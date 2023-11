Личный опыт Таня Боброва 35 минут назад 35 мин Нидерланды: как искать работу айтишнику, где жить и зачем вообще туда Статьи редакции Своим опытом с dev.by поделился Алексей — senior software engineer в нидерландской компании по производству лабораторного оборудования, который уже 10 лет живёт в Эйндховене. {"id":921240,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":921240,"gtm":null} 313 показов 236 открытий Архив автора О себе Я уехал из Минска в 2010 году, успев поработать там всего пару лет. Сначала три года жил в Германии, но там мне не понравилось, поэтому в канун 2014-го я перебрался в Нидерланды. Сначала работал в крупной фирме по программе HSM (highly skilled migrant). Через четыре года начал менять компании, так как понял, что могу найти что-то поинтереснее. Тогда же подался на гражданство. Обычно процедура занимает год, но в моём случае из-за ковида на всё ушло полтора. Получив паспорт, уволился и полгода просто наслаждался жизнью. Потом устроился в небольшую компанию в области микро-и наноэлектроники, работаю на стыке софтвера и науки — четыре дня в неделю. Почему стоит сразу определиться с регионом В стране два крупных региона — условный юг, Северный Брабант, с крупнейшим городом Эйндховен, и условный север, Рэндстад: Амстердам, Утрехт, Роттердам, Гаага и так далее. На юге — суровая нордическая индустрия. Некогда главной корпорацией там была Philips, после её развала образовались фирмы помельче. Теперь самая крупная организация в регионе — ASML. На севере — классический клиентоориентированный бизнес «с человеческим лицом»: стартапы, финтех и так далее. Переезжая, лучше сразу определиться с регионом. Потому что как только вы выберете место для проживания, то начнёте вариться в одном из двух котлов и вряд ли переедете. Для местных это знание — общее место, а для релокантов что-то новое. Почему айтишники выбирают Нидерланды? Во-первых, это одно из немногих мест в Европе, где можно спокойно найти работу в ИТ. Во-вторых, через пять лет можно подаваться на гражданство. Но чтобы жить в стране пять лет, вам надо оптимизировать расходы, значит, имеет смысл купить жильё. Это дешевле, чем снимать. Но всё равно очень дорого, понадобится кредит. Покупать жильё надо не там, где вы прямо сейчас работаете, а там, где работы в принципе много. Это особенно важно для тех, у кого пока нет паспорта. Если вы HSM и вас уволили, у вас всего три месяца на поиск новой работы. Я, например, купил дом в Эйндховене, на работу езжу на велосипеде и искать работу в Амстердаме уже не буду. Кататься на машине туда-сюда каждый день, стоять в пробках — зачем мне это надо? Ещё один нюанс, который становится важным при получении паспорта. Эйндховен находится в 20 км от бельгийской границы и в 30 км от первого бельгийского жилья. Недвижимость там гораздо дешевле. Если у вас гражданство ЕС, можно жить в Бельгии и ездить на работу в Эйндховен. Если нет, вы должны жить там, где получили ВНЖ. Архив автора Что с работой Для участия в программе HSM и соответственно легализации есть входной порог по зарплате. Джун такую зарплату не получит. Мидл или сеньор как-то устроится. Да, сейчас работу найти тяжело, были времена полегче, но кризис — во всём мире. Чтобы претендовать на вакансию, не нужно быть в авангарде мировых технологий — нужен просто опыт в разработке. Точно знаю, что С++ и Python тут популярны. Популярность Python к тому же постоянно растёт — видимо, потому что его создатель нидерландец. Для разработчиков на Java и С# вроде тоже есть работа. С другими ИТ-специальностями сложнее. Например, тестировщиков требуется очень мало. Действует принцип: сам написал — сам тестируй. На две-три команды (дюжину разработчиков) может быть только один QA. Список крупных продуктовых компаний в Noord Brabant Regio: ASML — мировой лидер в производстве литографического оборудования; никто не может избежать работы здесь в какой-то момент своей карьеры, я тоже работал на них пару месяцев;

Philips — на самом деле, давно уже не крупный игрок в регионе, нанимает узких специалистов, нужно строго соответствовать job description;



Tomtom — процесс найма неадекватен зарплатам, упоминаю, чтобы не теряли время на них;



ThermoFisher;



Компании в HTC (High Tech Campus) — местная Silicon Valley. Все крупные игроки имеют там офис. Для вас это исчерпывающий список потенциальных работодателей. Крупные «галеры» в Noord Brabant Regio, которые перевезут вас и перепродадут компаниям выше: Sioux;

TMC;



Capgemini;



ICT Group;



Akkodis.

