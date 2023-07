Личный опыт Полина Лааксо час назад 1 час Мини-порции, убитые почки и пауэрлифтинг с коляской: 11 историй айтишников о похудении — с рационами и замечаниями врача Статьи редакции Работает ли интервальное голодание, чем вреден алкоголь, достаточно ли просто есть больше белка и к чему приводит слишком большой дефицит калорий — в материале издания dev.by. {"id":768530,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":768530,"gtm":null} 2529 просмотров Источник: WSJ Все истории ниже представлены от первого лица. В конце каждой — комментарии врача, кандидата медицинских наук Андрея Беловешкина. Редакция не несёт ответственности за рекомендации опрошенных героев и доктора и советует консультироваться со своим лечащим врачом перед сменой рациона, тренировок или других бытовых привычек, которые касаются здоровья. Минус 30 кг за четыре месяца, но «убитые почки и низкое либидо» Пол и рост : мужчина, 180 см.

питание и 12 тысяч шагов в день; сейчас — занятия в зале и велосипед. Спойлер: «убиваются почки, снижается либидо и гемоглобин в два раза меньше нормы». В 2019 году я весил под 100 кг. Когда во время небольших пробежек заметил, что появилась одышка, понял: надо бы что-то в жизни поменять. И я радикально поменял своё питание: стал есть по 1000 калорий в день и ходить по 12 тысяч шагов в день. Результат — минус 30 кг за четыре месяца, убитые почки, низкое либидо и гемоглобин в два раза меньше нормы. У меня развилось расстройство пищевого поведения и появилась дисморфофобия (расстройство, при котором человек чрезмерно тревожится из-за незначительного или даже надуманного дефекта во внешности — vc.ru). Но я быстро взялся за ум и набрал 10 кг мышечной массы, занимаясь в зале и «впихивая» в себя еду. Сейчас держусь на отметке 70-75 кг при росте 180 см. В семье у меня все полные, гены не располагали к похудению, но, как видим, дорога открывается под ногами идущего. Кто захочет — всё сможет. Сейчас я веду активный образ жизни. В зал хожу через день (по крайней мере, стараюсь), а когда пропускаю, еду на велосипеде на работу и назад. В офисе есть мини-площадка для спорта, и я стараюсь ею пользоваться — не закисать. За своим питанием слежу, но без фанатизма: ем много белка, заменяю обычные батончики на протеиновые, пудинги с сахаром — на протеиновые, а вместо обычной Coca-Cola пью Zero. В остальном могу себе позволить пасту или пиццу время от времени. В голове есть примерное количество калорий, которое я должен съесть, но еду не взвешиваю и КБЖУ в ресторанах не изучаю. Сильный дефицит калорий порой тяжело переносится и провоцирует срывы и проблемы со здоровьем. Быстрее — не всегда лучше и безопаснее. Для людей с сильным избытком массы тела допустима потеря веса не более 1,5% массы тела в неделю, с умеренным избытком — не более 1%. 0,5% тоже является приемлемым значением. Андрей Беловешкин, врач «В 12:00 — обед, следующий приём пищи — в 6:00»: минус 17 кг за четыре месяца Пол и рост: мужчина, 180 см.

питание и силовые тренировки. Спойлер: «первый месяц к вечеру хочется "убить" за еду». Практикую похудение раз в год. Я придерживаюсь довольно строгой диеты: из рациона на этот период исключены все сладости, мучные продукты и алкоголь. Как я питаюсь: В 6:00 — полноценный завтрак с мясом. Это не какая-то методика, я так привык.

Из физических активностей у меня прогулки утром быстрым шагом с 6:30 до 7:30 (как правило, я прохожу 6 км) и тренажёрный зал три раза в неделю, но никаких жиросжигающих тренировок — просто физкультура, работа с весами в пределах разумного. В итоге за четыре месяца — минус 17,5 кг: с 92,5 до 75 кг. Достигнув 75 кг, я останавливаюсь, это моя цель. Я много лет был в данной весовой категории. Стоит отметить, что к похудению я перехожу, когда решаю, что «хватит жрать», и понимаю, что в ближайшие пару недель не будет соблазнов — никаких праздников с застольем. Первые недели — самые сложные: к вечеру хочется «убить» за еду. Спасает горячий напиток или просто вода. Примерно через месяц организм привыкает — и со временем даже хочется уменьшить размер порции.

