«Продал акции EPAM, квартиру, часы»: как ИТ-специалисты открывали бизнесы за границей Статьи редакции
Три истории о «неайтишных» бизнесах — в материале dev.by.
Если вы хоть раз думали, что пора бросать код и начинать делать что-то материальное, то этот текст — для вас. Три собеседника рассказали нам о своих «неайтишных» бизнесах: баре в Варшаве, блинной в Амстердаме и производстве корректоров осанки в Сан-Франциско. Получилось у них, выйдет и у вас.
Менеджер EPAM запустил блинную в Амстердаме
Позиция в ИТ: бывший директор в EPAM (работал в EPAM с 2014-го). Стаж в найме — более 12 лет.
- Какой бизнес придумал: блинная Blin Queen в Амстердаме.
Подготовка заняла: примерно год от идеи до реализации.
Запуск: август 2021
Вложил личных средств: €200 тысяч.
Бизнес-план: запуск собственной платформы по автоматизации HoReCa-бизнеса с первым платящим клиентом в 2023-м.
- Что сейчас: операционный ноль в бизнесе блинной; автоматизация операционной системы кафе.
Почему Амстердам? Потому что Сергей там с 2014-го («Решил, что попутешествую годик, а в итоге уже почти 10 лет как живу здесь»).
А блины — потому что супруги решили показать нидерландцам, что такое «нормальные налистники» (тонкие блинчики с начинкой, популярны в Беларуси, Украине, Польше). Жители Нидерландов в этом плане довольно консервативны и едят тонкие блинчики Pannekoeken, раскладывая их в большой круг, как пиццу, и посыпая сладостями. Так что у беларусов в некотором смысле просветительская миссия.
Они сняли помещение в историческом здании в центре Амстердама в конце 2020-го и ремонтировали его полгода.
В процессе столкнулись со множеством сложностей — от воды в подвале (в один момент подрядчик так отчаялся, что начал уговаривать воду, чтобы та ушла) до интересной процедуры получения лицензии на алкоголь. Если в заведении в Амстердаме продают алкоголь, то это «помещение с повышенным риском», и там должен быть человек с сертификатом по «социальной гигиене» (social hygiene). Так что и Сергей, и Дарья выучили, как определять, под каким веществом находится человек, как ему вежливо отказать во входе и что делать, если он вдруг начнёт бить посуду. И оба сдали экзамен.
Двери блинной открылись в августе 2021-го. В раскрутке ставку сделали на Instagram*. В день открытия очень помогла местная русскоязычная блогерша — после нескольких постов «к нам просто ринулось большое количество русскоязычных людей, которые скучали по всей этой истории с блинами». Первые полгода 90% аудитории составляла именно русскоязычная диаспора. А затем в Blin Queen стали ходить и местные.
Сергей подчёркивает, что они никогда не хотели стать нишевой кухней «про борщи и холодцы». Да, за основу взяли нашу кухню (например, картофельная вафля с яйцом пашот — это замаскированный драник). Но в целом получилась интернациональная история. Так, среди хитов блинной — уже упомянутый драник-вафля (который однажды заказала Одри Тоту), адаптация сырников с кремовым сыром, сладкий блинчик и блин с рыбой, которую заведение солит самостоятельно (в Нидерландах только копчёная рыба).
За прилавком и на кухне трудятся ребята из Беларуси, Украины и России.
Сейчас блинная приносит прибыль («Последние месяцев шесть-семь у нас не было «минуса»). Из-за плохой погоды зимой заведение чуть просело в выручке, но Сергей уверен, что они быстро нагонят, когда потеплеет и «зацветут тюльпаны».
— Не скучаете по айти?
— Я пришёл к блинам из ИТ и не могу сказать, что жалею. К тому же бывших айтишников не бывает.
В СНГ автоматизацией никого не удивишь, но в Амстердаме ресторанный бизнес — это всё ещё ремесленничество. Если спросить владельца ресторана, сколько у него осталось муки, он скажет: «Надо сбегать на кухню и спросить». Хотя в Нидерландах основная часть расходов — оплата труда. И если ты можешь сэкономить хотя бы один час работы менеджера, который бегает на кухню и к поставщикам, это способно повысить маржинальность твоего бизнеса чуть ли не в два раза.
