я не раз думал вернуться к медикаментам — несмотря на побочные эффекты. Но, к счастью, выход нашёлся: в апреле я снова съездил в Грузию и предоставил Upwork бумаги о релокации. Затем вернулся в Минск и сейчас пользуюсь сервисом через VPN — привык, бросать не хочется, да и профиль прокачан.
Психолог, поездки, походы по горам и пророраться на Минском море
Вот схема, что помогала мне справляться с 2022 годом:
- Психолог раз в неделю. Если особых запросов не было, договаривались делать перерывы — как комфортно.
- Поездки за границу, но без «туризма». Ты просто «чиллишь» в кровати с TikTok или сериалом, ешь, что хочешь, ни с кем не разговариваешь и не думаешь ни о чём. После «разрядки» в спокойном ритме исследуешь достопримечательности.
- Пешие походы по горам. В том числе после разрядки из первого пункта.
- Зарядка. Два-три раза в неделю по 30-40 минут с упором на спину.
- Обряд освобождения. Сам собой сложился у нас с подругой: раз в месяц мы выезжаем вечером за город к Минскому морю — туда, где тихо и безлюдно, — и рассказываем друг другу о своих переживаниях и страхах, выплёскиваем негатив. А ещё выходим на улицу и орём во всё горло. Очень помогает.
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интересно, мне понравился метод с книгами) но я так и не понял чего переживать-то, без контекста выглядит так будто в этом году случился библейский потоп, спасибо за статью, было интересно почитать.
Работать надо, работа должна нравиться при этом, семья нужна и не потеряешься.