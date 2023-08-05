Смог, потребность в айтишниках и драки «район на район»: коротко о жизни в Папуа-Новой Гвинее Статьи редакции
Впечатлениями с dev.by поделился Сергей Говорунов — бывший менеджер по внедрению ПО компании-разработчика в области телематики и спутникового мониторинга Gurtam.
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Про местность и местных
- На улицах жарко, температура воздуха едва ли опускается ниже +30℃. Улицы «ослеплены солнцем так, будто выкручена экспозиция».
- Архитектурного единства нет, как и «нормальных» домов, — всё строят из жестяных листов, а в деревнях стоят деревянные лачуги на сваях. В жилищах часто нет канализации.
- С экологией — проблемы, пишет Говорунов. На улицах много мусора, но его не перерабатывают, а сжигают. Из-за этого в низинах стоит сильный смог. Вдобавок к этому местные «зачем-то» жгут траву.
- Один из официальных языков в стране — английский, однако население говорит на нём плохо. В основном общаются на ток-писине — креольском языке, который сформировался в результате смешения английского и местных австронезийских языков.
- Местные жители «очень необязательные», замечает Говорунов: у них «вечное завтра — и в работе, и в личных отношениях».
Про бедность
- В стране остро чувствуется классовое разделение. Белокожие живут на холмах, коренные местные — в основном в низинах, где смог. Последние занимаются земледелием и рыболовством и зарабатывают «так мало, что ничего не могут купить».
- Представители низшего социального класса «постоянно грызут или жуют» психоактивный орех бетельнат с лаймовым порошком — из-за этого к 30 годам у многих начинают крошиться зубы, губы желтеют и развивается фиброма гортани.
- Чтобы придерживаться «европейского уровня жизни», нужно много платить, так как продукты в магазинах в два-шесть раз дороже, чем, допустим, в Польше. На местных рынках товары дешевле, но выбор меньше и качество хуже (рыбу, например, ловят в грязном заливе).
- Интернет в Папуа-Новой Гвинее дорогой, поэтому есть не у каждого. Многие до сих пор ходят с кнопочными телефонами.
- В медицинских клиниках работают преимущественно филиппинцы и китайцы, а само лечение платное. Приём у врача стоит порядка $100, поэтому бедные жители не могут рассчитывать на помощь и «ходят с покусанными змеями ногами» (раны плохо заживают из-за высокой влажности).
- С хорошим образованием тоже «сложности», пишет Говорунов. По его словам, «единственный социальный лифт для местных — попасть на работу в местный аналог "Газпрома"». Съездить в другую страну на заработки практически нет шансов, потому что билеты стоят слишком дорого.
Про экспатов
- В стране есть деньги, так как на её территории добывают газ, алмазы и золото, производят каучук и выращивают какао-бобы, поэтому среди местных есть и обеспеченные жители — предприниматели, чей бизнес «направлен на экспатов».
- Последних в стране немало. Обычно они работают на международные корпорации вроде Heineken и ExxonMobil, отмечает автор. Правда, «просто так» попасть на работу в страну трудно — нужны знакомства.
- Одинаково востребованы и сантехники, и айтишники. Вторые в дефиците, поэтому им готовы предлагать ставки выше, чем в Европе и США, говорит Говорунов. И если переехать туда на заработки с семьёй — детям оплатят частную школу.
Про преступность
- Папуа-Новая Гвинея — опасная страна, считает автор. Автомобилистов часто грабят, из-за этого в большинстве местных машин установлены системы мониторинга.
- Общественные столкновения — тоже не редкость. Например, выборы, в которых участвуют «чуть ли не 4000 кандидатов» от каждой общины, как правило, сопровождаются драками.
- Ситуации, в которых «один район идёт с камнями на другой», могут произойти, даже если просто неправильно подать мяч в футболе. Экспаты из-за этого часто носят при себе огнестрельное оружие, пишет автор.
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