Мини-порции, убитые почки и пауэрлифтинг с коляской: 11 историй айтишников о похудении — с рационами и замечаниями врача Статьи редакции
Работает ли интервальное голодание, чем вреден алкоголь, достаточно ли просто есть больше белка и к чему приводит слишком большой дефицит калорий — в материале издания dev.by.
Все истории ниже представлены от первого лица. В конце каждой — комментарии врача, кандидата медицинских наук Андрея Беловешкина.
Минус 30 кг за четыре месяца, но «убитые почки и низкое либидо»
- Пол и рост: мужчина, 180 см.
- Результат: минус 30 кг (но затем набрал 10 кг мышечной массы).
- За какой срок: четыре месяца.
- В чём секрет: питание и 12 тысяч шагов в день; сейчас — занятия в зале и велосипед.
- Спойлер: «убиваются почки, снижается либидо и гемоглобин в два раза меньше нормы».
В 2019 году я весил под 100 кг. Когда во время небольших пробежек заметил, что появилась одышка, понял: надо бы что-то в жизни поменять. И я радикально поменял своё питание: стал есть по 1000 калорий в день и ходить по 12 тысяч шагов в день.
Но я быстро взялся за ум и набрал 10 кг мышечной массы, занимаясь в зале и «впихивая» в себя еду. Сейчас держусь на отметке 70-75 кг при росте 180 см. В семье у меня все полные, гены не располагали к похудению, но, как видим, дорога открывается под ногами идущего. Кто захочет — всё сможет.
Сейчас я веду активный образ жизни. В зал хожу через день (по крайней мере, стараюсь), а когда пропускаю, еду на велосипеде на работу и назад. В офисе есть мини-площадка для спорта, и я стараюсь ею пользоваться — не закисать.
За своим питанием слежу, но без фанатизма: ем много белка, заменяю обычные батончики на протеиновые, пудинги с сахаром — на протеиновые, а вместо обычной Coca-Cola пью Zero. В остальном могу себе позволить пасту или пиццу время от времени. В голове есть примерное количество калорий, которое я должен съесть, но еду не взвешиваю и КБЖУ в ресторанах не изучаю.
«В 12:00 — обед, следующий приём пищи — в 6:00»: минус 17 кг за четыре месяца
- Пол и рост: мужчина, 180 см.
- Результат: минус 17,5 кг (с 92,5 до 75 кг).
- За какой срок: четыре месяца.
- В чём секрет: питание и силовые тренировки.
- Спойлер: «первый месяц к вечеру хочется "убить" за еду».
Практикую похудение раз в год. Я придерживаюсь довольно строгой диеты: из рациона на этот период исключены все сладости, мучные продукты и алкоголь. Как я питаюсь:
- В 6:00 — полноценный завтрак с мясом. Это не какая-то методика, я так привык.
- В 10:00 — кофе и творог или йогурт с горстью изюма.
- В 12:00 — обед, как правило суп и, может быть, нарезанные мясные продукты.
- Следующий приём пищи — на следующий день в 6:00.
Из физических активностей у меня прогулки утром быстрым шагом с 6:30 до 7:30 (как правило, я прохожу 6 км) и тренажёрный зал три раза в неделю, но никаких жиросжигающих тренировок — просто физкультура, работа с весами в пределах разумного.
В итоге за четыре месяца — минус 17,5 кг: с 92,5 до 75 кг. Достигнув 75 кг, я останавливаюсь, это моя цель. Я много лет был в данной весовой категории.
Как-то во время диеты я посещал врача, и тот рекомендовал мне увеличить процент растительной пищи — есть салаты, овощи, чтобы не было проблем с желудком.
Минус 20 кг, но не без «срывов»
- Пол и рост: мужчина, 176 см.
- Результат: минус 20 кг (с 108 до 88 кг).
- За какой срок: полгода.
- В чём секрет: питание и занятия в зале четыре раза в неделю.
- Спойлер: чтобы не срываться на сладкое, стоит купить себе сухофрукты, орехи и фрукты.