Советы для тех, кто ищет работу в стране: Ищите работодателя, который способен вас релоцировать и дать гарантии трудоустройства на несколько лет вперёд, а не того, кто даст вам «интересную работу». Например, на ASML вы будете писать по одной строчке кода в месяц и заполнять кучу бумажек, чтобы эту строчку засабмитить. Но нет ничего плохого в «галерах». Рекомендации из интернета, как искать работу в Нидерландах «вообще для всех», вам не подходят. У вас довольно специфичный случай: нет паспорта ЕС, ваша страна под санкциями и так далее. Нидерландские поисковые борды не для вас, начните с LinkedIn.

Если у вас есть друг или бывший коллега, который уже работает в здесь и может дать на вас referral, обратитесь к нему — это может сработать. За это коллега получит деньги.

Вы столкнётесь с рекрутером — это почти неизбежно. Помните, что рекрутер по умолчании некомпетентен. Не бойтесь ему отказывать.

Что не так с рекрутерами Когда я искал работу в Беларуси, просто заходил на джобборд, смотрел объявления и звонил в компанию. В Нидерландах нет вакансий от компаний в открытом доступе, их по своим каналам «разбирают» рекрутеры. К тому же в описании не указывается название компании (это нестрашно, вы быстро научитесь читать между строк). Но важно не связаться с плохим рекрутером. Тут две проблемы: Если один рекрутер предлагает вас на какую-то позицию, другой уже не может этого сделать. Вы видите вакансию, связываетесь с рекрутером, о чём-то договариваетесь. А наутро видите эту вакансию у другого рекрутера. Это люди со средним образованием, без технических знаний. Они не разбираются в том, что продают. Вместо одной вакансии рекрутер может предложить другую. Если скиллсет вам не подходит (например, ищут питониста, а вы джавист), он будет всеми силами убеждать вас, что всё в порядке. Надо слушать себя — только вы ответственны за то, чтобы сверить ваши скиллы с требуемыми. Рекрутеру плевать, он приведёт вас к работодателю, и вы можете испортить с ним отношения Если вы видите, что не подходите под описание вакансии, не стоит и пытаться. Зачем? В следующий раз, когда у этой же фирмы будет подходящая вакансия, они вспомнят, как вы пытались устроиться на авось. Стоит ли искать работу на рынке рекрутерам из Беларуси? Не знаю. Рекрутеры из других стран встречаются, но они как минимум должны говорить на местном языке. Работа вне ИТ Если у вас гуманитарная специальность, связанная с языком, то придётся нелегко. Неприменима специальность юриста — нужно знать местные законы. Неприменима специальность бухгалтера — тут своя налоговая система. Правда, иметь высшее образование бухгалтеру не обязательно, зачастую они тут низкого уровня. Но надо знать язык. Вообще почти вся работа за пределами ИТ требует знания нидерландского языка. Разве что продавцам со знанием английского найти работу довольно просто. С притоком мигрантов рабочим языком в условной Zara стал английский. То есть иностранцев настолько много, что нидерландский уже не работает. Это бесит местных старушек, которые ходят в магазины. Но тут ничего не поделать. У некоторых нидерландский такой, что никакие курсы не помогут. Как учить нидерландский Дети язык учат быстро. Где выучиться взрослому — вопрос. Хороших курсов мне не попадалось, я ходил на плохие. Язык у меня пассивный, на уровне А2-В1. Я понимаю речь окружающих и телевизор, но говорить мне сложно. Дело в том, что, как только местные слышат ваше произношение, они моментально переходят на английский. Наверное, надо окончить местный университет, причём по гуманитарному профилю, так как технари учатся на английском. Либо приехать с супругом/ой, который/ая работает. Либо вступить в брак с нидерландцем. В стране много беларусов, которые живут здесь давно и переезжали совсем не как ИТ. Типичная история: девушка, окончившая с отличием