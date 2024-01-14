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Личный опыт
Полина Лааксо

Платят только «в полёте», перчатки для уборки за свой счёт, зато 70 дней отпуска: как работают бортпроводники «Победы» Статьи редакции

Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.

Требования к кандидатам

  • Образование не имеет значения. В основном важны загранпаспорт, свидетельство бортпроводника, отсутствие тату и пирсинга, размер одежды (44-56 для мужчин и 38-46 для женщин), а также отсутствие непогашенной судимости.
  • Ещё одно требование — проживание в 1,5 часа езды от аэропорта, не более. При этом иногда сотрудников, которые закреплены за рейсами в Шереметьеве, «заставляют» летать из Внуково и тратить по три часа на дорогу, объясняя это «производственной необходимостью». По словам блогера, доплата за такси «есть, но такая, что это даже несмешно».

На такси нам доплачивают 2700 рублей в зарплату. Эти 2700 уходят у меня на [одну] поездку в Шереметьево, если я не могу доехать на метро или автобусе. И они такие: “Нет, дорогу мы не оплачиваем, у вас есть такси, мы платим за такси”. Я говорю: “Ну понимаете, такси от аэропорта Внуково до дома, где ты рядом живёшь, — это одна сумма, а от Шереметьева до Внукова другая”. Но им наплевать.

бортпроводница «Победы» в разговоре с редакцией «Все работы хороши»
  • В описании вакансий требуют знать английский язык, но из-за нехватки кадров и высокой текучки, относятся к своему же требованию лояльнее, говорят опрошенные сотрудники. По словам одного из них, однажды компания уволила человека за то, что он раскритиковал уровень, на котором пилоты «Победы» владеют английским, — якобы он не соответствовал нормам Международной ассоциации воздушного транспорта.
Источник фото: РБК

Трудоустройство и обучение

  • Кандидаты из Москвы проходят собеседование в офлайне. Остальные — в онлайне, но в случае трудоустройства им придётся переехать в Москву. Петербуржцы могут работать, проживая в Санкт-Петербурге.
  • Медпроверки раньше были строже — сотрудники должны были проходить врачебно-лётную экспертную комиссию за свой счёт: в Москве процедура стоила от 20 тысяч рублей. Теперь проводят упрощённые периодические медицинские осмотры (ПМО), которые оплачивает сама «Победа».
Из переписок редакции «Все работы хороши» с сотрудниками «Победы»
  • Обучение длится 1,5 месяца, проходит во Внукове в будние дни с утра до вечера и включает теорию и практику. После сдачи экзамена кандидаты становятся «Бортовыми проводниками на воздушном судне Boeing 737-800». К качеству обучения, как отмечает блогер, вопросов нет.
  • Во время учёбы «Победа» выплачивает стипендию — 20 тысяч рублей в месяц минус налоги. Если уволиться раньше чем через 2,5 года, придётся возместить стоимость (47,6 тысячи рублей). Если не сдать экзамен — попросят компенсировать также и стипендии. Уважительные причины, которые позволят этого избежать, — это тяжкие увечья или смерть.
  • Корпоративную форму выдают бесплатно, но, если расторгнуть контракт раньше чем через 2,5 года после трудоустройства, затраты на ней нужно возместить. Это около 40 тысяч рублей.
  • Обувь и чемодан для командировок покупаются за свой счёт. Девушкам также приходится тратиться на «полный классический дневной макияж»: это тональная основа, тени, тушь и помада. Маникюр всегда должен быть «свежим».

Трудовой договор

  • Договор срочный — на 2,5 года с переподписанием. Согласно ему, без письменного согласия работодателя, запрещены публичные «суждения и оценки в открытых источниках в отношении компании или отдельных должностных лиц». В «Победе» есть специалисты, которые мониторят соцсети сотрудников и ищут публикации, которые, как им кажутся, могут опорочить честь компании или её начальников.
  • Отпуск по договору составляет 28 дней в году, но на практике дают 70. На лето его могут не одобрить из-за большой загрузки, поэтому большинство отдыхает зимой и пользуется скидками на билеты всех компаний группы «Аэрофлот» — их можно использовать в том числе для покупки билетов супругам и детям.
Из переписок редакции «Все работы хороши» с сотрудниками «Победы»
  • По договору работникам также должны предоставлять питание, но по факту его компенсируют только пилотам. Не выплачиваются также командировочные — специально для этого командировки называют в документах «эстафетами» (это передача самолёта другому экипажу во внебазовом аэропорту). Отель и еду в «эстафетах» оплачивают, но их качество бортпроводники называют «сущим кошмаром», особенно в регионах.
  • В договоре от 2021 года «Победа» обязывалась ежемесячно выдавать бортпроводникам доплату за вредные условия труда. С 2022-го их получают только пилоты — якобы в кабинах выше уровень радиации. По словам одной из сотрудниц, некоторым новичкам также объясняли это тем, что у самолётов «Победы» «мало наклонов», но сотрудники так и не поняли, о каких наклонах речь.

Что интересно, у других авиакомпаний есть вредность. Как такое может быть? Летаем на одних и тех же самолётах…

бортпроводница «Победы» в разговоре с редакцией «Все работы хороши»

Зарплата и штрафы

  • Должностной оклад составляет 9920 рублей, всё остальное — премии. С ними рядовой бортпроводник с налётом 65-70 часов может получать в среднем 65-70 тысяч рублей в месяц, а старший — 75-85 тысяч.
  • Стажёр — рядовой бортпроводник в первый месяц работы — получает 40% от суммы, так как работает как «половина человечка», а остальное за него выполняет старший коллега, считают в компании. Доплату за выполнение его обязанностей более опытный сотрудник не получает: 60% «Победа» забирает себе.