Как-то во время диеты я посещал врача, и тот рекомендовал мне увеличить процент растительной пищи — есть салаты, овощи, чтобы не было проблем с желудком. Интервальное голодание — научно доказанный и эффективный способ похудения. Двух приёмов пищи в день вполне достаточно многим людям. Чем реже вы едите, тем меньше калорий съедаете. А длительные промежутки времени без калорий (так называемое чистое время) благотворно влияет на организм, освобождает много времени. Да и часы считать проще, чем калории. Андрей Беловешкин, врач Минус 20 кг, но не без «срывов» Пол и рост: мужчина, 176 см.

питание и занятия в зале четыре раза в неделю. Спойлер: чтобы не срываться на сладкое, стоит купить себе сухофрукты, орехи и фрукты. За полгода я похудел на 20 кг — с 108 до 88 кг. Было всё так: после переезда из Беларуси в Литву я задумался о правильном питании, постарался меньше есть. Также стал ходить в спортзал. Моё кардио составляло примерно 3 км, со временем оно увеличилось до 5 км. Ещё я практикую силовые тренировки, и это даёт свой эффект: за первые три месяца я похудел на 6 кг. Затем череда событий вогнала меня в тяжёлую депрессию, но тренажерный зал я не забросил, а напротив — начал ходить туда ещё чаще. Я считаю, железо — лучший антистресс. Но с депрессией мне помог справиться психолог. Сейчас я хожу в зал четыре раза в неделю, вместо 3 км пробегаю 5 км, а под настроение могу и больше. Я стал больше времени уделять силовым упражнениям, увеличиваю рабочие веса. Питаюсь так: Утром у меня белковый коктейль или творог с фруктами.

Резкие ограничения продуктов не всем идут на пользу — вы можете раз в неделю устраивать себе сладкий день. Такие правила снижают давление запретов и риск срывов. Не запрещайте, а упорядочивайте питание. Андрей Беловешкин, врач Минус 20 кг за год на отказе от алкоголя и мяса Пол и рост: мужчина, 180 см.

в отказе от алкоголя и мяса. Спойлер: айтишник в исправительном учреждении. В конце 2021 года получил пару лет домашней «химии» по статье 369 УК РБ. Одно из правил — нельзя употреблять алкоголь. Я отказался ещё и от мяса — и в результате за год потерял 20 кг. Мне 39 лет. При росте 180 см в начале 2022 года я весил 115 кг, сейчас — в районе 95 кг. Спортом я практически не занимаюсь, разве что один-два раза в неделю катаюсь на велосипеде. Хотел бы похудеть ещё, но думаю, что дальше сброс веса потребует более значимых усилий — рацион станет скудным, буду вечно полуголодным. Так что, пожалуй, меня устроит компромисс: когда внешний вид уже устраивает, а усилия — приемлемые. Что до контроля, скажу так: узнать на собственном опыте, как развернутся события, если проверяющий заподозрит, что я выпил, — совсем не хочется. В наказание 100% заберут на неделю-две в изолятор при контролирующем органе — видел, как людей забирали, хотя и по другой причине: их не было дома во время проверки. Алкоголь более калориен, чем многие думают. Так одна бутылка пива 0,5 л достигает 250 ккал. Кроме этого алкоголь растормаживает и провоцирует «кутежный стиль»: выпившие люди не контролируют себя и переедают. Также алкоголь ухудшает качество сна, что может вызвать переедание на следующий день. Андрей Беловешкин, врач Минус 15 кг после долгой «безуспешной» борьбы Пол и рост: мужчина, 178 см.

питание, три тренировки со штангой в неделю, от 6000 шагов в день и пешие прогулки. Спойлер: есть фото. Во время учёбы в вузе подрабатывал на стройке, много работал физически, был худой и подтянутый. А потом сел в офисное кресло и за пару лет растолстел с 65 кг до 90 кг. Долгое время безуспешно боролся с весом. Потом почитал пару книг про питание и спорт — и за полгода похудел до 75 кг. Первое фото на коллаже ниже — январь 2021 года. В Германии тогда были закрыты парикмахерские из-за пандемии, поэтому такая причёска. А второе сделано в августе того же года — перед отпуском. Фото из личных архивов собеседника dev.by — он ведёт публичный Telegram-канал «Немецкий гастарбайтер» о жизни в Германии и работе В чём мой секрет: Я прекратил есть сладкое на завтрак. После последнего приёма пищи организм потихонечку начинает расходовать жировые запасы, и чем позже он в следующий раз получит углеводы, выделит инсулин и начнёт запасать углеводы в виде гликогена и жировой ткани, тем лучше. Поэтому на завтрак я уже три года ем салат с тунцом.

