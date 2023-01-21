«Не хочу провести жизнь за компом»: белоруска уволилась из Google, чтобы путешествовать «дикарём» Статьи редакции
Виктории Пилинко 30 лет, семь из них она проработала в Google. А в январе 2022-го уволилась, чтобы с одним рюкзаком отправиться в путешествие по Южной Америке, Центральной Азии и Ближнему Востоку. О её опыте с девушкой поговорило издание Bubble.
Материал подготовлен изданием Bubble.
Три года Виктория Пилинко занималась поддержкой крупных клиентов в польском офисе Google и маркет девелопментом. А затем ещё четыре года работала в HR-департаменте сингапурского офиса компании.
В январе 2022 года белоруска написала заявление на увольнение, чтобы с одним рюкзаком отправиться в соло-путешествие по Южной Америке, Центральной Азии и Ближнему Востоку. Всего за год она посетила 20 стран, а в общей сумме в её копилке их 90. Каково это — выдержать все этапы собеседований и получить первую full time работу сразу в Google, а затем осмелиться оставить её и все привилегии ради мечты о большом путешествии дикарём.
«После окончания универа год путешествовала автостопом и думала, чем заниматься дальше»
— В 18 лет я уехала из Беларуси, поступив в Stockholm School of Economics в Риге. Там я получила степень бакалавра экономики и бизнеса в довольно хорошей по европейским рейтингам школе, но чувствовала, что не хочу заниматься финансами или банкингом. У меня было несколько проектов в консалтинге на part time, но я не спешила подаваться на первую попавшуюся full time работу, а взяла паузу. Почти год после окончания университета путешествовала автостопом и думала, чем заниматься дальше.
Во время трипа в Барселону я встретилась со своим другом, который на тот момент работал в Airbnb. А я незадолго до этого подавалась к ним на вакансию, так как уже тогда мне была близка тема путешествий. Но они не спонсировали визу и, в общем, ничего не вышло.
И тут во время встречи мой друг между делом говорит: «У меня есть знакомый в Google, они сейчас как раз нанимают русскоязычную команду, хочешь, он тебя зареферит (сведёт с рекрутером — vc.ru)?». Я решила попробовать, хотя никогда не мечтала о работе именно в этой компании.
«Работа в Google стала моей первой работой на full time»
В итоге успешно прошла все раунды интервью, их было, кажется, шесть, и получила свою первую full time работу в 2015 году. Я не могу сказать, что на каком-то из этапов мне задавали супернеожиданные вопросы.
Первый представлял собой screening interview по телефону с HR. Во время звонка HR убеждается, что ты подходишь по профилю и правильно понимаешь, куда вообще подаешься и что из себя представляет вакансия.
На втором и третьем этапах началось тестирование по рубрикам, их было всего четыре: googliness, role-realted knowledge, analytical skills и leadership. В рамках каждой из рубрик мне задавали open-ended вопросы, и все это было по телефону.
После телефонных собеседований я приехала в офис, где меня ожидало четыре личных интервью за один день (насколько я знаю, сейчас все этапы уже проводятся в режиме онлайн). Там меня также собеседовали по рубрикам как менеджеры моей команды, так и других. Помимо проверки soft skills, они обращали большое внимание на аналитические способности. К примеру, мне описывали некую гипотетическую ситуацию или проблему, а я должна была предложить своё решение с приведением конкертных данных. Иногда нужно быстро что-то посчитать, прикинуть или заэстимейтить (предположить).
Также менеджеры оценивают role-related (отраслевые) знания и твоё понимание рынка или продукта, с которым непосредственно собираешься работать. Я подавалась на роль, где главным продуктом был Google Ads. Поэтому мне было важно иметь представление, что это за продукт, как его можно улучшить или запитчить какому-то бизнесу.
В итоге я попала в команду, которая формировалась в польском офисе во Вроцлаве. Моя позиция была довольно начального уровня и звучала как customer support associate. В принципе, вся команда состояла из вчерашних выпускников университетов. В нашу команду вошли ребята из Беларуси, Украины, России, Казахстана, Азербайджана, но у всех без исключения был опыт учёбы либо работы за границей.
«Когда в 23 года ты попадаешь в такую компанию, конечно, случается вау-эффект»
Понятно, что, когда ты попадаешь в компанию такого уровня, у тебя случается вау-эффект. Особенно если тебе 23 года. Мой старт в Google пришелся на 2015 год, когда все ИТ-компании были на гребне волны и позволяли себе шиковать.