У нас недавно был созвон с начальством, где мы спросили про повышение оклада и про 13 зарплату. Наш главный начальник ответил: «Мы разве не за идею работаем?» Прямо в Zoom, в прямом эфире, при всех. Мы были в шоке.

бортпроводница «Победы» в разговоре с редакцией «Все работы хороши»
  • По факту сотрудникам платят только за налёт — время от включения до выключения двигателя самолёта. Переналёт (налёт свыше 90 часов) не фиксируют, чтобы не доплачивать за него, узнал блогер. Задержки и наземные работы, которые оказываются самыми трудоёмкими, не оплачиваются.

Бывают ситуации, когда ты летишь рейсом «Москва-Челябинск», подлетаешь к Челябинску, и оказывается, что там туман. Самолёт не может сесть в этих условиях, и мы начинаем кружить над [городом]. Пока мы кружим — нам платят.

[Когда топливо будет на исходе], мы полетим в запасной аэропорт — например, в Екатеринбург. Нам всё равно придётся позже лететь в Челябинск, поэтому, по факту, мы находимся на работе, в самолёте, помогаем пассажирам. Но за время на земле нам не платят.

бортпроводница «Победы» в разговоре с редакцией «Все работы хороши»
  • Премии выдают за доступность (возможность примчаться в аэропорт «по первому зову») и за качество работы. Последнее оценивают также по оценкам, которую бортпроводник получает от пассажиров по итогам рейсов за месяц. Если она ниже 4,9, ему не выплатят 8000 рублей.
  • Компания не анализирует отзывы, поэтому работник может потерять премию, даже если они необъективны: например, если пассажир поставил «единицу» за отсутствие питания на борту или запрет на пересадку с места на место или написал бессмысленный комментарий («Где Антон?»).
  • Есть также премия за ЗОЖ (здоровый образ жизни). Её выдают тем, кто не не берёт больничный. Без санкций в год можно взять только один отпуск по болезни — не больше недели. Из-за этого сотрудники выходят на работу заболевшие.
  • Заболеть при этом легко, отмечают сами бортпроводники, потому что иммунитет падает из-за условий труда: ненормированный график, хроническая усталость, необходимость встречать гостей без верхней одежды и сезонной обуви даже в морозы.
Из переписок редакции «Все работы хороши» с сотрудниками «Победы»
  • Штрафуют тем временем за опоздания (даже на 1 минуту), забытые вещи пассажиров, неправильный маникюр, допуск сверхгабаритной клади на борт (нужно завести акт), включённый телефон с момента брифинга до дебрифинга (начальство иногда специально проводит прозвоны). Слова «штраф» при этом в компании нет — это депремирование.

Рабочий день

  • График составляют на месяц, но могут изменить его в любой момент в целях «производственной необходимости».
  • В аэропорт нужно прибывать за 1,5 часа до вылета для проверок, а также брифинга, где сотруднику зададут два вопроса: часто задаваемый и один из корпоративного сборника (например, «Как определить, приобретал ли клиент услугу выбора кресла»). Тех, кто не ответит, должны подменять специалисты из резерва, но из-за текучки этого не делают. Скорее всего, человека отправят на обучение или проверку знаний уже после полёта.
  • Место на борту, где бортпроводники могли бы пообедать, не оборудовано — нет даже шторок. Есть перед пассажирами запрещено, поэтому они договариваются друг с другом: один пытается перекусить, другой — прикрывает его, чтобы никто не увидел, рассказали опрошенные сотрудники.
  • Если у бортпроводника сломалась, например, печь, в которой он должен разогреть еду для пилота, приходится включать смекалку.
Из переписок редакции «Все работы хороши» с сотрудниками «Победы»
  • На высадку пассажиров отводится 5 минут. Если даже один клиент будет тормозить, он задержит не только отправку автобуса, но и загрузку новых пассажиров. Оштрафуют за это бортпроводников.
  • Уборкой на борту занимаются сами бортпроводники — на это тоже дают 5 минут: за это время нужно пропылесосить в салоне и почистить уборную. Так как времени мало, бортпроводники начинают «мыть туалеты на снижении». Моющих средств у них нет — всё протирают салфетками, которые есть в самой уборной, смоченными водой.

Сами покупаем освежители и перчатки, так как из туалета пахнет иногда — ну просто хоть вешайся. Потом ещё и отзывы придут, что плохо пахло, и останешься без премии.

бортпроводница «Победы» в разговоре с редакцией «Все работы хороши»

Выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:

#авиакомпании

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4 комментария
Иван Иванов

Чёт слабенькая ЗП за такую работу, повод серьёзно подучить английский и устроиться куда-нибудь в Дубай бортпроводником если уж хочется (зп 2800$ + командировочные ~40-100$ если рейс возвращается не сразу + комната и ЖКХ бесплатно + зп 1000$ во время 2х месячного обучения, а тут ещё просят и самим оплатить обучение))))))))

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Илья Ефимов
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Вадим Д.

Подхожу, получается, но не пойду. З/п ни в какие ворота.
Похоже, победа победила только здравый смысл и своих сотрудников.

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Ivan Ivanov

Скотское отношение к персоналу ... зарплата никак не соотносится с требованиями

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