«Учился по дороге между играми и после тренировок»: как топ-баскетболист стал разработчиком на Swift Статьи редакции Трижды чемпион Беларуси, 37-летний Александр Пустогвар доигрывает этот сезон в гродненском клубе. В его профиле на LinkedIn уже сейчас перечислены несколько ИТ-проектов на фрилансе, а в App Store есть приложение, к которому и он приложил руку. О будущей смене профессии он рассказал devby. Александр Пустогвар выступал за беларуские, российские, украинские, румынские и венгерские баскетбольные клубы и завоёвывал медали национальных чемпионатов. Атакующий защитник национальной сборной с 2008 по 2021 годы, а в 2019 году — её капитан. – cеребряный призёр чемпионата Беларуси в 2001–2002 гг; — бронзовый призёр Украинской баскетбольной лиги в 2008–2009 гг; — победитель Суперлиги Б чемпионата России в 2009–2010 гг; — серебряный призёр Кубка России в 2010–2011 гг; — чемпион Беларуси в 2012-2013, 2019-2020, 2020–2021 гг; — серебряный призёр чемпионата Румынии в 2015–2016 гг; — серебряный призёр чемпионата Венгрии в 2016-2017 и 2017–2018 гг. Когда решили перейти в ИТ? Наверное, года 2,5-3 назад. У меня в голове было несколько идей спортивных приложений, и мне казалось, что они были бы полезны. Я общался с ребятами внутри команды, кто мог бы пользоваться таким продуктом, и получил хорошие отзывы. Но всё это были просто разговоры. Я же вообще не знал ничего о разработке — просто был интерес. У меня есть хороший знакомый, гендиректор и основатель известного стартапа — я попросил его о встрече. Мы общались несколько часов, он разложил «по полочкам», с чего стоит зайти. Передо мной не стояла цель быстро выучиться на разработчика и искать работу, мне было интересно реализовать то, что у меня в голове. Мне нравится техника Apple, весь мир, который они создали, — один раз попробовав, ты уже не можешь пользоваться чем-то другим. Я сказал об этом своему знакомому. Он в ответ заметил: «Обрати внимание на Swift — молодой язык, развивается». Ну и я сам понимал, что гаджеты под iOS будут и дальше развиваться. Мой собеседник пообещал найти курсы, чтобы я мог с чего-то начать. Вы задумались о разработке ещё и потому, что спортивная карьера завершалась? Ну, конечно, я и для этого тоже начал учиться. Сначала было непонятно, стоит ли заниматься разработкой, а вдруг не пошло бы, не интересно было. Но со временем я понял, что мне это нравится. Понятно, что тут нужен своеобразный склад ума, пришлось перестроиться. Да, многие спорстмены, закончив спортивную карьеру, остаются тренировать других. Но я в этом себя не вижу. Мне интересно играть — до сих пор, несмотря на возраст, — и я продолжаю, пока могу и пока востребован. Когда вы пошли на курсы? В конце 2020-го. Я купил онлайн-курс в Skillbox — и начал потихоньку изучать. Там большой «пакет»: сперва начальный уровень, потом pro. Фидбека от куратора было немного, но тогда я ещё не понимал, каким он вообще должен быть. Вроде выполнил задание — тебе ответили: «Всё окей, идём дальше!» Без подробностей, что можно было бы сделать лучше. Но я ещё искал информацию на YouTube — на английском её больше, чем на русском, влогов очень много. Как находили время, чтобы заниматься? По ночам учились? Нет, по ночам никогда — тем более перед играми. Я тогда играл за «Цмоки-Минск», но 2-4 часа мог найти практически каждый день. Чаще учился в дороге, пока мы добирались куда-нибудь на автобусе, я читал. А когда сезон завершился, я уехал играть в Румынию — один, без семьи. Тренировочный процесс у нас был построен так, тренировка была всего одна в день — во второй половине. Утром сходишь в зал на час-полтора, а дальше занимаешься. В вашем профиле на LinkedIn указано, что у вас уже есть опыт работы на фрилансе. Да, я работал над чужими проектами. Крутейший формат обучения: когда стоит задача — и чтобы её решить, ты изучаешь теорию, ищешь, как это сделать. Плюс тебя оценивает не куратор с его «окей, всё нормально», а «заказчик»: он делает код-ревью, принимает твою работу, комментирует каждую мелочь — и в следующий раз ты уже сам делаешь, как надо. Что мне ещё нравилось — изучать проект, наблюдать, как более опытный человек всё это делал. Для меня это был большой интересный опыт и настоящий «рывок» — от учёбы к работе. Тогда же я понял, что получу ещё больше, если начну работать в команде. Эти проекты был частью вашего обучения? Нет, эти проекты не связаны с обучением, хотя делал я их ещё в тот период. Есть чат для разработчиков под iOS и macOS на Swift от автора книг по AppDev Василия Усова. За небольшую плату тебе открывают доступ к заданиям. Но проверяют их не кураторы: отправив работу, ты получаешь в ответ решение от Василия. Можно сравнить, а после задать вопросы в чате. Мой ментор Денис был в том же чате. В ответ на один из моих вопросов он предложил: «Если хочешь, можешь сбросить код — я посмотрю». Конечно же я воспользовался щедрым предложением. И как всегда стал задавать кучу вопросов. Ему это понравилось: «Круто, что ты пытаешься разобраться, даже когда всё вроде бы работает». Мы стали общаться. Я