У папуасов очень маленькие радости: отдохнуть, выпить пива, поиграть в регби. <...> Я там был как социальный ребенок. Обязанностей много, круг знакомств и развлечений — ограничен.

Уже через три недели всё становится понятно. Развлечения повторяются, а то, чем привык заниматься в Европе, — ездить на велосипеде, встречаться с друзьями — там было роскошью. <...>

Приехав в Европу, был рад мыть посуду, стоять в очереди. Я как Сизиф, у которого отобрали камень, а он по нему скучал.