БГУ, переехала, вышла замуж, отучилась в местном университете и работает юристом/психологом/переводчиком. Кстати, белорусское сообщество за последние три года сильно выросло. Если в 2020 году в чате «Беларусы Нидерландов» (он не политический, скорее бытовой) было около 300 человек, то сейчас 900+. В три раза, наверное, увеличилось и само сообщество. В основном это айтишники с семьями. Про налоги Налоговая шкала прогрессивная. Вот здесь можно ознакомиться с тем, как менялись ставки. В 2023 году при годовом доходе брутто до €73 031 подоходный налог — 36,93%, при превышении — 49,50%. Можно поиграться с налоговым калькулятором. В реальности ставка получается несколько меньше, около 30%, за счёт частичного возврата налогов. Когда у меня был рулинг (30-процентный вычет из налогооблагаемой базы для мигрантов), то зп нетто выходила 75-80% от брутто. Сейчас, когда рулинга уже нет, около 70%. Кстати про рулинг. Он применяется к доходам не всех участников HSM, а только тех, кто до переезда жил за пределами Нидерландов на расстоянии больше 150 км (вот тут все условия). Если вы жили в Бельгии на границе с Нидерландами, то не получите рулинг. Но если вы нидерландец, пять лет проживший в США и вернувшийся домой, то получите. Я до переезда жил в Германии. Пришлось замерить расстояние на карте и узнать, что не вся Германия одинаково полезна. В моём случае оказалось 200 км, поэтому рулинг я получил, правда, не на обещанные восемь лет. К тому времени, как срок сократили до пяти лет, я успел выбрать семь. Тогда был большой скандал: вы же обещали нам восемь лет! Окей, сокращайте до пяти, но только для новых мигрантов, а не для всех. Стоит учитывать, что рулинг могут вообще отменить, потому что 22 ноября грядут парламентские выборы и у избирателей много вопросов, что это за люди получают зарплаты выше среднего, а налоги платят ниже среднего. Мигрантская тема вообще обсуждается довольно широко. На неё накладывается жилищный кризис: жилья не хватает, люди злятся. После выборов партии будут формировать коалицию, значит, будет торг. И интересами тех, кто не вправе голосовать, могут пожертвовать. Поэтому при составлении планов держите в уме, что текущие условия могут измениться. Архив автора Про жильё Если вы хотите переехать в страну, в которой сможете купить жильё, то Нидерланды — лучший выбор. Даже сегодня. Да, у нас жилищный кризис, цены космос и купить жильё тяжело. Но если вы намерены оставаться и у вас постоянный трудовой контракт, хороший доход и виза HSM, то правила жилищного кредитования для вас те же, что и для граждан. Вам не нужно выкладывать четверть цены из своего кармана — вы идёте в банк и получаете в кредит 102% от стоимости понравившегося дома. Кажется, такого нет больше нигде. То есть если ваш дом стоит условные €300 тысяч, вы можете просить у банка €306 тысяч. Зачем эти +6000? Чтобы заплатить налог за покупку дома — 2%. Ещё будут накладные расходы: оценка, услуги маклера, нотариуса, — всего до €10 тысяч. В 2017 году я купил трёхэтажный таунхаус площадью 138 м² за €265 тысяч. Если продавать его сейчас в первые попавшиеся руки, можно получить €450 тысяч. Отдельно стоящий дом будет стоить от €1 млн. Земля дорогая, поэтому дома тут растут вверх. Мне дали ипотечный кредит под 2,38% годовых, сейчас из-за инфляции процент выше. Но арендное жильё тоже дорожает, поэтому ежемесячный платёж за кредит (за него ещё положен налоговый возврат) скорее всего будет меньше, чем взнос за съёмную квартиру. Я за ипотеку каждый месяц плачу 778 — 118 tax refunds = €660. Такой арендной платы не найти. А вот цены на жильё в моём районе: средняя цена дома, средняя цена м², за сколько дней в среднем объект продаётся. Про зарплаты и качество жизни Нетто €3500 здесь считается хорошей зарплатой. Релоканты-новички жалуются, что этого мало. Тут надо понимать, что