Первый месяц нуглеры (новые сотрудники Google) вообще не работали. Мы отправились на тренинг в главный европейский офис в Дублине. Знакомились с культурой компании и спецификой конкретно своей работы. Конечно, всё — от проживания до питания — было за счёт компании и, в общем-то, напоминало университетский период, а-ля учеба по обмену, только ты работаешь в Google.
Я была очень впечатлена тем, насколько компания готова вкладываться в сотрудников материально и ресурсно. Вдохновляло и то, насколько разные люди, с разными интересами и passions собраны в одном месте. Я понимала, что здесь есть огромное поле для личностного и профессионального роста, даже за рамками моих основных обязанностей.
Наша русскоязычная команда занимались поддержкой крупных клиентов по всей рекламной экосистеме Google и маркет девелопментом. Конкретно я специализировалась на рынках Беларуси и Казахстана.
Мы пилили образовательные программы, так или иначе связанные с рекламными продуктами компании. Например, я курировала программу The Graduate, которая была нацелена на обучение студентов навыкам digital marketing. После серии вебинаров мы коннектили студентов с digital-агентствами в Беларуси и Казахстане, которым нужны были квалифицированные специалисты.
Наш бизнес-интерес состоял в развитии локальной рекламной экосистемы и выводе её на более высокий уровень. А мне лично очень нравилось заниматься темой образования и гонять в бизнес-трипы. После The Graduate я реализовала еще одну программу для женщин-менеджеров в бизнесе. Там уже был более широкий фокус, не только про digital marketing.
Надо понимать, что Google — это компания, в которой все меняется очень быстро. Сегодня ты занимаешься одним, завтра — другим. Все зависит от приоритетов, видения топ-менеджмента в Штатах. И ты должен быть к этому готов.
«У меня европейский подход: я ценю свою время и не буду горбатиться на наёмной работе сверхнормы»
За три года работы в польском офисе я не так много времени проводила в самом Вроцлаве — больше была в разъездах и работала из других офисов Google. В какой-то момент почувствовала, что моя история с Вроцлавом подходит к концу: мне становилось скучно, плюс я не видела особого роста на своей позиции. Поэтому начала думать о переезде в город покрупнее, где побольше движа, где как минимум есть метро.
Я точно знала, что не хочу в Штаты, потому что их культура очень далека от меня. Она какая-то недушевная что ли. В США крутая природа, энергетика больших городов, но жить в Штатах я бы точно не хотела. Американцы очень зациклены на работе, что мне совсем не близко. У меня более европейский подход: я ценю своё время и не буду горбатиться на наёмной работе [сверхнормы].
На тот момент мне был важен город, в котором буду жить дальше, плюс travel opportunities, которые этот город бы открывал. Поэтому рассматривала два варианта: Лондон и Сингапур.
В жизни я не раз убеждалась: как только сформируешь какое-то намерение, все начинает складываться в пользу его реализации. У меня вышло примерно так же с Сингапуром. Подвернулась позиция в HR-департамент в сингапурском офисе Google, которая подходила мне и по опыту, и по интересам. Я решила податься на неё.
Снова нужно было пройти три или четыре раунда интервью. Но, например, этап, на котором тестируют cultural fit сотрудника, я в этот раз пропускала, так как уже являлась гуглером. Не могу сказать, что второе собеседование далось мне легче, чем первое в польский офис. Хоть я уже и была сотрудником компании, но прекрасно понимала, что внутри Google огромная конкуренция на каждую позицию. Поэтому готовилась очень тщательно.
«В Сингапуре откладывала примерно четверть зарплаты, при том что летала куда-то почти каждые выходные»
В конце концов получила оффер в команду global mobility, которая менеджерила релокейт-программу для региона APAC. Причем оффер прилетел мне на почту, когда я сидела в аэропорту Лондона перед запланированным двухмесячным путешествием по Южной Америке. И я такая: «А, ну окей». Путешествие состоялось, а после у меня была примерно неделя, чтобы перебраться из Вроцлава в Сингапур.
Переезд прошел быстро и гладко. Я не испытала никакого культурного шока после релокейта в Азию. Хотя, мне кажется, с моим опытом путешествий меня смогут удивить ещё разве что какие-то племена в Африке.
