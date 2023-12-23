Материал издания «Кинжал».

Эта статья не для нежных. Если вы сегодня нежны, простите. Но реальность в том, что большая часть данных себе новогодних обещаний утратит актуальность уже в середине февраля. Причины три:

Мы даём себе обещание в нетипичной обстановке — выжатые, разочарованные, уставшие и начитавшиеся брехни о том, как продуктивно прошёл год у других людей. Мы рассчитываем на большие трансформации в начале года, но в начале года нам нужен отдых и восстановление.

После каникул мы возвращаемся к тем делам, которые влияют на нашу жизнь здесь и сейчас. И времени на большие планы уже нет.



Если это не про вас — вы входите в 0,1% гениальных людей тысячелетия. Вы шайн брайт лайк э даймонд, мы хотим андер ёр амбрелла-элла-элла.

Остальные — читайте дальше. Вот как поставить и реально выполнить какие-то цели на год.

Не в январе, а в марте

Начало марта — самое нормальное время: уже есть силы после зимы, уже все одуплились после праздников, мы уже давно забыли о голодном январе. Жизнь налаживается, и это не упоротая предновогодняя жизнь, а ваша обычная среднегодовая жизнь.

В марте вы сможете поставить адекватные и реалистичные цели, а не предновогодний бред о ста прочитанных книгах за год.

Раз в неделю

Допустим, вы решили освоить барабаны, MYSQL, дата-сайенс или вождение автомобиля. Сделайте так, чтобы в марте вы занимались этим новым делом хотя бы один раз в неделю. Хотя бы одно занятие в музыкалке, хотя бы один вечер за онлайн-курсами, хотя бы одно занятие с инструктором. Каждый день не надо. Пятидневный марафон на каникулах не надо. Один раз в неделю.

Если вы не занимаетесь чем-то хотя бы раз в неделю, вы этим не занимаетесь вообще.

«Кинжал»

Можно пробовать снова

В мире миллион занятий. Вам необязательно учить MYSQL, осваивать барабаны и даже водить автомобиль. Если за март вам не удалось встроить новое занятие в еженедельный график, значит, сейчас это не ваше занятие. Сейчас вам это не нужно. Сейчас у вас другие потребности.

В апреле попробуйте что-то другое.

Не ведитесь

Сейчас вас атакует три типа раздражителей:

Ваши сверхуспешные друзья, которые за год сделали столько, сколько вы не сделали за всю свою жизнь. Друзья п…т*.

Маркетологи онлайн-курсов и школ — они обещают вам новую жизнь с нового года. Но это миф. Маркетологи п…т*.



Ваш внутренний критик, который считает, что вы можете быть лучше, успешнее, сильнее, умнее и привлекательнее. И вы действительно можете. Но ваш внутренний критик хочет, чтобы это произошло уже 10 января. Он п…т*.



*приукрашивают

Берегите голову, и до встречи в январе. В марте ещё напомним про эту статью.

Держитесь там.

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.

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