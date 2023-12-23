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Личный опыт
Таня Боброва

Как поставить цели на новый год, которые реально сбудутся Статьи редакции

Материал издания «Кинжал».

Цели на новый год, которые реально сбудутся
Эта статья не для нежных. Если вы сегодня нежны, простите. Но реальность в том, что большая часть…
kinzhal.media

Эта статья не для нежных. Если вы сегодня нежны, простите. Но реальность в том, что большая часть данных себе новогодних обещаний утратит актуальность уже в середине февраля. Причины три:

  1. Мы даём себе обещание в нетипичной обстановке — выжатые, разочарованные, уставшие и начитавшиеся брехни о том, как продуктивно прошёл год у других людей.
  2. Мы рассчитываем на большие трансформации в начале года, но в начале года нам нужен отдых и восстановление.
  3. После каникул мы возвращаемся к тем делам, которые влияют на нашу жизнь здесь и сейчас. И времени на большие планы уже нет.

Если это не про вас — вы входите в 0,1% гениальных людей тысячелетия. Вы шайн брайт лайк э даймонд, мы хотим андер ёр амбрелла-элла-элла.

Остальные — читайте дальше. Вот как поставить и реально выполнить какие-то цели на год.

Не в январе, а в марте

Начало марта — самое нормальное время: уже есть силы после зимы, уже все одуплились после праздников, мы уже давно забыли о голодном январе. Жизнь налаживается, и это не упоротая предновогодняя жизнь, а ваша обычная среднегодовая жизнь.

В марте вы сможете поставить адекватные и реалистичные цели, а не предновогодний бред о ста прочитанных книгах за год.

Раз в неделю

Допустим, вы решили освоить барабаны, MYSQL, дата-сайенс или вождение автомобиля. Сделайте так, чтобы в марте вы занимались этим новым делом хотя бы один раз в неделю. Хотя бы одно занятие в музыкалке, хотя бы один вечер за онлайн-курсами, хотя бы одно занятие с инструктором. Каждый день не надо. Пятидневный марафон на каникулах не надо. Один раз в неделю.

Если вы не занимаетесь чем-то хотя бы раз в неделю, вы этим не занимаетесь вообще.

«Кинжал»

Можно пробовать снова

В мире миллион занятий. Вам необязательно учить MYSQL, осваивать барабаны и даже водить автомобиль. Если за март вам не удалось встроить новое занятие в еженедельный график, значит, сейчас это не ваше занятие. Сейчас вам это не нужно. Сейчас у вас другие потребности.

В апреле попробуйте что-то другое.

Не ведитесь

Сейчас вас атакует три типа раздражителей:

  • Ваши сверхуспешные друзья, которые за год сделали столько, сколько вы не сделали за всю свою жизнь. Друзья п…т*.
  • Маркетологи онлайн-курсов и школ — они обещают вам новую жизнь с нового года. Но это миф. Маркетологи п…т*.
  • Ваш внутренний критик, который считает, что вы можете быть лучше, успешнее, сильнее, умнее и привлекательнее. И вы действительно можете. Но ваш внутренний критик хочет, чтобы это произошло уже 10 января. Он п…т*.

*приукрашивают

Берегите голову, и до встречи в январе. В марте ещё напомним про эту статью.

Держитесь там.

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.

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#новыйгод #продуктивность

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(function(bannerClassName) { const sendEvent = (token, action) => { const value = 'Branding ' + token + ' – ' + action; if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } else { console.log('GA send: ' + value); } }; const oneBeforePageChange = (callback) => { if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { try { if (callback) { callback(); } } catch (error) { console.log(error); } }); } }; const onLinkClick = (e) => { const link = e.target; const href = link.getAttribute('href'); sendEvent(href, 'Click'); link.removeEventListener('click', onLinkClick); }; const branding = document.querySelector(bannerClassName); if (!branding) { return; } const links = branding.querySelectorAll('a'); for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { const isVisible = getComputedStyle(links[i]).display !== 'none'; const href = links[i].getAttribute('href'); if (isVisible) { sendEvent(href, 'Show'); } links[i].addEventListener('click', onLinkClick); } oneBeforePageChange(() => { for (let i = 0; i < links.length; i += 1) { links[i].removeEventListener('click', onLinkClick); } }); })('.entry-article-footer');
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3 комментария
Павел Данилов

Статья получилась не про цели на год, а про то, как пробовать что-то новое, если ты долго одупляешься и не знаешь, как работают привычки.

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Буквоед

Статья будет улучшена в марте. По одному предложению в неделю.

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Буквоед

«хотя бы один раз в неделю»

Неа. Ерунда. Потому что чайник, который греется на троечке, никогда не закипит.

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