Сингапур же — очень развитая страна. Пожалуй, самая высокоразвитая из всех, где я жила. Там все чётко, эффективно, суперфутуристично. Всё автоматизировано, сделано с умом и для людей, тебе не нужно стоять в очередях за каким-нибудь дурацким штампом. Мне кажется, период адаптации в Сингапуре занял у меня три дня. В том числе благодаря тому, что я продолжила работать в той же компании.
Плюс Google предлагает очень конкурентоспособные финансовые условия. Гугловский оффер всегда выше среднего по рынку. Например, если ты HR-менеджер третьего-четвертого уровня, то твоя зарплата в Google в Сингапуре может быть тысяч пять долларов.
Я не могу говорить, сколько именно зарабатывала я. Как во Вроцлаве, так и в Сингапуре примерно четвертая часть моей зарплаты уходила на аренду жилья. Кстати, во Вроцлаве у меня вообще не получалось откладывать — во-первых, зарплата была не такой высокой, во-вторых, в злотых, а не в долларах, в-третьих, я много путешествовала.
А вот в Сингапуре удавалось сейвить (откладывать) где-то 25% зарплаты, даже несмотря на очень дорогое жилье — тогда цены на аренду стартовали от тысячи долларов, а сейчас, наверное, стали в раза три выше. При этом в Сингапуре низкие налоги и высокие зарплаты. Так что даже с учётом очень частых путешествий (а я летела куда-то почти каждые выходные), недешёвого хобби дайвинга и моего активного досуга удавалось откладывать примерно четверть зарплаты.
«Увольняться из Google и терять все плюшки в один момент как-то стремновато»
Я проработала в Сингапуре четыре года. Но последние года два вынашивала мысль об увольнении ради большого путешествия. Плюс я не чувствовала себя полностью реализованной на этой работе. Меня окружали офигенные люди, я хорошо справлялась со своими обязанностями, но меня это больше не зажигало и не вдохновляло.
На протяжении ни одного года у меня был постоянный мыслительный процесс в духе «а смогу ли я потом найти новую работу», «а что я буду делать дальше, если уйду» и так далее… Понадобилось много внутренних проработок, чтобы осмелиться написать заявление. Но я очень хотела пойти за мечтой и отправиться в путешествие на год-полтора без конкретной даты возврата. Я настроена была сделать это ещё в 2021-м, но тут пандемия вмешалась в планы, поэтому я доработала до января 2022-го и ушла из Google. И честно, я вообще не скучаю.
«Я выделила год не для того, чтобы покататься по Европке. Хотелось увидеть такие страны, как Иран, Ирак или Перу»
Я изначально знала, что хочу отправиться в путешествие по тем странам, где ещё не была и куда сложно добраться. Я выделила год не для того, чтобы покататься по Европке, а чтобы посмотреть такие страны, как Ирак, Иран, Мексика, Перу, Коста-Рика.
Я строила маршрут, отталкиваясь от направлений, а не от бюджета. Деньги меня никогда особо не волновали: знала, что у меня есть определенные сбережения, и чувствовала себя спокойно. Я вообще отношусь к деньгам довольно просто: пока есть — трачу, как закончатся — пойду работать.
С начала года я объездила всю Центральную Америку, Колумбию и Перу. А осенью начался мой трип по Центральной Азии и Ближнему Востоку. Я понимала, что в такие страны нельзя прилететь на одну-две недели, потому что ты рискуешь ничего толком не увидеть. Здесь нужно время, и я себе его дала.
Обычно мой план на каждую новую страну очень приблизительный. Я открываю карту, читаю блоги (и то не всегда), чтобы прикинуть, как маршрут мог бы выглядеть чисто логистически. Когда ты ездишь в отпуск два раза в год на две недельки, есть силы и желание готовиться, вычитывать информацию и инструкции. Я же уже подустала от этого, поэтому обычно на месте разбираюсь, что к чему.
Хотя, понятно, что я в курсе основных моментов. Я знакома с историческим контекстом стран и слежу за социально-политической ситуацией в мире. Например, перед поездкой в Иран осенью 2022-го я спрашивала мнение знакомых и друзей, стоит ли сейчас туда ехать. Я подхожу с умом к принятию решений, но у меня высокая толерантность к риску. Так что, все взвесив, я прикинула, что все должно быть нормально и в итоге провела в этой стране целый месяц.
