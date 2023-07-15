Шум и иллюзия: как не дать новостям сломать психику Статьи редакции
Материал издания «Кинжал».
Так, народ, в последний раз. Серьёзно. Надо с этими новостями что-то делать, иначе хана всем нашим головушкам. Три тезиса про новости, и закроем эту тему.
Новости — не наши друзья
Современная медиаполяна — это либо пропаганда, либо заработок на панике. Про пропаганду понятно, а про панику работает так:
- Канал вбрасывает непроверенную шокирующую новость.
- Шокирующая информация распространяется, канал набирает подписчиков.
- Потом новость опровергается, но об этом уже никто не узнает.
- Кизлярские мастера изготовили секретную финку НКВД, покупай со скидкой.
- Васяныч ставит 100 тысяч на «Реал Мадрид». Проходимость 99999%. Удвоим первый депозит!
Админам телеграм-каналов нужно на что-то жить, поэтому они не гнушаются вбросить фейк ради роста подписчиков. Они это делают не для вас, а для себя.
Читайте об этом в нашей статье об устройстве новостей.
Почти все новости — это шум и иллюзия
Вот вам 15 примеров заголовков, только один из них — о том, что что-то реально произошло. Всё остальное — шум. Найдите единственный заголовок про реальность:
- Депутаты Госдумы предложили ввести…
- Такой-то чиновник прокомментировал…
- В такой-то стране резко отозвались…
- Правительство: к 2030 году…
- Официальное лицо: «Мы планируем…»
- В России принят закон о…
- В России обсуждают введение…
- Официальное лицо: «Нет сомнений, что мы должны…
- Официальное лицо: «Почему мы должны…?»
- Официальное лицо: «Они обязаны…
- Актёр или знаменитость: «Сейчас нам необходимо…»
- «Бу-бу-бу, мы должны срочно…» — заявил чиновник
- «Они хотят… и мечтают… справедливость!»
- Компания такая-то запатентовала…
- Компания такая-то объявила о планах… (открыть, закрыть, начать, закончить, прийти, уйти, нанять, уволить)
- Такой-то предприниматель зарегистрировал товарный знак…
Давайте это разберём.
Предложили, планируют, обсуждают — это пустые инфоповоды, никто ничего не гарантирует, всё может повернуться в любую сторону. Большая часть инициатив от чиновников заканчивается там же, где началась.
Планы на 2030 год и далее — это то же самое, что научная фантастика. Можно спокойно говорить, что в 2030 году у нас будут летающие машины, и вам ничего за это не будет.
Должен, правильно и справедливо — это слова пропаганды и диванной аналитики. Если в договоре не написано, то не должен. А правильность и справедливость у каждого своя.
Они хотят, они думают, они любят, они ненавидят и другие проявления телепатии — тоже пустые звуки. Если ты знаешь, что происходит в голове другого человека, пойди узнай его пароль от интернет-банка.
Публичное объявление планов компании часто не что иное, как пиар-кампания накануне какого-то события, например сделки по приобретению доли. Компания хочет набить себе цену и что-то объявляет, но за этим объявлением ничего не следует. Или нужно снизить напряжение, о чём-то объявить, а потом по-тихому продолжить делать старые дела. Сто раз такое было. Нужно смотреть не на объявления планов, а на отчёты по итогам года (если вы инвестор).
Запатентовали и зарегистрировали знак. Наличие патента не означает, что какое-то изделие будет произведено и попадёт на полки. Технологические компании подают сотни патентных заявок каждый год, просто чтобы «застолбить» своё право на какие-то изобретения в будущем. Но они могут так и не воспользоваться своими правами.
«Зарегистрировать товарный знак» может означать две вещи: либо подать заявку на регистрацию, либо действительно получить свидетельство о регистрации. В первом случае знак могут отклонить по множеству причин. А вот во втором случае — да, зарегистрировали. Нужно перепроверять, что именно произошло в новости, — но только если вы занимаетесь товарными знаками.
Надо жить свою, а не чужую жизнь
Одно дело — вы посмотрели новости, приняли решение и совершили какое-то действие: купили, продали, инвестировали, приехали, уехали, остались и т. д.
Другое дело — вы утром полистали ленту, ужаснулись и пошли на очередной рабочий созвон. И весь день вас мучает эта тревога, вы её заедаете, запиваете и закуриваете. И ничего в жизни не меняется, кроме вашего здоровья.
Все ребята, которые сейчас ощущают себя хорошо, говорят одно и то же:
- Нужно реагировать на то, что влияет на вас.
- Нужно заниматься тем, на что вы сами можете повлиять.
- Если есть избыток ресурсов и сил — можно направлять их тем, кто нуждается.
99,9% новостей, которые вы читаете, на вас не влияют, и вы на них тоже не повлияете. Вы просто потратите своё время и силы на орание в пространство. А тот 0,1%, который на вас влияет, — вы его не пропустите, потому что он будет по всем каналам.
Если не знаете, с чего начать в плане помощи нуждающимся, вот три идеи: витрина благотворительных фондов «Нужна помощь», приложение адресной благотворительности «Помощь», благотворительная инициатива Яндекса. Но также подойдёт любой фонд или инициатива, которые вы считаете правильными. Именно вы, а не кто-то убедительный в анонимном телеграм-канале.
Что делать
Делай раз. Открывайте свой список новостных каналов и оценивайте каждый на предмет пользы, принесённой вам за год. Если канал позволил вам принять правильное решение и ваши акции пошли вверх (в прямом или переносном смысле) — супер, оставляйте. Если нет — безжалостно отписывайтесь. Пусть гадят в мозг другим людям.
Делай два. Если первый пункт не помог, задайте себе такой вопрос: «Что эти каналы дали мне взамен моего времени, сил и эмоций?» Потому что мы отдаём им свой единственный невосполнимый ресурс — время. Что они дают взамен?
Конкретные ссылки, что читать, а от чего отказаться, давать бессмысленно: то, что полезно одному человеку, может быть бесполезно для другого. Ориентируйтесь на себя, а не на соседа.
Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.
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