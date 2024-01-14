Платят только «в полёте», перчатки для уборки за свой счёт, зато 70 дней отпуска: как работают бортпроводники «Победы» Статьи редакции
Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.
Требования к кандидатам
- Образование не имеет значения. В основном важны загранпаспорт, свидетельство бортпроводника, отсутствие тату и пирсинга, размер одежды (44-56 для мужчин и 38-46 для женщин), а также отсутствие непогашенной судимости.
- Ещё одно требование — проживание в 1,5 часа езды от аэропорта, не более. При этом иногда сотрудников, которые закреплены за рейсами в Шереметьеве, «заставляют» летать из Внуково и тратить по три часа на дорогу, объясняя это «производственной необходимостью». По словам блогера, доплата за такси «есть, но такая, что это даже несмешно».
- В описании вакансий требуют знать английский язык, но из-за нехватки кадров и высокой текучки, относятся к своему же требованию лояльнее, говорят опрошенные сотрудники. По словам одного из них, однажды компания уволила человека за то, что он раскритиковал уровень, на котором пилоты «Победы» владеют английским, — якобы он не соответствовал нормам Международной ассоциации воздушного транспорта.
Трудоустройство и обучение
- Кандидаты из Москвы проходят собеседование в офлайне. Остальные — в онлайне, но в случае трудоустройства им придётся переехать в Москву. Петербуржцы могут работать, проживая в Санкт-Петербурге.
- Медпроверки раньше были строже — сотрудники должны были проходить врачебно-лётную экспертную комиссию за свой счёт: в Москве процедура стоила от 20 тысяч рублей. Теперь проводят упрощённые периодические медицинские осмотры (ПМО), которые оплачивает сама «Победа».
- Обучение длится 1,5 месяца, проходит во Внукове в будние дни с утра до вечера и включает теорию и практику. После сдачи экзамена кандидаты становятся «Бортовыми проводниками на воздушном судне Boeing 737-800». К качеству обучения, как отмечает блогер, вопросов нет.
- Во время учёбы «Победа» выплачивает стипендию — 20 тысяч рублей в месяц минус налоги. Если уволиться раньше чем через 2,5 года, придётся возместить стоимость (47,6 тысячи рублей). Если не сдать экзамен — попросят компенсировать также и стипендии. Уважительные причины, которые позволят этого избежать, — это тяжкие увечья или смерть.
- Корпоративную форму выдают бесплатно, но, если расторгнуть контракт раньше чем через 2,5 года после трудоустройства, затраты на ней нужно возместить. Это около 40 тысяч рублей.
- Обувь и чемодан для командировок покупаются за свой счёт. Девушкам также приходится тратиться на «полный классический дневной макияж»: это тональная основа, тени, тушь и помада. Маникюр всегда должен быть «свежим».
Трудовой договор
- Договор срочный — на 2,5 года с переподписанием. Согласно ему, без письменного согласия работодателя, запрещены публичные «суждения и оценки в открытых источниках в отношении компании или отдельных должностных лиц». В «Победе» есть специалисты, которые мониторят соцсети сотрудников и ищут публикации, которые, как им кажутся, могут опорочить честь компании или её начальников.
- Отпуск по договору составляет 28 дней в году, но на практике дают 70. На лето его могут не одобрить из-за большой загрузки, поэтому большинство отдыхает зимой и пользуется скидками на билеты всех компаний группы «Аэрофлот» — их можно использовать в том числе для покупки билетов супругам и детям.
- По договору работникам также должны предоставлять питание, но по факту его компенсируют только пилотам. Не выплачиваются также командировочные — специально для этого командировки называют в документах «эстафетами» (это передача самолёта другому экипажу во внебазовом аэропорту). Отель и еду в «эстафетах» оплачивают, но их качество бортпроводники называют «сущим кошмаром», особенно в регионах.
- В договоре от 2021 года «Победа» обязывалась ежемесячно выдавать бортпроводникам доплату за вредные условия труда. С 2022-го их получают только пилоты — якобы в кабинах выше уровень радиации. По словам одной из сотрудниц, некоторым новичкам также объясняли это тем, что у самолётов «Победы» «мало наклонов», но сотрудники так и не поняли, о каких наклонах речь.
Зарплата и штрафы
- Должностной оклад составляет 9920 рублей, всё остальное — премии. С ними рядовой бортпроводник с налётом 65-70 часов может получать в среднем 65-70 тысяч рублей в месяц, а старший — 75-85 тысяч.
- Стажёр — рядовой бортпроводник в первый месяц работы — получает 40% от суммы, так как работает как «половина человечка», а остальное за него выполняет старший коллега, считают в компании. Доплату за выполнение его обязанностей более опытный сотрудник не получает: 60% «Победа» забирает себе.