Рада, что поехала в Иран именно сейчас, потому что туристов там вообще не было: за месяц я встретила, наверное, десять иностранцев. В целом, ситуация была довольно спокойной, но с лиц местных жителей, конечно, считывалось напряжение. Это, наверное, можно сравнить с периодом белорусских протестов: ты можешь сам на них не ходить, но все об этом говорят, люди живут этими событиями, и напряжение просто чувствуется энергетически.
«Я путешествую в одиночку, крайне редко останавливаюсь в отелях и ничего не бронирую заранее»
В своих путешествиях я всегда оставляю место и время для маневра, потому что местные советуют много того, о чём я даже не слышала. Бывает, в какой-то стране чувствую, что хочу задержаться подольше, потому что мне нравится её вайб. Так, например, в Перу я провела целых полтора месяца, это та страна, в которую при первой же возможности я бы вернулась снова. Но вообще я не из тех путешественников, которые месяцами зависают в одном месте — мне важно движение.
Почти все мои путешествия в течение этого года были соло. В Мексику на пару недель прилетал мой парень, но в основном я везде перемещалась одна с огромным рюкзаком за спиной. Мне кажется, в таком формате получается гораздо больше приключений и свободы. Когда ты один, то чаще знакомишься с местными и погружаешься в их мир.
В своих трипах я крайне редко останавливаюсь в отелях и ничего не бронирую заранее. За месяц в Иране я провела в хостелах или guest houses только шесть или семь ночей — все остальные ночёвки были у местных хостов.
Мои лучшие друзья — это Couchsurfing и автостоп. Сейчас я путешествую по такому региону [Ирака], где просто нет отелей. Да и если бы они были, то я бы вряд ли там ночевала. В подобных местах самое ценное для меня — это пощупать social fabric. Мне интересно понять, как живут люди в разных странах, как у них все устроено. Причем на Ближнем Востоке Couchsurfing очень популярен, поэтому не так сложно найти вариант ночлега или местного гида, который захочет с тобой потусить.
Вообще в Ираке я пребываю в полнейшем шоке от того, насколько здесь гостеприимные люди. Мне ни за что тут не разрешают платить. И если у самого человека не получается чем-то помочь или отвезти меня куда-то, то он найдет брата-кума-друга-свата, который всё организует. Такая у них культура, и я под огромным впечатлением от Среднего Востока.
А ещё меня удивляют местные цены — в Ираке они вполне себе европейские (то есть высокие): междугородний автобус стоит примерно $15, отели в Багдаде стартуют от $40, обед в ресторане — $20. Хотя и зарплаты у людей здесь довольно приличные.
«Иногда кажется, что у меня выключен инстинкт самосохранения»
Иногда у меня спрашивают, нестрашно ли мне путешествовать дикарём. Мне кажется, у меня выключен инстинкт самосохранения. Но у меня действительно нет страхов, потому что я всегда доверяюсь потоку и даже в самых сумасшедших ситуациях все в итоге заканчивается хорошо.
Например, однажды я была в Восточном Тиморе — это страна, граничащая с Индонезией на одном из островов. Там не очень развита инфраструктура для туризма, а некоторые люди и вовсе не знают про её существование. Я же отправилась туда, как обычно ничего не бронируя заранее. Это сейчас я уже понимаю, что ночью там лучше не перемещаться в одиночку.
Утром я проснулась от того, что дети тихонько заглядывали в щель, им не терпелось, чтобы я поскорее проснулась. Всем хотелось со мной познакомиться. В итоге мы целый день гуляли по деревне, где жили все их родственники. У меня не осталось никаких контактов, и я даже не помню имени этой девочки. Но это пример того, как в самой безвыходной ситуации всё может сложиться очень здорово.
«Красивые фотографии в Instagram* имеют и обратную сторону»
Понятно, что все красивые фотографии в Instagram* имеют обратную сторону и, отправляясь в большое путешествие, ты обязательно чем-то жертвуешь и что-то упускаешь. Например, я очень скучаю по своей социальной жизни и друзьям. Во время поездок ты знакомишься с новыми людьми, проживаешь с ними крутые эмоции, но это всё моменты, вспышки, эпизоды. А потом ты отправляешься дальше в путь.
Это тоже прекрасно, но это иной тип интеракции, чем в обычной жизни. Всё-таки строить долгосрочные социальные отношения для любого человека очень важно. А у меня из-за всех этих путешествий и переездов не получается выстроить круг друзей, которые были бы собраны в одном месте. Мои друзья разбросаны по миру и даже не знакомы между собой.