За полгода я похудел на 20 кг — с 108 до 88 кг. Было всё так: после переезда из Беларуси в Литву я задумался о правильном питании, постарался меньше есть. Также стал ходить в спортзал. Моё кардио составляло примерно 3 км, со временем оно увеличилось до 5 км. Ещё я практикую силовые тренировки, и это даёт свой эффект: за первые три месяца я похудел на 6 кг.
Сейчас я хожу в зал четыре раза в неделю, вместо 3 км пробегаю 5 км, а под настроение могу и больше. Я стал больше времени уделять силовым упражнениям, увеличиваю рабочие веса. Питаюсь так:
- Утром у меня белковый коктейль или творог с фруктами.
- На обед могу позволить себе съесть практически всё что угодно, но в разумных пределах и вместе с овощами.
- На ужин у меня отварные яйца и салат.
Я стараюсь отказаться от мучного, масла, сахара, но, конечно, бывают срывы — иногда как накуплю вкусняшек... Чтобы такое происходило реже, покупаю смеси сухофруктов и орехов, а ещё фрукты. Но при этом мне часто хочется чипсов и жареной курицы.
На отметке 88 кг останавливаться не собираюсь, хочу сбросить ещё минимум 10 кг, так как текущая форма меня не устраивает. Но теперь придется всерьёз считать калории и менять тренировки. Займусь этим после лета, так как в постоянных разъездах и путешествиях невозможно войти в режим, а он в этом деле очень важен.
Минус 20 кг за год на отказе от алкоголя и мяса
- Пол и рост: мужчина, 180 см.
- Результат: минус 20 кг (со 115 до 95 кг).
- За какой срок: один год.
- В чём секрет: в отказе от алкоголя и мяса.
- Спойлер: айтишник в исправительном учреждении.
В конце 2021 года получил пару лет домашней «химии» по статье 369 УК РБ. Одно из правил — нельзя употреблять алкоголь. Я отказался ещё и от мяса — и в результате за год потерял 20 кг.
Мне 39 лет. При росте 180 см в начале 2022 года я весил 115 кг, сейчас — в районе 95 кг. Спортом я практически не занимаюсь, разве что один-два раза в неделю катаюсь на велосипеде. Хотел бы похудеть ещё, но думаю, что дальше сброс веса потребует более значимых усилий — рацион станет скудным, буду вечно полуголодным. Так что, пожалуй, меня устроит компромисс: когда внешний вид уже устраивает, а усилия — приемлемые.
Что до контроля, скажу так: узнать на собственном опыте, как развернутся события, если проверяющий заподозрит, что я выпил, — совсем не хочется. В наказание 100% заберут на неделю-две в изолятор при контролирующем органе — видел, как людей забирали, хотя и по другой причине: их не было дома во время проверки.
Минус 15 кг после долгой «безуспешной» борьбы
- Пол и рост: мужчина, 178 см.
- Результат: минус 15 кг (с 90 до 75 кг).
- За какой срок: полгода.
- В чём секрет: питание, три тренировки со штангой в неделю, от 6000 шагов в день и пешие прогулки.
- Спойлер: есть фото.
Во время учёбы в вузе подрабатывал на стройке, много работал физически, был худой и подтянутый. А потом сел в офисное кресло и за пару лет растолстел с 65 кг до 90 кг. Долгое время безуспешно боролся с весом. Потом почитал пару книг про питание и спорт — и за полгода похудел до 75 кг.
Первое фото на коллаже ниже — январь 2021 года. В Германии тогда были закрыты парикмахерские из-за пандемии, поэтому такая причёска. А второе сделано в августе того же года — перед отпуском.
В чём мой секрет:
- Я прекратил есть сладкое на завтрак. После последнего приёма пищи организм потихонечку начинает расходовать жировые запасы, и чем позже он в следующий раз получит углеводы, выделит инсулин и начнёт запасать углеводы в виде гликогена и жировой ткани, тем лучше. Поэтому на завтрак я уже три года ем салат с тунцом.
