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Личный опыт
Таня Боброва

Цели на новый год, которые реально сбудутся: несколько советов, что учесть Статьи редакции

Материал издания «Кинжал».

Цели на новый год, которые реально сбудутся
Эта статья не для нежных. Если вы сегодня нежны, простите. Но реальность в том, что большая часть…
kinzhal.media

Эта статья не для нежных. Если вы сегодня нежны, простите. Но реальность в том, что большая часть данных себе новогодних обещаний утратит актуальность уже в середине февраля. Причины три:

  1. Мы даём себе обещание в нетипичной обстановке — выжатые, разочарованные, уставшие и начитавшиеся брехни о том, как продуктивно прошёл год у других людей.
  2. Мы рассчитываем на большие трансформации в начале года, но в начале года нам нужен отдых и восстановление.
  3. После каникул мы возвращаемся к тем делам, которые влияют на нашу жизнь здесь и сейчас. И времени на большие планы уже нет.

Если это не про вас — вы входите в 0,1% гениальных людей тысячелетия. Вы шайн брайт лайк э даймонд, мы хотим андер ёр амбрелла-элла-элла.

Остальные — читайте дальше. Вот как поставить и реально выполнить какие-то цели на год.

Не в январе, а в марте

Начало марта — самое нормальное время: уже есть силы после зимы, уже все одуплились после праздников, мы уже давно забыли о голодном январе. Жизнь налаживается, и это не упоротая предновогодняя жизнь, а ваша обычная среднегодовая жизнь.

В марте вы сможете поставить адекватные и реалистичные цели, а не предновогодний бред о ста прочитанных книгах за год.

Раз в неделю

Допустим, вы решили освоить барабаны, MYSQL, дата-сайенс или вождение автомобиля. Сделайте так, чтобы в марте вы занимались этим новым делом хотя бы один раз в неделю. Хотя бы одно занятие в музыкалке, хотя бы один вечер за онлайн-курсами, хотя бы одно занятие с инструктором. Каждый день не надо. Пятидневный марафон на каникулах не надо. Один раз в неделю.

Если вы не занимаетесь чем-то хотя бы раз в неделю, вы этим не занимаетесь вообще.

«Кинжал»

Можно пробовать снова

В мире миллион занятий. Вам необязательно учить MYSQL, осваивать барабаны и даже водить автомобиль. Если за март вам не удалось встроить новое занятие в еженедельный график, значит, сейчас это не ваше занятие. Сейчас вам это не нужно. Сейчас у вас другие потребности.

В апреле попробуйте что-то другое.

Не ведитесь

Сейчас вас атакует три типа раздражителей:

  • Ваши сверхуспешные друзья, которые за год сделали столько, сколько вы не сделали за всю свою жизнь. Друзья п…т*.
  • Маркетологи онлайн-курсов и школ — они обещают вам новую жизнь с нового года. Но это миф. Маркетологи п…т*.
  • Ваш внутренний критик, который считает, что вы можете быть лучше, успешнее, сильнее, умнее и привлекательнее. И вы действительно можете. Но ваш внутренний критик хочет, чтобы это произошло уже 10 января. Он п…т*.

*приукрашивают

Берегите голову, и до встречи в январе. В марте ещё напомним про эту статью.

Держитесь там.

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.

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#новыйгод #продуктивность

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(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');
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