Три тренировки со штангой в неделю, от 6000 шагов в день плюс горные и обычные прогулки — и фигура будет в порядке. Мой обычный рацион — это салат с тунцом утром, мясо или рыба с овощами на обед, вечером — рыба или мясо с овощами, тот же салат, если жарко, или — пара бутербродов с цельнозерновым хлебом, большим количеством куриной ветчины (200 г за раз) и орехами плюс кефир. Если хочется перекусить: пачка творога, смешанная с маленькой бутылочкой шоколадного молока, например, орехи, сыр или — иногда — маленькая шоколадка. Белок действительно помогает худеть. Человек стал есть белковый завтрак, увеличил пропорции белка — и это сработало. Главное — выбирать цельные белковые продукты, а не колбасы и хот-доги.

И всё же увеличение белка само по себе — без силовых тренировок — не защит мышцы от потери при похудении. Чтобы худеть и становиться сильнее, нужны и тренировки, и много белка. Андрей Беловешкин, врач Минус 12 кг за два месяца на спор Пол и рост: мужчина, 200 см.

в питании (и в деньгах). Спойлер: можно поспорить на деньги, чтобы риск потерять $1000 стал хорошим стимулом. Мы с коллегами поспорили, что скинем каждый по 10% своего веса за два месяца. Скинулись по $1000. Договорились, что те, кто преуспеет, поделят банк между собой. Участников было трое, все весом за 100 кг. В итоге один человек сдался, а двое (в том числе и я) получили заветные «папиццот» от третьего участника. Худели просто: вбили свои данные в приложение FatSecret и сидели на дефиците калорий. Я потреблял 1200-1800 калорий в день и при этом хорошо наедался. Главной мотивацией, естественно, были деньги. Скинул 12 кг в период с 15 декабря 2022 по 15 февраля 2023 года. Был 122 кг, стал — 110 кг. Как питался: в основном ел на завтрак два тоста с творожным сыром и индейкой, на обед и ужин — кашу либо пюре и запечённую в духовке индейку. Понял также, что вкусное и не очень калорийное блюдо — это паштет из индейки плюс «Доширак». Ну и йогурты. Сейчас мне скорее некомфортно в своём весе — в студенчестве я весил 85 кг. Мне бы скинуть до 100 кг, но невеста уж очень вкусно готовит. А вообще мы с теми же коллегами планируем повторить эксперимент, но установить более долгий срок. Не так сложно похудеть, как удержать вес. Краткосрочные диеты, краткосрочные мотивации (например, похудеть к лету) очень быстро заканчиваются — и вес возвращается. Каждый скачок массы увеличивает вес, подрывает самооценку. Поэтому важно выбирать те подходы, которые вы можете внедрить на долгосрочной основе. Спросите себя, могу ли я это делать пять лет? Если да — внедряйте. Андрей Беловешкин, врач Про приложение FatSecret Минус 14 кг — в том числе на «пауэрлифтинге с коляской и ребёнком» Пол и рост: мужчина, 185 см.

ходьба пешком плюс вынужденный «пауэрлифтинг» с коляской и ребёнком. Спойлер: со временем без проблем поднимался по лестнице на 30 этаж. В феврале 2022 года, как и многие, я уехал с семьёй в Батуми. Весил тогда 92 кг, потому что удалёнка, семейная жизнь и минимум активностей. В Грузию мы прибыли налегке, без машины. И в первый же день поняли, что и не станем её покупать, — из-за того, как водят местные. Цены на такси в Батуми доступные, но сами авто — прокуренные Prius — доверия не вызывали. Да и в пробках часто стояли. А общественный транспорт — на незнакомом языке. Поэтому мы ходили пешком. Особенно я. Мы взяли за правило гулять по набережной, ходили по магазинам то в той, то в другой части города — да почти всюду. И так привыкли, что в сезон нам было проще и быстрее подняться самим на 30 этаж, чем полчаса ждать лифта.

Стоит отметить, что в Батуми нет безбарьерной среды, поэтому к моим кроссфит-нагрузкам ещё добавился пауэрлифтинг с коляской и ребёнком, которую каждые 50-100 м нужно было то поднять, то перенести. Сейчас мы живём уже в Польше, здесь другая среда, но привычка ходить пешком осталась. Режим дня я не менял, спортом дополнительно не занимался, вино, пиво и хинкали стороной не обходил. Через месяц после переезда мой вес поднялся с 82 кг до 86 кг, но мы начали больше есть овощей, и вес быстро пришёл в норму. В Польше мы питаемся так же, но ещё отказались от сладкого. Ну и появилась возможность развить успех — не только гулять, но и иногда посещать бассейн. Это помогло дойти за четыре месяца с 82,5 кг до 78,5 кг. Простых привычек, как в этом случае, — замены фастфуда на овощи, ежедневных прогулок и подъёма по лестнице пешком — зачастую уже достаточно, чтобы подтолкнуть движение веса вниз. Андрей Беловешкин, врач Минус 20 кг, но «диета сказывалась на работе» Пол и рост: мужчина, 176 см.

