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Истории трёх разработчиков.
Программисты с опытом работы в Англии и США рассказали, как нашли новую работу без привязки к офису и определённой стране.
Должность: разработчик.
Общий опыт работы: 16 лет.
Зарплата в зарубежной компании: около $6500 в месяц.
С 2003 года в течение пяти лет Алексей занимался разработкой в новосибирской компании. В 2008 году программист начал сотрудничать дистанционно со стартапом в Москве, а в 2010 году переехал в столицу для работы в штате.
Через четыре года Алексею надоело ежедневно тратить по два часа в метро и по восемь часов в офисе: по его мнению, эффективно и качественно выполнять свою работу можно максимум в течение пяти-шести часов в сутки.
Он понял, что готов снова вернуться на удалёнку. При этом он не хотел получать меньше. Средняя зарплата разработчика в Москве, по его словам, на тот момент была около 250 тысяч рублей.
В августе 2014 года молодой человек нашёл новое место через платформу Upwork. Так он устроился разработчиком на аутсорсе в английскую компанию и перешёл на почасовую оплату труда: ему платили $35 в час. Работая около 25 часов в неделю, он получал в два раза больше, чем разработчики на полной ставке в Москве.
Через полтора года руководитель попросил Алексея номинально изменить зарплату в онлайн-резюме на $80 в час, чтобы обосновать высокую стоимость проекта для одного из заказчиков фирмы.
На следующий же день программист получил приглашение на интервью от американского стартапа, который предложил ему стартовую ставку в $65 час. Так Алексей уволился с прошлой работы и уже пять лет работает над проектами новой компании.
Формально Алексей всё ещё программист на аутсорсе: он получает деньги через онлайн-платформу Upwork, а его работу контролирует программа, которая делает скриншоты кода каждые десять минут.
Должность: backend-разработчик.
Общий опыт работы: 9 лет.
Зарплата в зарубежной компании: около $3000 в месяц.
Прежде чем перейти на аутсорс, Антон пять лет проработал в крупной тульской SEO-компании. В один из рабочих дней ему пришло push-уведомление от HeadHunter с предложением более высокой зарплаты. Программист рассказал об этом на общем собрании и потребовал повышения.
После этого к нему подошёл коллега и предложил поработать на аутсорсе с его друзьями в американском стартапе главным backend-разработчиком. Антон решил рискнуть: ему захотелось попробовать себя в более ответственной роли и получить опыт общения на другом языке.
Работа над проектом продолжалась в течение 2018 года: Антон получал в два раза больше, чем в России — около 180 тысяч рублей в месяц, также у него была доля в компании. По его словам, это обычная практика в США для повышения мотивации и корпоративного духа сотрудников.
В 2018 году у основателя стартапа начались финансовые проблемы, и он заморозил проект. Антон по-прежнему работает удалённо — сейчас с компанией в Петрозаводске, но не теряет надежды на будущий переезд и работу в одной из англоязычных стран.
Должность: iOS-разработчик.
Общий опыт работы: 8 лет.
Зарплата в зарубежной компании: $4000–5000 в месяц.
Владимир живёт в Тольятти и первые полтора года своей карьеры ещё студентом проработал в местной компании. По его словам, в родном городе быстро расти по карьерной лестнице непросто, тем более на удалёнке.
Поэтому разработчик с 2013 года дистанционно сотрудничал с крупной компанией в Казани, где и получил основной профессиональный опыт. В 2017 году Владимиру захотелось сменить работу.
При поиске нового места на HeadHunter он не ориентировался на географическое положение компании: его больше интересовали непростые задачи, сплочённость команды и высокая зарплата.
В результате Владимир выбрал американскую медицинскую компанию, с которой сотрудничает и сейчас.
По его словам, если сравнивать абсолютные числа, минимальная зарплата московского разработчика равна оплате труда американского посудомойщика: программисты в США получают не меньше $4000, в дальнейшем всё зависит от опыта и рабочего стажа в конкретной компании.
Работа на аутсорсе — сознательный выбор молодого человека: для него важно проводить большую часть времени с семьёй, а трудоустройство в штате чаще всего предполагает присутствие в офисе — как в России, так и за рубежом.
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