У Даши есть бэкграунд по рекламе, креативной работе. У меня — по технологиям и инвестициям. И мы думаем, что для современного бизнеса в ресторанной сфере эти две вещи даже важнее, чем умение готовить. Потому что для готовки ты можешь быстро найти кого-то, кто умеет.
Сотрудница Pinterest открыла бар в Варшаве
Позиция в ИТ: Product Lead в Pinterest (ex-CPO, соосновательница Vochi). В целом в менеджменте более 8 лет.
Какой бизнес придумала: джин-тоник бар GiGi в Варшаве.
- Подготовка заняла: более года (пять месяцев на поиски помещения, семь на ремонт).
Запуск: 3 марта 2023 года.
Вложила личных средств: более $100 тысяч (вместе с мужем).
Бизнес-план: окупить вложения за два-три года; в ближайшие месяцы начать работать без кассового разрыва.
- Что сейчас: старт бизнеса; привлечение местных клиентов
Егор — довольно известный бармен. Так, он открывал в Минске «Алкоголи» и «Вершы», а потом, когда переехал в Киев, бар BERLIN'89. Анна тоже когда-то работала в этой сфере — её карьера началась с минского бара Svobody 4. Вдобавок супруги познакомились потому, что оба работали в Pernod Ricard.
Долгое время у них была мечта — открыть своё заведение. Но воплотить её в реальность решили только после переезда в Варшаву («из-за “спецоперации” <с переездом> вышло резче, чем мы думали»). Плюс после покупки Vochi появились «свободные деньги, которые можно реинвестировать в новый бизнес».
По словам Анны, у супругов было несколько концепций, и они были готовы реализовать любую из них в зависимости от того, какое помещение найдут. В конце концов наткнулись на помещение в центре, где уже была вытяжка (устанавливать её с нуля очень дорого). Раньше здесь работало тайское заведение, стены были покрыты слоем жира. Так что пришлось всё это отмывать.
По поводу требований и разрешений Анна говорит, что в Польше всё просто и прозрачно. Они наняли местного консультанта, который подготовил их к визиту санстанции. Из местных «приколов» — только что нельзя размещать бар поблизости от костёла или детского сада.
Супруги остановились на концепции бара, где подают коктейли с джином (потому что они много работали с этим напитком и даже назвали свою собаку Джин), а также raw food вроде тар-тара и севиче. «В Варшаве дела с такой едой по сравнению с Киевом и Минском не так, чтоб супер-круто, — поясняет Анна. — Ну и если ты открываешь бар, то грех не сделать место, где тебе самому будет вкусно».
В качестве шефа пригласили Максима, который работал в минском FABRIQ и испанском Arzak с тремя звёздами Мишлен: в качестве приманки использовали то, что заведение новое, и можно делать с меню всё что хочешь.
Бар открылся недавно, 3 марта, пока тяжело предсказать его экономику.
За два-три дня до открытия у бара появился Instagram*, на который за ночь подписалось 500 человек. В итоге в первый день гостей было столько, что они не поместились внутри. Как добавляет Анна, «пока мы работаем на этом потоке и параллельно начинаем строить планы, как дальше будем привлекать гостей, в том числе поляков». Ведь пока что у бара даже нет вывески.
Супруги вложили в проект больше, чем предполагали ($100+ тысяч). Несмотря на свой опыт, они не предусмотрели резкое повышение цен в Варшаве.
— Не тяжело ли совмещать две работы — и в ИТ, и в баре?
— У меня есть работа, которая приносит доход, она занимает большую часть моего времени и жизни. А есть как бы такой бизнес-хобби, который мне интересен, — отвечает Анна. — С моей стороны это больше креативный менеджмент — могу написать тексты, расписать концепцию, согласовать дизайн, съездить на дегустацию нового блюда.
Бывали разные периоды с момента открытия. Когда и бюджеты превысили, и по срокам не успевали, и что-то не получалось. Безусловно, это все дополнительный стресс и нервы. Поэтому мы с мужем стараемся не обсуждать работу дома. Допустим, договариваемся, что сейчас мы отдыхаем, а завтра, в 11, обсудим этот вопрос.