- Я стал ограничивать себя в алкоголе, потому что в больших дозах он способствует росту висцерального жира — то есть жира вокруг органов в брюшной полости. Раз в неделю можно попить пива. Раз в месяц, если очень хочешь, можно сходить в бар или на вечеринку, но чаще — уже опасно.
- Я изменил пропорции своего БЖУ (белки, жиры, углеводы) в сторону белков: примерно 40% калорий я получаю от продуктов, богатых белками, — рыбы, мяса, кефира, творога, яиц. И по 30% — из жиров и углеводов.
- Когда я активно худел, я полгода считал все калории, чтобы научиться это делать «на ходу». Сейчас я смотрю на своё блюдо и примерно понимаю, сколько съем.
- Три тренировки со штангой в неделю, от 6000 шагов в день плюс горные и обычные прогулки — и фигура будет в порядке.
Мой обычный рацион — это салат с тунцом утром, мясо или рыба с овощами на обед, вечером — рыба или мясо с овощами, тот же салат, если жарко, или — пара бутербродов с цельнозерновым хлебом, большим количеством куриной ветчины (200 г за раз) и орехами плюс кефир.
Минус 12 кг за два месяца на спор
- Пол и рост: мужчина, 200 см.
- Результат: минус 12 кг (со 122 до 110 кг).
- За какой срок: два месяца.
- В чём секрет: в питании (и в деньгах).
- Спойлер: можно поспорить на деньги, чтобы риск потерять $1000 стал хорошим стимулом.
Мы с коллегами поспорили, что скинем каждый по 10% своего веса за два месяца. Скинулись по $1000. Договорились, что те, кто преуспеет, поделят банк между собой. Участников было трое, все весом за 100 кг. В итоге один человек сдался, а двое (в том числе и я) получили заветные «папиццот» от третьего участника.
Как питался: в основном ел на завтрак два тоста с творожным сыром и индейкой, на обед и ужин — кашу либо пюре и запечённую в духовке индейку. Понял также, что вкусное и не очень калорийное блюдо — это паштет из индейки плюс «Доширак». Ну и йогурты.
Сейчас мне скорее некомфортно в своём весе — в студенчестве я весил 85 кг. Мне бы скинуть до 100 кг, но невеста уж очень вкусно готовит. А вообще мы с теми же коллегами планируем повторить эксперимент, но установить более долгий срок.
Минус 14 кг — в том числе на «пауэрлифтинге с коляской и ребёнком»
- Пол и рост: мужчина, 185 см.
- Результат: минус 14 кг.
- За какой срок: несколько месяцев.
- В чём секрет: ходьба пешком плюс вынужденный «пауэрлифтинг» с коляской и ребёнком.
- Спойлер: со временем без проблем поднимался по лестнице на 30 этаж.
В феврале 2022 года, как и многие, я уехал с семьёй в Батуми. Весил тогда 92 кг, потому что удалёнка, семейная жизнь и минимум активностей. В Грузию мы прибыли налегке, без машины. И в первый же день поняли, что и не станем её покупать, — из-за того, как водят местные.
Стоит отметить, что в Батуми нет безбарьерной среды, поэтому к моим кроссфит-нагрузкам ещё добавился пауэрлифтинг с коляской и ребёнком, которую каждые 50-100 м нужно было то поднять, то перенести. Сейчас мы живём уже в Польше, здесь другая среда, но привычка ходить пешком осталась.
Режим дня я не менял, спортом дополнительно не занимался, вино, пиво и хинкали стороной не обходил. Через месяц после переезда мой вес поднялся с 82 кг до 86 кг, но мы начали больше есть овощей, и вес быстро пришёл в норму.
В Польше мы питаемся так же, но ещё отказались от сладкого. Ну и появилась возможность развить успех — не только гулять, но и иногда посещать бассейн. Это помогло дойти за четыре месяца с 82,5 кг до 78,5 кг.
Минус 20 кг, но «диета сказывалась на работе»
- Пол и рост: мужчина, 176 см.
- Результат: минус 15 кг дважды (со 100 до 85 кг; с 95 до 80 кг).
- За какой срок: примерно четыре месяца.
- В чём секрет: питание и физические упражнения 15-20 минут в день.