питание и физические упражнения 15-20 минут в день. Спойлер: диета может подрывать продуктивность. Дважды скидывал по 15 кг. В первый раз — со 100 кг до 85 кг, потом уже с 95 кг до 80 кг. Мне кажется, я худел довольно быстро. В первый раз моя диета сказывалась на работе: я был сонным всё время, чувствовал апатию, боролся с прокрастинацией. Во второй раз худел после того, как уволился, и было проще. Несколько раз я пробовал сбросить вес с помощью бега — оказалось, не моё: я не выдерживал, срывался и переедал. В итоге решил худеть через дефицит потребляемых калорий. Свою дневную норму я рассчитывал по формуле: свой вес умножал на 24 и отнимал 1000 калорий — это тот дефицит, который я создал для себя. То есть, веся 100 кг, я потреблял в день 1400 калорий в самом начале и 1000 — спустя четыре месяца. Каждое утро я взвешивался и делал записи. На графике ниже видны резкие скачки — это я посещал мальчишники и свадьбы, но вот что стало открытием: за каждым скачком следовал быстрый спад. Первые три недели моя диета была безуглеводной: как правило, мой рацион составлял салат из капусты, помидоры, белый сыр, малосольный огурец, филе курицы и три-четыре миндальных ореха.

Затем я переключал диету на сложные углеводы: в основном это гречка плюс лук, морковь и грибы или овсянка, ложка мёда и несколько долек банана. Я ел пять раз в день: с 10:00 до 18:00, если не получалось уложиться в это время, то мог поужинать в 19:00, но не позже. Время между приёмами пищи — два часа. Между большими — такими как завтрак, обед и ужин: четыре часа. На второй завтрак и полдник — фрукт, например, яблоко, или же я выпивал экспоненту. Ещё я принимал комплекс витаминов, начинать нужно сразу, как садишься на безуглеводную диету. Спорт тоже нужен, но без фанатизма. Просто стоит напоминать организму, что мышцы используются. У меня, как правило, это занимало 15-20 минут в день: подтягивания, отжимания, работа со сборными гантелями. Последними можно прорабатывать что угодно. Худея в прошлый раз, к финалу я мог отжаться от пола 35-40 раз и 12 раз подтянуться — при том, что к такому результату вовсе не стремился. Подсчёт калорий хорошо работает для скрупулёзных и системных людей. Но слишком большой дефицит калорий — свыше 15% от поддерживающего количества — может привести к срыву и ухудшению самочувствия, поэтому подход годится только для тех, кто высоко мотивирован. Домашние тренировки для них же — отличная замена залу, так как экономят время на дорогу. Андрей Беловешкин, врач Минус 15 кг, деля «любую порцию пополам» Пол и рост: мужчина, 185 см.

питание, семичасовой сон, 50-100 отжиманий в день и прогулки пешком. Спойлер: ни одна схема похудения не должна быть чудовищно сложной. Худел в 2018 году. По типу телосложения я мезоморф (спортивный тип), после окончания вуза забросил зарядку и походы в зал, стал делать карьеру — и с её развитием приобрёл и усугубил вредные привычки вроде курения, регулярных вечеринок, фастфуда, плохого сна, замены спорта на игры в PlayStation. В итоге добрался до 95 кг. Избавлялся от лишнего веса предельно простым способом и продолжаю придерживаться примерно того же подхода вот уже пятый год: я ем абсолютно всё, но любую порцию делю пополам. Теперь сладкое позволяю себе не более раза в неделю, cheat day (день, в который человек отклоняется от привычной диеты) — в выходной с семьёй. Алкоголь — только по исключительным случаям. Ещё сплю стабильно по семь часов, ко сну отхожу не позже 00:00, а подъём у меня — до 8:30. В день я делаю от 50 до 100 отжиманий. С работы домой иду пешком, чтобы в будние выходило 3-6 км, если только погода не совсем бедовая. С недавних пор добавил бассейн и баню или сауну в выходные. Сейчас вешу 80 кг, и прекрасно себя чувствую. Стиральной доски вместо живота нет, но и становиться моделью не планирую. Для реализации моей программы нужно полгода, сила воли и вера. А ещё я считаю, что ни одна схема похудения не должна быть чудовищно сложной — просто сжигаем больше, чем потребляем, и убираем всё, что мешает жить (вроде сахара и традиционного выходного обжорства пиццей). Контроль порций — эффективная методика. Эксперименты с бесконечной миской супа показывают, что мы склонны съедать всё, что есть на тарелке. А просто меньше себе накладывая, мы начинаем есть меньше и не испытываем голод. Можно «переворачивать» рецепты — например, есть не кашу с зеленью, а салат с небольшим количеством каши. Андрей Беловешкин, врач Минус 7 кг благодаря всеобщей любви к спорту Пол и рост: мужчина, 180 см.

