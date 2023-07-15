Материал издания «Кинжал».

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Так, народ, в последний раз. Серьёзно. Надо с этими новостями что-то делать, иначе хана всем нашим головушкам. Три тезиса про новости, и закроем эту тему.

Это спорная тема. Многие читатели не согласны с этой статьёй. Мы убрали из статьи те формулировки, которые больше всего травмировали читателей. Если мы обидели лично вас — простите, такой цели не было.

Новости — не наши друзья

Современная медиаполяна — это либо пропаганда, либо заработок на панике. Про пропаганду понятно, а про панику работает так:

Канал вбрасывает непроверенную шокирующую новость.

Шокирующая информация распространяется, канал набирает подписчиков.

Потом новость опровергается, но об этом уже никто не узнает.

Кизлярские мастера изготовили секретную финку НКВД, покупай со скидкой.

Васяныч ставит 100 тысяч на «Реал Мадрид». Проходимость 99999%. Удвоим первый депозит!



Админам телеграм-каналов нужно на что-то жить, поэтому они не гнушаются вбросить фейк ради роста подписчиков. Они это делают не для вас, а для себя.

Читайте об этом в нашей статье об устройстве новостей.

Почти все новости — это шум и иллюзия

Вот вам 15 примеров заголовков, только один из них — о том, что что-то реально произошло. Всё остальное — шум. Найдите единственный заголовок про реальность:

Депутаты Госдумы предложили ввести…

Такой-то чиновник прокомментировал…



В такой-то стране резко отозвались…



Правительство: к 2030 году…



Официальное лицо: «Мы планируем…»



В России принят закон о…



В России обсуждают введение…



Официальное лицо: «Нет сомнений, что мы должны…



Официальное лицо: «Почему мы должны…?»



Официальное лицо: «Они обязаны…



Актёр или знаменитость: «Сейчас нам необходимо…»



«Бу-бу-бу, мы должны срочно…» — заявил чиновник



«Они хотят… и мечтают… справедливость!»



Компания такая-то запатентовала…



Компания такая-то объявила о планах… (открыть, закрыть, начать, закончить, прийти, уйти, нанять, уволить)



Такой-то предприниматель зарегистрировал товарный знак…

Давайте это разберём.

Предложили, планируют, обсуждают — это пустые инфоповоды, никто ничего не гарантирует, всё может повернуться в любую сторону. Большая часть инициатив от чиновников заканчивается там же, где началась.

Планы на 2030 год и далее — это то же самое, что научная фантастика. Можно спокойно говорить, что в 2030 году у нас будут летающие машины, и вам ничего за это не будет.

Должен, правильно и справедливо — это слова пропаганды и диванной аналитики. Если в договоре не написано, то не должен. А правильность и справедливость у каждого своя.

Они хотят, они думают, они любят, они ненавидят и другие проявления телепатии — тоже пустые звуки. Если ты знаешь, что происходит в голове другого человека, пойди узнай его пароль от интернет-банка.

Публичное объявление планов компании часто не что иное, как пиар-кампания накануне какого-то события, например сделки по приобретению доли. Компания хочет набить себе цену и что-то объявляет, но за этим объявлением ничего не следует. Или нужно снизить напряжение, о чём-то объявить, а потом по-тихому продолжить делать старые дела. Сто раз такое было. Нужно смотреть не на объявления планов, а на отчёты по итогам года (если вы инвестор).

Запатентовали и зарегистрировали знак. Наличие патента не означает, что какое-то изделие будет произведено и попадёт на полки. Технологические компании подают сотни патентных заявок каждый год, просто чтобы «застолбить» своё право на какие-то изобретения в будущем. Но они могут так и не воспользоваться своими правами.

«Зарегистрировать товарный знак» может означать две вещи: либо подать заявку на регистрацию, либо действительно получить свидетельство о регистрации. В первом случае знак могут отклонить по множеству причин. А вот во втором случае — да, зарегистрировали. Нужно перепроверять, что именно произошло в новости, — но только если вы занимаетесь товарными знаками.

Автора бомбит Особенно прогнозы! Господи, ну сколько раз этим псевдоэкспертам нужно сделать неверные прогнозы, чтобы мы начали понимать, что их словам грош цена? Отдельной строкой — когда известные люди начинают что-то комментировать за пределами своей профессии. Ну если ты актёр — прокомментируй актёрскую игру. Если ты филолог — расскажи про слова, язык, жи-ши, деепричастные обороты. Если ты экономист — расскажи про экономику. Музыкант, выпусти альбом, чтобы мы его послушали и что-то почувствовали. Понятно, что сами люди могут высказываться на любые темы. А вот мы как читатели должны фильтровать: «Окей, ты актёр, я тебя послушаю про кино и театр, а про политику — ну прости». Не дать нагадить себе в мозг — это наша ответственность.

Надо жить свою, а не чужую жизнь

Одно дело — вы посмотрели новости, приняли решение и совершили какое-то действие: купили, продали, инвестировали, приехали, уехали, остались и т. д.

Другое дело — вы утром полистали ленту, ужаснулись и пошли на очередной рабочий созвон. И весь день вас мучает эта тревога, вы её заедаете, запиваете и закуриваете. И ничего в жизни не меняется, кроме вашего здоровья.

Все ребята, которые сейчас ощущают себя хорошо, говорят одно и то же:

Нужно реагировать на то, что влияет на вас.

Нужно заниматься тем, на что вы сами можете повлиять.



Если есть избыток ресурсов и сил — можно направлять их тем, кто нуждается.



99,9% новостей, которые вы читаете, на вас не влияют, и вы на них тоже не повлияете. Вы просто потратите своё время и силы на орание в пространство. А тот 0,1%, который на вас влияет, — вы его не пропустите, потому что он будет по всем каналам.

Если не знаете, с чего начать в плане помощи нуждающимся, вот три идеи: витрина благотворительных фондов «Нужна помощь», приложение адресной благотворительности «Помощь», благотворительная инициатива Яндекса. Но также подойдёт любой фонд или инициатива, которые вы считаете правильными. Именно вы, а не кто-то убедительный в анонимном телеграм-канале.

Что делать

Делай раз. Открывайте свой список новостных каналов и оценивайте каждый на предмет пользы, принесённой вам за год. Если канал позволил вам принять правильное решение и ваши акции пошли вверх (в прямом или переносном смысле) — супер, оставляйте. Если нет — безжалостно отписывайтесь. Пусть гадят в мозг другим людям.

Делай два. Если первый пункт не помог, задайте себе такой вопрос: «Что эти каналы дали мне взамен моего времени, сил и эмоций?» Потому что мы отдаём им свой единственный невосполнимый ресурс — время. Что они дают взамен?

Конкретные ссылки, что читать, а от чего отказаться, давать бессмысленно: то, что полезно одному человеку, может быть бесполезно для другого. Ориентируйтесь на себя, а не на соседа.

Это ваша ответственность. Больше писать об этом не будем

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.