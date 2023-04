Личный опыт Евгения Евсеева сегодня в 15:44 4 часа «Продал акции EPAM, квартиру, часы»: как ИТ-специалисты открывали бизнесы за границей Статьи редакции Три истории о «неайтишных» бизнесах — в материале dev.by. {"id":652667,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":652667,"gtm":null} 868 просмотров Если вы хоть раз думали, что пора бросать код и начинать делать что-то материальное, то этот текст — для вас. Три собеседника рассказали нам о своих «неайтишных» бизнесах: баре в Варшаве, блинной в Амстердаме и производстве корректоров осанки в Сан-Франциско. Получилось у них, выйдет и у вас. Менеджер EPAM запустил блинную в Амстердаме Позиция в ИТ : бывший директор в EPAM (работал в EPAM с 2014-го). Стаж в найме — более 12 лет.

Какой бизнес придумал : блинная Blin Queen в Амстердаме.

: блинная Blin Queen в Амстердаме. Подготовка заняла : примерно год от идеи до реализации.

Запуск : август 2021

Вложил личных средств : €200 тысяч.

Бизнес-план : запуск собственной платформы по автоматизации HoReCa-бизнеса с первым платящим клиентом в 2023-м.

Что сейчас: операционный ноль в бизнесе блинной; автоматизация операционной системы кафе. До 2020 года Сергей Коваленко работал в EPAM. Как он говорит, был директором — «работал с инвесторами, мы занимались оценкой компаний, в которые планировалось вложить деньги». Но в 2020-м Сергей взял бессрочный отпуск, пересмотрел свои приоритеты и в итоге вместо того, чтобы вернуться к прежней работе, открыл вместе с супругой Дарьей блинную Blin Queen в Амстердаме. Почему Амстердам? Потому что Сергей там с 2014-го («Решил, что попутешествую годик, а в итоге уже почти 10 лет как живу здесь»). А блины — потому что супруги решили показать нидерландцам, что такое «нормальные налистники» (тонкие блинчики с начинкой, популярны в Беларуси, Украине, Польше). Жители Нидерландов в этом плане довольно консервативны и едят тонкие блинчики Pannekoeken, раскладывая их в большой круг, как пиццу, и посыпая сладостями. Так что у беларусов в некотором смысле просветительская миссия. Чтобы запустить бизнес, пришлось продать оставшиеся после ухода из EPAM акции, машину Даши, квартиру в Амстердаме и даже часы, в которых Сергей ходил на переговоры. Часть денег отложили, а часть — 200 тысяч евро — ушла на ремонт и первые 6-7 месяцев работы блинной. Далее команда вышла в операционный ноль (теперь она может сама покрывать свои расходы). Они сняли помещение в историческом здании в центре Амстердама в конце 2020-го и ремонтировали его полгода. В процессе столкнулись со множеством сложностей — от воды в подвале (в один момент подрядчик так отчаялся, что начал уговаривать воду, чтобы та ушла) до интересной процедуры получения лицензии на алкоголь. Если в заведении в Амстердаме продают алкоголь, то это «помещение с повышенным риском», и там должен быть человек с сертификатом по «социальной гигиене» (social hygiene). Так что и Сергей, и Дарья выучили, как определять, под каким веществом находится человек, как ему вежливо отказать во входе и что делать, если он вдруг начнёт бить посуду. И оба сдали экзамен. Но с какими бы сложностями ни сталкивались супруги, они никогда не говорили: «Надо было оставаться в найме». Двери блинной открылись в августе 2021-го. В раскрутке ставку сделали на Instagram*. В день открытия очень помогла местная русскоязычная блогерша — после нескольких постов «к нам просто ринулось большое количество русскоязычных людей, которые скучали по всей этой истории с блинами». Первые полгода 90% аудитории составляла именно русскоязычная диаспора. А затем в Blin Queen стали ходить и местные. Сергей подчёркивает, что они никогда не хотели стать нишевой кухней «про борщи и холодцы». Да, за основу взяли нашу кухню (например, картофельная вафля с яйцом пашот — это замаскированный драник). Но в целом получилась интернациональная история. Так, среди хитов блинной — уже упомянутый драник-вафля (который однажды заказала Одри Тоту), адаптация сырников с кремовым сыром, сладкий блинчик и блин с рыбой, которую заведение солит самостоятельно (в Нидерландах только копчёная рыба). За прилавком и на кухне трудятся ребята из Беларуси, Украины и России. Сейчас блинная приносит прибыль («Последние месяцев шесть-семь у нас не было «минуса»). Из-за плохой погоды зимой заведение чуть просело в выручке, но Сергей уверен, что они быстро нагонят, когда потеплеет и «зацветут тюльпаны». «Мы далеки от того, чтобы бедствовать. Но, конечно, пока у нас нет такой солидной подушки, как во времена моей работы в ИТ, — говорит Сергей. — Я знаю, что мы начнём зарабатывать деньги, которые будут сопоставимы или даже превысят мой прошлый заработок. Но у меня нет какого-то запроса на шик. Теперь мне гораздо важнее вкусно накормить гостя и увидеть его искренние эмоции». — Не скучаете по айти? — Я пришёл к блинам из ИТ и не могу сказать, что жалею. К тому же бывших айтишников не бывает. Мы сейчас автоматизируем свою операционку в кафе и параллельно создаём собственную платформу по автоматизации HoReCa-бизнеса. Планируем уже в этом году перевести на неё нашего первого платящего клиента. В СНГ автоматизацией никого не удивишь, но в Амстердаме ресторанный бизнес — это всё ещё ремесленничество. Если спросить владельца ресторана, сколько у него осталось муки, он скажет: «Надо сбегать на кухню и спросить». Хотя в Нидерландах основная часть расходов — оплата труда. И если ты можешь сэкономить хотя бы один час работы менеджера, который бегает на кухню и к поставщикам, это способно повысить маржинальность твоего бизнеса чуть ли не в два раза. У Даши есть бэкграунд по рекламе, креативной работе. У меня — по технологиям и инвестициям. И мы думаем, что для современного бизнеса в ресторанной сфере эти две вещи даже важнее, чем умение готовить. Потому что для готовки ты можешь быстро найти кого-то, кто умеет. Сотрудница Pinterest открыла бар в Варшаве Позиция в ИТ : Product Lead в Pinterest (ex-CPO, соосновательница Vochi). В целом в менеджменте более 8 лет.