- По факту сотрудникам платят только за налёт — время от включения до выключения двигателя самолёта. Переналёт (налёт свыше 90 часов) не фиксируют, чтобы не доплачивать за него, узнал блогер. Задержки и наземные работы, которые оказываются самыми трудоёмкими, не оплачиваются.
- Премии выдают за доступность (возможность примчаться в аэропорт «по первому зову») и за качество работы. Последнее оценивают также по оценкам, которую бортпроводник получает от пассажиров по итогам рейсов за месяц. Если она ниже 4,9, ему не выплатят 8000 рублей.
- Компания не анализирует отзывы, поэтому работник может потерять премию, даже если они необъективны: например, если пассажир поставил «единицу» за отсутствие питания на борту или запрет на пересадку с места на место или написал бессмысленный комментарий («Где Антон?»).
- Есть также премия за ЗОЖ (здоровый образ жизни). Её выдают тем, кто не не берёт больничный. Без санкций в год можно взять только один отпуск по болезни — не больше недели. Из-за этого сотрудники выходят на работу заболевшие.
- Заболеть при этом легко, отмечают сами бортпроводники, потому что иммунитет падает из-за условий труда: ненормированный график, хроническая усталость, необходимость встречать гостей без верхней одежды и сезонной обуви даже в морозы.
- Штрафуют тем временем за опоздания (даже на 1 минуту), забытые вещи пассажиров, неправильный маникюр, допуск сверхгабаритной клади на борт (нужно завести акт), включённый телефон с момента брифинга до дебрифинга (начальство иногда специально проводит прозвоны). Слова «штраф» при этом в компании нет — это депремирование.
Рабочий день
- График составляют на месяц, но могут изменить его в любой момент в целях «производственной необходимости».
- В аэропорт нужно прибывать за 1,5 часа до вылета для проверок, а также брифинга, где сотруднику зададут два вопроса: часто задаваемый и один из корпоративного сборника (например, «Как определить, приобретал ли клиент услугу выбора кресла»). Тех, кто не ответит, должны подменять специалисты из резерва, но из-за текучки этого не делают. Скорее всего, человека отправят на обучение или проверку знаний уже после полёта.
- Место на борту, где бортпроводники могли бы пообедать, не оборудовано — нет даже шторок. Есть перед пассажирами запрещено, поэтому они договариваются друг с другом: один пытается перекусить, другой — прикрывает его, чтобы никто не увидел, рассказали опрошенные сотрудники.
- Если у бортпроводника сломалась, например, печь, в которой он должен разогреть еду для пилота, приходится включать смекалку.
- На высадку пассажиров отводится 5 минут. Если даже один клиент будет тормозить, он задержит не только отправку автобуса, но и загрузку новых пассажиров. Оштрафуют за это бортпроводников.
- Уборкой на борту занимаются сами бортпроводники — на это тоже дают 5 минут: за это время нужно пропылесосить в салоне и почистить уборную. Так как времени мало, бортпроводники начинают «мыть туалеты на снижении». Моющих средств у них нет — всё протирают салфетками, которые есть в самой уборной, смоченными водой.
Выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:
- Не нужно «впаривать» Samsung за 300 тысяч рублей, но придётся потаскать холодильники: как работают продавцы в DNS.
- «Хочешь жить — обманывай людей»: как работают продавцы в магазине косметики и парфюмерии «Летуаль».
- «Говорят, текучка дикая, натягивают на зарплаты и планы нереальные»: как работают оценщики дилера «Рольф».
- Старая форма, которую нужно перешивать, и «полная антисанитария ночью»: как работают в ресторанах «Вкусно — и точка».
- План продаж, от которого «выпадают волосы», и неоплачиваемые летучки: как работают клиентские менеджеры «Сбера».
- Не штрафы, а «плата за услугу по обработке нарушения»: как работают продавцы на Ozon.
- «Тебя воспринимают не как партнёра, а как пешку»: как работают продавцы на Wildberries.
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Чёт слабенькая ЗП за такую работу, повод серьёзно подучить английский и устроиться куда-нибудь в Дубай бортпроводником если уж хочется (зп 2800$ + командировочные ~40-100$ если рейс возвращается не сразу + комната и ЖКХ бесплатно + зп 1000$ во время 2х месячного обучения, а тут ещё просят и самим оплатить обучение))))))))
Подхожу, получается, но не пойду. З/п ни в какие ворота.
Похоже, победа победила только здравый смысл и своих сотрудников.
Скотское отношение к персоналу ... зарплата никак не соотносится с требованиями