Экс-инженерка Slack придумала одежду для улучшения осанки в Сан-Франциско
Позиция в ИТ: экс-инженер в Slack; стаж в ИТ более 10 лет.
Какой бизнес придумала: стартап по производству одежды для исправления осанки Etalon.
Подготовка заняла: полтора года.
Запуск: осень 2021 года; продажи на сайте — декабрь 2022-го.
Вложила личных средств: не разглашается.
Бизнес-план: масштабирование и рост; привлечение инвестиций; запуск b2b; запуск продукта для мужчин.
- Что сейчас: продажи b2c; есть повторные заказы.
В Slack Кристина насмотрелась на коллег в офисе, которые сутулятся над компьютерами, а затем жалуются на боль в спине, и решила помочь людям. В первую неделю коронавируса она уволилась и занялась своим проектом — придумала и реализовала идею одежды для улучшения осанки. Теперь это стартап Etalon.
Почему именно одежда? После стольких лет работы над кодом беларуске захотелось сделать что-то физическое, чтобы это можно было взять в руки. Плюс она профессионально занимается пилатесом (один из её проектов — тренировки по пилатесу со сбором средств на нужды беларусов).
Беларуска хотела создать одежду, которая бы не просто тянула плечи назад, а также помогала сводить лопатки и держать спину прямо — без боли и напряжения. «Здоровье не должно быть пыткой, — поясняет она. — Лучшие результаты — когда ты получаешь удовольствие от процесса».
«Я сама разрабатывала концепцию, дизайн, — говорит собеседница. — Когда я нашла функциональную ткань из переработанного пластика, то влюбилась в неё настолько, что пять месяцев уговаривала производителя продать мне небольшую партию для нашего первого производства. Это типичная история начинающего дизайнера».
В процессе беларуска обращалась за консультациями к специалистам по осанке. По её словам, один из советников стартапа — профессор нейрохирургии Кристофер Эймс в Калифорнийском университете Сан-Франциско (UCSF).
На запуск ушли личные средства. В полную силу стартап заработал осенью 2021-го. В 2022-м команда (сейчас их 6 человек) разместила кампанию на Kickstarter. Удалось собрать почти $13,5 тысячи, что позволило двигать проект дальше.
И в декабре 2022-го стартап начал продажи на сайте. Один топ стоит $199. На вопрос, что входит в эту цену, Кристина говорит, что, во-первых, функциональность (разработка, дизайн). Во-вторых, «качественные экологичные материалы». И, в-третьих, продукт «Made is USA» — пошив в США. «Так как продукт технологичный, мы долго искали фабрику, которая бы качественно справилась с производством. Я ездила и смотрела производства на обоих побережьях, а самая классная фабрика оказалась у нас под боком в Сан-Франциско! — говорит собеседница. — Для сравнения: $199 — это стоимость одного похода на массаж <в США> или к костоправу, чтобы временно унять боль. Мы же культивируем здоровую привычку держать спину прямо».
На вопрос о доходах Кристина отвечает, что о прибыльности пока говорить рано, но покупатели показывают лояльность — есть повторные заказы (стартап не афиширует количество заказов).
Сейчас стартап продаёт свою продукцию потребителю без помощи стороннего оптового или розничного продавца. В 2023-м команда будет заниматься масштабированием, привлечением инвестиций и ростом бизнеса, планирует запуск продукта для мужчин.
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*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Неплохие часы были у Сергея.
Возможно, как в анекдоте
- Расскажите как вы стали миллионерами?
- Ну мы с Сарочкой приехали в Нью-Йорк с 5 центами в кармане, мы купили яблоко за 5 центов, помыли и продали за 10.
- А потом?
- А потом купили 2 яблока, помыли их и продали за 20.
- И долго вы так продавали яблоки?
- Нет, что вы совсем недолго, вскоре после этого Сарочка получила наследство.
Только здесь квартира в Амстердаме вместо наследства.
Продам куранты. © Виктор Люстинг