Какой бизнес придумала : джин-тоник бар GiGi в Варшаве.

Подготовка заняла : более года (пять месяцев на поиски помещения, семь на ремонт).

: более года (пять месяцев на поиски помещения, семь на ремонт). Запуск : 3 марта 2023 года.

Вложила личных средств : более $100 тысяч (вместе с мужем).

Бизнес-план : окупить вложения за два-три года; в ближайшие месяцы начать работать без кассового разрыва.

Что сейчас: старт бизнеса; привлечение местных клиентов Анна Буглакова открыла вместе со своим мужем Егором Переходом бар GiGi в Варшаве. Она выступает как инвестор и креативный директор, а её супруг — как операционный директор. Егор — довольно известный бармен. Так, он открывал в Минске «Алкоголи» и «Вершы», а потом, когда переехал в Киев, бар BERLIN'89. Анна тоже когда-то работала в этой сфере — её карьера началась с минского бара Svobody 4. Вдобавок супруги познакомились потому, что оба работали в Pernod Ricard. Долгое время у них была мечта — открыть своё заведение. Но воплотить её в реальность решили только после переезда в Варшаву («из-за “спецоперации” <с переездом> вышло резче, чем мы думали»). Плюс после покупки Vochi появились «свободные деньги, которые можно реинвестировать в новый бизнес». По словам Анны, у супругов было несколько концепций, и они были готовы реализовать любую из них в зависимости от того, какое помещение найдут. В конце концов наткнулись на помещение в центре, где уже была вытяжка (устанавливать её с нуля очень дорого). Раньше здесь работало тайское заведение, стены были покрыты слоем жира. Так что пришлось всё это отмывать. По поводу требований и разрешений Анна говорит, что в Польше всё просто и прозрачно. Они наняли местного консультанта, который подготовил их к визиту санстанции. Из местных «приколов» — только что нельзя размещать бар поблизости от костёла или детского сада. Супруги остановились на концепции бара, где подают коктейли с джином (потому что они много работали с этим напитком и даже назвали свою собаку Джин), а также raw food вроде тар-тара и севиче. «В Варшаве дела с такой едой по сравнению с Киевом и Минском не так, чтоб супер-круто, — поясняет Анна. — Ну и если ты открываешь бар, то грех не сделать место, где тебе самому будет вкусно». В качестве шефа пригласили Максима, который работал в минском FABRIQ и испанском Arzak с тремя звёздами Мишлен: в качестве приманки использовали то, что заведение новое, и можно делать с меню всё что хочешь. Бар открылся недавно, 3 марта, пока тяжело предсказать его экономику. За два-три дня до открытия у бара появился Instagram*, на который за ночь подписалось 500 человек. В итоге в первый день гостей было столько, что они не поместились внутри. Как добавляет Анна, «пока мы работаем на этом потоке и параллельно начинаем строить планы, как дальше будем привлекать гостей, в том числе поляков». Ведь пока что у бара даже нет вывески. Супруги вложили в проект больше, чем предполагали ($100+ тысяч). Несмотря на свой опыт, они не предусмотрели резкое повышение цен в Варшаве. «Изначально мы планировали окупиться за срок до двух лет, а дальше получать прибыль. Но сейчас, возможно, это займёт три года, — говорит Анна. — Более точную модель мы сможем построить по результатам первого-второго месяцев. Пока идёт первый ажиотаж, потом будет спад, когда все, кто хотел, сходили и какое-то время не будут возвращаться». — Не тяжело ли совмещать две работы — и в ИТ, и в баре? — У меня есть работа, которая приносит доход, она занимает большую часть моего времени и жизни. А есть как бы такой бизнес-хобби, который мне интересен, — отвечает Анна. — С моей стороны это больше креативный менеджмент — могу написать тексты, расписать концепцию, согласовать дизайн, съездить на дегустацию нового блюда. Бывали разные периоды с момента открытия. Когда и бюджеты превысили, и по срокам не успевали, и что-то не получалось. Безусловно, это все дополнительный стресс и нервы. Поэтому мы с мужем стараемся не обсуждать работу дома. Допустим, договариваемся, что сейчас мы отдыхаем, а завтра, в 11, обсудим этот вопрос. Экс-инженерка Slack придумала одежду для улучшения осанки в Сан-Франциско Позиция в ИТ : экс-инженер в Slack; стаж в ИТ более 10 лет.