питание и спорт три раза в неделю Спойлер: в Сербии очень любят спорт. После переезда в Сербию начал активно худеть и набирать спортивную форму. Тому способствовало несколько факторов: В Сербии куча спортзалов, тут очень любят спорт.

У меня здесь почти нет друзей, поэтому всё свободное время мы с женой можем посвящать себе и спорту.

Зал в паре минут ходьбы от дома. Мой вес в целом изменился где-то на 7 кг, но я набрал мышечную массу, убрал живот и чувствую себя волшебно. Занимаюсь три раза в неделю. Занятия в зале стоят по-разному, в среднем — €30-40 в месяц, около 12 занятий с тренером обойдутся в €170. Темп жизни здесь более спокойный, поэтому поменялся даже наш характер питания. На завтрак мы едим просо, яйца, пьём кофе. На обед у нас мясо (в основном курица или говядина) и гарнир — это картофель, батат, рис или паста, салаты едим реже. Плюс кофе. На ужин — всё то же самое, что и на обед. Самый правильный способ худеть — в животе, уменьшая талию. Люди часто ориентируется на подкожный жир, но самый опасный для здоровья жир — внутренний (абдоминальный, висцеральный, центральное ожирение), когда расширяется талия. Это не мышцы живота и не широкая кость — это жир вокруг печени, сердца и кишечника. Поэтому так важно обращать внимание на обхват талии.

Спокойный размеренный образ жизни, отсутствие неопределённости и угроз будущего, высокий уровень спортивной активности позволяют эффективно похудеть в животе. При этом одновременно идёт и набор мышц, и сжигание жира (рекомпозиция), — и человек может потерять даже больше жира в килограммах, чем покажут весы (то есть масса его тела изменится не так значительно). Андрей Беловешкин, врач Источник: Hyatt Минус 3-4 кг, «но вес удерживается с трудом» Пол и рост: мужчина, 173 см.

диета, горные лыжи, прогулки по 1,5 часа и пробежки. Спойлер: помогает диетическая еда, которая нравится. С трудом удерживаю вес в районе 80 кг. За зиму скидываю 3-4 кг на горнолыжке. Летом спасают только очень длинные прогулки на 1,5 часа и эпизодические пробежки на низком пульсе. Больше помогает диетическая еда, которая по-настоящему нравится. Очень люблю яблоки Red Сhief, овсяные каши быстрого приготовления с сухофруктами, гречку с яйцами, рыбу, варёную курицу, а ещё все виды овощных салатов. Я стараюсь брать один разгрузочный день и сижу на фруктах, а затем три-четыре дня — на продуктах, перечисленных выше. Я ограничиваю себя только в майонезе и сырах, ничего другого калорийного особо и не хочется. А лишние калории добираю строго вином — с февраля 2022 года живу в Грузии. Кстати, хачапури и хинкали на фигуре не сказались, да и вообще местная кухня надоела спустя два месяца. Моя находка здесь — рыбные консервы: тунец ем немного, в основном только с салатом позволяю себе, а вот законсервированный лосось с овощами — прямо идеальный перекус. Верно подмечено, что простая еда способствует поддержанию веса — цельные зерновые, салаты, овощи, птица, яйца. Хороша и рыба, ведь её белок имеет наивысший коэффициент насыщения среди других белков. Сочетание «овощи плюс качественные белковые продукты» — это база похудения. Однако стоит помнить, что регулярные скачки веса не полезны для здоровья. Оптимально — выработать стиль питания, который будет удерживать стабильную массу тела. Андрей Беловешкин, врач dev.by — сайт об информационных технологиях в Беларуси и в мире. Поддержать издание можно здесь. Другие статьи по теме: «Весил 86 кг, сейчас — 68: джун о трудном переезде в Польшу».