- Спойлер: диета может подрывать продуктивность.
Дважды скидывал по 15 кг. В первый раз — со 100 кг до 85 кг, потом уже с 95 кг до 80 кг. Мне кажется, я худел довольно быстро. В первый раз моя диета сказывалась на работе: я был сонным всё время, чувствовал апатию, боролся с прокрастинацией. Во второй раз худел после того, как уволился, и было проще.
Каждое утро я взвешивался и делал записи. На графике ниже видны резкие скачки — это я посещал мальчишники и свадьбы, но вот что стало открытием: за каждым скачком следовал быстрый спад.
- Первые три недели моя диета была безуглеводной: как правило, мой рацион составлял салат из капусты, помидоры, белый сыр, малосольный огурец, филе курицы и три-четыре миндальных ореха.
- Затем я переключал диету на сложные углеводы: в основном это гречка плюс лук, морковь и грибы или овсянка, ложка мёда и несколько долек банана.
Я ел пять раз в день: с 10:00 до 18:00, если не получалось уложиться в это время, то мог поужинать в 19:00, но не позже. Время между приёмами пищи — два часа. Между большими — такими как завтрак, обед и ужин: четыре часа. На второй завтрак и полдник — фрукт, например, яблоко, или же я выпивал экспоненту. Ещё я принимал комплекс витаминов, начинать нужно сразу, как садишься на безуглеводную диету.
Спорт тоже нужен, но без фанатизма. Просто стоит напоминать организму, что мышцы используются. У меня, как правило, это занимало 15-20 минут в день: подтягивания, отжимания, работа со сборными гантелями. Последними можно прорабатывать что угодно.
Худея в прошлый раз, к финалу я мог отжаться от пола 35-40 раз и 12 раз подтянуться — при том, что к такому результату вовсе не стремился.
Минус 15 кг, деля «любую порцию пополам»
- Пол и рост: мужчина, 185 см.
- Результат: минус 15 кг (с 95 до 80 кг).
- За какой срок: полгода.
- В чём секрет: питание, семичасовой сон, 50-100 отжиманий в день и прогулки пешком.
- Спойлер: ни одна схема похудения не должна быть чудовищно сложной.
Худел в 2018 году. По типу телосложения я мезоморф (спортивный тип), после окончания вуза забросил зарядку и походы в зал, стал делать карьеру — и с её развитием приобрёл и усугубил вредные привычки вроде курения, регулярных вечеринок, фастфуда, плохого сна, замены спорта на игры в PlayStation. В итоге добрался до 95 кг.
Теперь сладкое позволяю себе не более раза в неделю, cheat day (день, в который человек отклоняется от привычной диеты) — в выходной с семьёй. Алкоголь — только по исключительным случаям. Ещё сплю стабильно по семь часов, ко сну отхожу не позже 00:00, а подъём у меня — до 8:30.
В день я делаю от 50 до 100 отжиманий. С работы домой иду пешком, чтобы в будние выходило 3-6 км, если только погода не совсем бедовая. С недавних пор добавил бассейн и баню или сауну в выходные.
Сейчас вешу 80 кг, и прекрасно себя чувствую. Стиральной доски вместо живота нет, но и становиться моделью не планирую. Для реализации моей программы нужно полгода, сила воли и вера. А ещё я считаю, что ни одна схема похудения не должна быть чудовищно сложной — просто сжигаем больше, чем потребляем, и убираем всё, что мешает жить (вроде сахара и традиционного выходного обжорства пиццей).
Минус 7 кг благодаря всеобщей любви к спорту
- Пол и рост: мужчина, 180 см.
- Результат: минус 7 кг (со 100 до 93 кг).
- За какой срок: примерно полгода.
- В чём секрет: питание и спорт три раза в неделю
- Спойлер: в Сербии очень любят спорт.
После переезда в Сербию начал активно худеть и набирать спортивную форму. Тому способствовало несколько факторов:
- В Сербии куча спортзалов, тут очень любят спорт.
- У меня здесь почти нет друзей, поэтому всё свободное время мы с женой можем посвящать себе и спорту.