Какой бизнес придумала : стартап по производству одежды для исправления осанки Etalon.

Подготовка заняла : полтора года.

Запуск : осень 2021 года; продажи на сайте — декабрь 2022-го.

Вложила личных средств : не разглашается.

Бизнес-план : масштабирование и рост; привлечение инвестиций; запуск b2b; запуск продукта для мужчин.

Что сейчас: продажи b2c; есть повторные заказы. Кристина Рудзинская родом из Бреста. Последние 15 лет она жила в США — работала в ИТ. Но в 2019-м, спустя 10 лет работы в индустрии, девушка поняла, что начинает эмоционально выгорать, и стала подумывать о смене сферы деятельности. В Slack Кристина насмотрелась на коллег в офисе, которые сутулятся над компьютерами, а затем жалуются на боль в спине, и решила помочь людям. В первую неделю коронавируса она уволилась и занялась своим проектом — придумала и реализовала идею одежды для улучшения осанки. Теперь это стартап Etalon. Почему именно одежда? После стольких лет работы над кодом беларуске захотелось сделать что-то физическое, чтобы это можно было взять в руки. Плюс она профессионально занимается пилатесом (один из её проектов — тренировки по пилатесу со сбором средств на нужды беларусов). Беларуска хотела создать одежду, которая бы не просто тянула плечи назад, а также помогала сводить лопатки и держать спину прямо — без боли и напряжения. «Здоровье не должно быть пыткой, — поясняет она. — Лучшие результаты — когда ты получаешь удовольствие от процесса». В итоге получилась модель с шестью лямками, которые можно регулировать и тем самым «приучать» мышцы держать осанку (Кристина говорит, что уже подала патентную заявку на эту технологию). «Я сама разрабатывала концепцию, дизайн, — говорит собеседница. — Когда я нашла функциональную ткань из переработанного пластика, то влюбилась в неё настолько, что пять месяцев уговаривала производителя продать мне небольшую партию для нашего первого производства. Это типичная история начинающего дизайнера». В процессе беларуска обращалась за консультациями к специалистам по осанке. По её словам, один из советников стартапа — профессор нейрохирургии Кристофер Эймс в Калифорнийском университете Сан-Франциско (UCSF). На запуск ушли личные средства. В полную силу стартап заработал осенью 2021-го. В 2022-м команда (сейчас их 6 человек) разместила кампанию на Kickstarter. Удалось собрать почти $13,5 тысячи, что позволило двигать проект дальше. И в декабре 2022-го стартап начал продажи на сайте. Один топ стоит $199. На вопрос, что входит в эту цену, Кристина говорит, что, во-первых, функциональность (разработка, дизайн). Во-вторых, «качественные экологичные материалы». И, в-третьих, продукт «Made is USA» — пошив в США. «Так как продукт технологичный, мы долго искали фабрику, которая бы качественно справилась с производством. Я ездила и смотрела производства на обоих побережьях, а самая классная фабрика оказалась у нас под боком в Сан-Франциско! — говорит собеседница. — Для сравнения: $199 — это стоимость одного похода на массаж <в США> или к костоправу, чтобы временно унять боль. Мы же культивируем здоровую привычку держать спину прямо». На вопрос о доходах Кристина отвечает, что о прибыльности пока говорить рано, но покупатели показывают лояльность — есть повторные заказы (стартап не афиширует количество заказов). Сейчас стартап продаёт свою продукцию потребителю без помощи стороннего оптового или розничного продавца. В 2023-м команда будет заниматься масштабированием, привлечением инвестиций и ростом бизнеса, планирует запуск продукта для мужчин. dev.by — сайт об информационных технологиях в Беларуси и в мире. Поддержать издание можно здесь. Статьи по теме: Айтишники успевают свои бизнесы в свободное время. «+1 зарплата в сезон».