время от времени что-то ему показывал, так как фидбека от кураторов было мало. А в один прекрасный день он сказал: «Слушай, я делаю один проект, но времени на него особо нет — если хочешь, присоединяйся. Ты будешь делать, а я — по возможности поправлять, помогать. Только он на SwiftUI». А я вообще никогда не имел с дела SwiftUI. Сказал: «Круто! Я согласен. Но дай мне пару дней: хочу понять — что это». И всё — я засел, несколько дней читал, смотрел видео. Спустя какое-то время он спросил: «Ну что, подтянулся чуть-чуть?» «Да, — говорю, — давай попробуем». Он скинул мне проект: «Посмотри, как всё сделано, а потом можешь задать вопросы». И это было очень круто, потому что я учился на реальных задачах, и получил от этого гораздо больше, чем «домашки» на курсах, за что очень благодарен своему ментору. С ним я прошёл настоящую школу — как будто бы поработал с заказчиком: я мог отправить код на ревью, а он посмотрит — и не принимает. «Заказчик недоволен!» Я переделывал. А в какой-то момент Денис написал мне: Apple одобрил приложение — оно в App Store. И им пользуются. А что за приложение? По доставке фастфуда в одном из районных городов Беларуси — куда ещё не добрался «Яндекс». Оно есть у меня на телефоне, конечно же. Иногда я захожу, смотрю, как меняется меню. Радуюсь. Сколько вы работали над этим проектом? Месяц, наверное. Денис писал мне: «Вот список задач — выбирай, за что берёшься». Ты смотришь, а там ничего из того, что ты хоть когда-то в жизни делал. Ну ладно, изучаешь, делаешь — отправляешь. Потом снова что-то делаешь. В итоге всё получилось. И вроде работает. Так получилось, что в тот период у меня было больше свободного времени — и я мог больше заниматься. Плюс в этом сезоне я играю в Гродно, а семья в Минске, так что часто бываю в дороге: в поезде едешь четыре часа, открыл ноутбук — и время буквально пролетело. Когда открываешь задачу и разбираешься, просыпается спортивный интерес: пока не доделаю — не успокоюсь. На выходных я мог подольше посидеть. Если день без тренировок — то часов 5-6, а то и больше. В перерывах между тренировками мог часа 1,5 поработать, а потом ещё немного вечером. Но мне ещё нужно было выполнять задания по курсу, плюс у меня был ещё дипломный проект — я делал приложение на беларуском языке. Накануне игр и в день перед игрой я не пишу код, потому что это забирает очень много энергии. А у меня так: если я играю, то это для меня — основное. Возраст — возрастом, но хочется в первую очередь себе доказать, что ты что-то ещё можешь. Сейчас идёт борьба за то, чтобы сразиться с «Цмоками» в финале чемпионата Беларуси, куда наша команда ещё не выходила. А там уже как повезёт. Ищете работу с помощью LinkedIn? На LinkedIn я зарегистрировался меньше месяца назад. До конца сезона у меня обязательства перед командой, однако я понимаю, как устроен ИТ-рынок, здесь не получить работу по щелчку: «I’m open to work — берите». Поиск работы может затянуться на недели, а то и месяцы. Для меня это своего рода тренировка — нужно «пообтесаться», получить опыт собеседований. Собеседований ещё не было у вас? Нет, не было. По совету Дениса я прошёл онлайн-тест от одной крупной аутсорс-компании — и меня получилось: с первого раза набрал нужное количество баллов, чтобы двигаться дальше. Следующий этап — собеседование на английском. Я смотрю видео на английском, общаюсь: я играл за границей, а это ведь не только про то, чтобы перекинуться парой слов с тренером и товарищами по команде, но и ребёнка в детский сад устроить, решить какие-то бытовые вопросы — тут вся жизнь по-английски. Но вот преподавателю, что меня собеседовала, «чего-то не хватило» — через месяц, она сказала, можно ещё раз сдать. Я отправил своё резюме в несколько мест, но только из одной компании ответили: «Спасибо, мы включим вас в базу». Но это всё удалёнка за границей. В Беларуси я ничего через LinkedIn пока не нашёл. Да и через джобборды тоже. В спорте вы — «сеньор», в разработке — только джун. Каково это? Ну, с чего-то надо начинать. В спорте ведь точно так же: сначала нужно проявить себя, и не стоять на месте. Между спортом и ИТ много параллелей: и там, и там не важно, 20 тебе лет или 35 — если ты не отдаёшься делу, не пытаешься сегодня стать лучше, чем был вчера, — придёт кто-то другой, обыграет тебя и займёт твоё место. Поверьте, баскетболисту с беларуским паспортом уехать куда-то играть, кроме России, — непросто. Но надо развиваться — и всё получится. Вы не единственный спортсмен, который хочет в ИТ. Недавно стало известно, что чемпионка мира в лыжной акробатике Александра Романовская перешла в тестировщицы — и тоже ищет работу. Да, я видел пост в LinkedIn. Карьера спортсмена непредсказуема: сегодня ты на вершине, а завтра, увы, уже не можешь продолжать заниматься любимым делом. Круто, что Александра нашла себя. Над своими проектами всё ещё планируете работать? Да, у меня есть идея — это очень полезный сервис, какого нет ещё ни у одного из баскетбольных клубов Европы (и мне кажется, можно адаптировать приложение и под другой вид спорта). 