- Зал в паре минут ходьбы от дома.
Мой вес в целом изменился где-то на 7 кг, но я набрал мышечную массу, убрал живот и чувствую себя волшебно. Занимаюсь три раза в неделю. Занятия в зале стоят по-разному, в среднем — €30-40 в месяц, около 12 занятий с тренером обойдутся в €170.
Темп жизни здесь более спокойный, поэтому поменялся даже наш характер питания. На завтрак мы едим просо, яйца, пьём кофе. На обед у нас мясо (в основном курица или говядина) и гарнир — это картофель, батат, рис или паста, салаты едим реже. Плюс кофе. На ужин — всё то же самое, что и на обед.
Минус 3-4 кг, «но вес удерживается с трудом»
- Пол и рост: мужчина, 173 см.
- Результат: минус 3-4 кг (до 80 кг).
- За какой срок: за зиму.
- В чём секрет: диета, горные лыжи, прогулки по 1,5 часа и пробежки.
- Спойлер: помогает диетическая еда, которая нравится.
С трудом удерживаю вес в районе 80 кг. За зиму скидываю 3-4 кг на горнолыжке. Летом спасают только очень длинные прогулки на 1,5 часа и эпизодические пробежки на низком пульсе. Больше помогает диетическая еда, которая по-настоящему нравится.
Я ограничиваю себя только в майонезе и сырах, ничего другого калорийного особо и не хочется. А лишние калории добираю строго вином — с февраля 2022 года живу в Грузии. Кстати, хачапури и хинкали на фигуре не сказались, да и вообще местная кухня надоела спустя два месяца.
Моя находка здесь — рыбные консервы: тунец ем немного, в основном только с салатом позволяю себе, а вот законсервированный лосось с овощами — прямо идеальный перекус.
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А к чему все это полотно?
Зачем тут истории рандомных людей-Itшников, который каждый худел по своему?
Чему статья должна научить? О чем рассказать?
Что можно похудеть? Давно известно.
Что можно похудеть и навредить организму? Давно известно
Что можно похудеть каждому по-своему? Еще более давно известно.
И все это на фоне того, у многих вес все еще, кажется по цифрам, лишний даже после жестких диет и спорта.
И это выкидывает редактор vc.
Рука-лицо, дорогая редакция.
Обычная коммерческая статья с нативкой какого-то приложения — редакторы тоже хотят кушать, что поделать))
коммерческие статьи выходят в разделе «промо» — vc.ru/promo :—)
dev.by же сам печатал после февраля 2022 года много материалов здесь.
Почему интересно решили зайти через редакцию VC...
мы перепечатываем некоторые материалы издания с 2021 года — в выходные, по собственному желанию и каждый раз запрашивая разрешение у редакции :—)
тем, кто только собирается худеть, могут пригодиться наблюдения опрошенных героев статьи и врача, который комментирует их !личный! опыт. а решать, лишний у людей вес или нет, тоже не нам — для этого есть врачи. если вам все равно, кто и как справляется с задачей под названием «похудеть», то, очевидно, этот материал просто не для вас.
Полина, вы только хуже делаете)))
1) Здоровьем заниматься на основе статьей в интернете - поседение дело. Правда, это приходит не сразу, а где-то лет в 35. Потом правда, лет в 70 опять уходит ))
Что за врач там, какой у него опыт работы с лишним весом, по каким критериям его мнение должно кому-то подойти?
2) "решать, лишний у людей вес или нет, тоже не нам — для этого есть врачи" - это что за эксклюзивное право у врачей? Кто им дал такое право и когда отняли это право у остальных?
Если человек выкладывает свои показатели на всеобщее обозрение - должен быть готов получить обратную связь.
По моему оценочному суждению у нескольких героев статьи все еще лишний вес. Причем некоторые из них сами в этом косвенно признаются.
3) мне не все равно, иначе я бы мимо прошел.
Эта статья наносит очевидный вред всем желающим похудеть. Которые, вместо похода по врачам, кучи анализов и кропотливого изменения привычного образа жизни и питания, начнут брать ту методику, что понравилаcь им из статьи.