Это и чудесно, и непросто одновременно. Но это жертва, на которую я сознательно согласилась. Я отлично понимаю: если ты хочешь что-то создавать — будь то карьеру, романтические или дружеские отношения — в это надо вкладываться. И для этого, безусловно, нужно физическое присутствие.
«Я скучаю по хорошей еде, приготовленной на собственной кухне»
Ещё в путешествиях мне не хватает рутины и бытового комфорта. В начале пути без этого можно обходиться, но позже накапливается усталость. Уже почти год как я в дороге — и мне хочется спать на удобной кровати, здорово питаться и больше заботиться о своём теле.
Например, я скучаю по хорошей еде, приготовленной на собственной кухне. Я не могу, как многие путешественники, питаться фастфудом, есть зажаренное, зашкваренное, с кучей масла и чувствовать себя окей. Мне важно, чем именно я наполняю свой организм, а в дороге не всегда просто найти или приготовить подходящую мне еду.
Я не ем мясо и рыбу, и порой это довольно сложно объяснить, когда меня приглашают на ужин. Еда — это ведь очень тонкий момент в социальном контексте. В некоторых культурах ты можешь даже обидеть людей, отказавшись от их угощений, которые считаются лучшими в национальной кухне. Но я все равно не иду на компромиссы с собой и отказываюсь даже от самого известного кебаба в городе. Уж лучше мне будето немного неловко, зато сохраню свою энергию и буду прислушиваться к потребностям организма.
«Физически подустала от такого насыщенного ритма и 25-килограммового рюкзака за спиной»
Ещё мне не хватает регулярных занятий спортом и утренней йоги. Например, в таких странах, как Иран или Ирак, тренажёрки для женщин отдельные, их меньше и, соответственно, не так просто найти зал поблизости. Плюс из-за того, что я часто ночую у кого-то дома, не всегда есть возможность расстелить коврик и в тишине и чистоте заняться утром йогой. Для этого может не быть места или времени, потому что надо бежать на очередной автобус.
В общем, я физически подустала жить в режиме «не знаю, как сложится завтрашний день» и носить 25-килограммовый рюкзак за спиной. Иногда хочется сбавить темп и просто остановиться. Хотя порой думаю: «Но я же ещё не видела этого, и этого, и этого». В общем, тянет меня в разные стороны.
В следующем году я хочу начать закладывать фундамент для дальнейшего роста. Правда, пока не знаю где. Я чётко понимаю, что хочу поселиться рядом с океаном, чтобы сёрфить, и хочу жить в тепле. У меня есть несколько вариантов локаций, и самый идеальный из них — Мексика.
А для путешествий мой топ-5 — это Перу, Мексика, Пакистан, Индия и Индонезия (без строгой последовательности). Если можно к ним добавить ещё одну европейскую страну, то это будет Италия.
«Мне не подходит офисная работа, я точно не хочу провести свою жизнь за компом»
Вряд ли я когда-то ещё буду так много путешествовать нон-стоп. Но я рада, что у меня был такой опыт длиною в год. Он дал мне очень многое.
За это время я окончательно убедилась, что мне не подходит офисная работа. Я страдаю от неё на физическом уровне. Моему телу нужно движение, и я точно не хочу провести всю свою жизнь за компом.
Мне кажется, жизнь без работы прекрасна, когда она наполнена и разнообразна. Я кайфовала почти год. Но уже хочется творить, что-то создавать, зарабатывать деньги. Пока не знаю, в какую именно деятельность это выльется.
Я вижу свое будущее более свободным, чем раньше, не привязанным к одному делу или одному источнику дохода. Сейчас мне интересны телесные практики, массаж, ароматерапия, здоровое питание, путешествия, тема устойчивости и окружающей среды.
Bubble — журнал об образовании, карьере и жизни в цифровом мире, входит в dev.media вместе с dev.by и dev.ua. Статьи по теме:
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М-да уж. Деньги кончились, пора зарабатывать. Интересная жизнь.
порочный круг
Да уж, всем бы так.
Если все будут так, то цивилизация скоро закончится. Останутся кочевые племена использующие наработки цивилизации, но только до поры до времени.
До определённого возраста можно так мотаться. И даже надо наслаждаться свободой человеческой жизни. Не для работы же мы пришли на Землю.
Я думал, что на такие посты в 2023 аллергия