местные и мигранты находятся в разных условиях. Нидерландец может получать €2000, но у него свой дом, причём скорее всего с выплаченным кредитом. Жилищный кризис касается только мигрантов, молодых семей и вчерашних студентов. Они могут иметь хорошую работу с высокой зарплатой, но это не решит их проблему. А рядом в собственном доме будут папа с мамой, которые отлично живут на пенсию. Поэтому переезд — это инвестиция. Прямо сейчас тебе тяжело, у тебя нет жилья, но если ты сможешь его добыть, то дальше будет гораздо легче. Ты постепенно втягиваешься и понимаешь, на чём можно сэкономить. Туристы ужасаются, какой дорогой транспорт. Да, но если у тебя проездной, уже гораздо дешевле. Если велосипед, ты вообще не платишь. А ещё работодатель по закону компенсирует работникам проезд. Сумма зависит от расстояния. Ты кладёшь деньги в карман, а на работу едешь на велосипеде. Потом ты изучаешь законодательство и понимаешь, что вот за это и за это тебе положен tax refund. Так и набегает. Несмотря на инфляцию, сейчас я трачу гораздо меньше, чем десять лет назад. К тому же Нидерланды — социальное государство. Да, тут высокие налоги, но и хороший соцпакет. Например, дают кредиты на обустройство дома — установку солнечных панелей, кондиционеров и тому подобное. Если ваш доход брутто не превышает 60К, кредит будет под 0%, если выше — под 4,5%. Поэтому нельзя судить о качестве жизни по размеру зарплаты, всё зависит от того, как сходится ваш баланс. Нидерланды занимают первое место в мире по проценту сотрудников с неполной рабочей неделей. Четырёхдневка — это окей (но, возможно, не для HSM: они должны работать фултайм). Я сам работаю четыре дня, мой начальник тоже. Просто договариваешься с работодателем, и он пропорционально снижает зарплату. Прогрессивная шкала налогов добавляет этому смысла. Если ваш годовой доход 85К и вы понимаете, что с 12К половина уйдёт на налог, вы говорите: ок, давайте мне 73К и выходной. Так что перед принятием решения просто прикиньте, что вы получите через пять лет и что через 10. Речь не только о деньгах, но и о качестве жизни — о том, чего вы от неё хотите. Архив автора Что привлекает в Нидерландах Хорошее школьное образование Все знают, что в стране лучше всех говорят по-английски (не считая англоговорящих стран). Это действительно так. Обогнали Швецию. Даже бомж тут будет говорить по-английски. Причём детей не учат английскому с младенчества. Считается, что малышей не надо мучить мультиязычием — так, все мультфильмы дублируются на нидерландском. А вот в 10 лет школьники начинают учить английский и успешно им овладевают. Для меня это показатель хорошей системы образования. Ворк-лайф баланс Здесь никто не перерабатывает. То, что можно сделать завтра, будет сделано завтра. Последний раз я овертаймил 10 лет назад. Если вам нужен овертайм, значит, что-то не так с вашими процессами, люди в этом не виноваты. Природа В обоих регионах — идиллические пейзажи. В Эйндховене они более сельские, чем-то похожие на Беларусь. Вокруг — лес, покрытый велодорожками. Я объехал на велике всю округу, и это очень интересно: каждая деревня — как с картинки. Кроме работы и дома, здесь есть чем заняться. Архив автора Климат Хорошо подходит для беларусов. Та же широта, нежарко. Дождей примерно столько же. Единственное отличие: в Беларуси всё-таки есть зима, а здесь — очень долгая осень. Солнца, увы, как в Минске. Люди Но самое главное для меня — это человеческий капитал. Люди здесь с широким кругозором, открытые, готовы помочь. У них нет расовых, гендерных и прочих предрассудков. Здесь вы будете жить и развиваться в окружении умных людей. Архив автора dev.by — сайт об информационных технологиях в Беларуси и в мире. Поддержать издание можно здесь. Другие статьи по теме: «Айтишник переехал в Литву, а потом ещё раз — в Нидерланды. И как?».