Ведь вы же (точнее портал белорусский вашими руками) показали, что это работает.
И получать уже свои "убитые почки" и прочие радости похудения во вред здоровья.
если после прочтения человек слепо идёт голодать с 12:00 до 6:00, давиться тунцом на завтрак и ежедневно нахаживать 12 тысяч шагов, вместо того чтобы использовать чужой опыт исключительно как мотивацию и подсказку о том, как делать не надо, или понять, что волшебной пилюли нет ни в одном из кейсов, — «очевидный вред» уже нанесён. но ваша позиция более чем понятна :—)
Не поняла, а где девочковые истории? И что за дивный врач, первый раз вижу, чтобы врач говорил о научно доказанной полезности интервального питания. И вообще в чем смысл статьи?
А что подразумевается под убитыми почками в первой истории? Может быть они были убитые из-за ожирения, а не из похудения?
может, они и правда были полуживые, а потом резкая диета их добила
Там еще колени уже убиты были у героя, которые при 100 кг веса "бегал и почувствовал одышку".
Это пример того как делать не надо. "Бросить курить очень просто, уже в 10-й раз бросаю".
И непонятно, зачем люди себя мучают голодом и дефицитом калорий в 50% от положенного. Да еще и спорт сквозь силу.
Замечательно худеется без этого.
«замечательно худеется без этого» — это вы на основе своего опыта говорите? расскажете, в чем секрет? :—) (или вам просто повезло работать не у компьютера в позе креветки?)
Частично свой опыт описал тут в комментарии:
https://vc.ru/flood/766420-chtoby-pohudet-nuzhno-sokratit-uglevody-pravilno-ne-obyazatelno-est-drugoy-sposob?comment=6190403
Через несколько месяцев может напишу отдельный пост.
Лет 10 назад, я был в весе 140 кг.
Сел на строгую диету, но каждый день принимал, как лекарство, хорошего вина. Помогло - через несколько месяцев сбросил 50 с лишним килограммов и без каких либо осложнений. Вот, вам алкоголь.
а диету с врачом разрабатывали или просто отказались от сладкого/мучного? если не секрет, конечно же
Разумеется, что не секрет. Со стола вставал полуголодным! И до сих пор остался такая привичка. При 181см, с весом 80- 85, я думаю, что отлично.😊
Уважаемый доктор, вам наверное известно высказывание Парацельса :
«Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным». Или в ином изложении: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза».
Вкусно и точка.
@Вадим Д. речь все-таки пошла о «вкусно — и точке»!
Что вкусно, то и полезно. Смотря какую дозу выбираем.
вы только что помогли мне оправдать решение съесть на завтрак сухарики с сёмгой. ноль сожалений
Никогда не отказываете вашему организму, что просит дайте, но опять повторюсь, важно доза.
По заголовку сперва подумал, что речь о вкусноточке пойдёт (-:
И не ошибся - вкуснятина есть вкуснятина и останется вкусняшкой.😁
Что за выборка странная - я сейчас себя низким почувствовал 😀
Интересно узнать, каким образом посадили почки? Както было, что мне пришлось скинуть 11 кг за короткий срок (работа такая). Во время этого заметил, что побаливает правый бок. У врача узнал, что у меня желчнокаменная болезнь и такие экстремальные сбросы веса вредны с таким диагнозом.
а короткий срок — это сколько?
4 недели
звучит не очень, берегите себя :—(
Спасибо. Да в принципе норм, пересмотрел диету и пищу и пока год с лишним - полет нормальный. А вообще терапевт советовал вырезать пузырь))
Надо было пить натурального белого вина, но изготовленный по специальной технологии.
"убитые почки" это что, вы на гемодиализе теперь?
Зашел почитать только из за «убитых почек», думал будет написано что и как убито и как не нужно делать в комментариях специалиста.
Ничего в статье не раскрывается, тупо какой то кликбейт.
Я худел: гречка, вода, сельдерей.
и как успехи?
С 98 до 74, полгода. Отказался от пива, хлеба. Не идёт мне худым, хочу снова набрать