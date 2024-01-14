Бывают ситуации, когда ты летишь рейсом «Москва-Челябинск», подлетаешь к Челябинску, и оказывается, что там туман. Самолёт не может сесть в этих условиях, и мы начинаем кружить над [городом]. Пока мы кружим — нам платят.

[Когда топливо будет на исходе], мы полетим в запасной аэропорт — например, в Екатеринбург. Нам всё равно придётся позже лететь в Челябинск, поэтому, по факту, мы находимся на работе, в самолёте, помогаем пассажирам. Но за время на земле нам не платят.