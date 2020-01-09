Если говорить о преимуществах моей нынешней работы, то, во-первых, за неё платят гораздо больше, чем в России, во-вторых, я могу эффективно распоряжаться личным временем и регулировать свой доход. Хочу — работаю расслабленно, а если нужны дополнительные деньги — выкладываюсь по полной.

Также у меня нет привязки к какой-то географической точке: я прожил два с половиной года на Бали, сейчас лечу в Таиланд на три месяца, возможно, скоро перееду жить в Испанию, если получу визу категории D.

О недостатках такой работы. Если в компании нет чёткой организации, разница во времени может сбить всю нервную систему. Но у нас команда небольшая — всего пять человек, поэтому таких проблем не возникает.

Тем не менее удалённая работа может создавать сложности в межличностном общении. Иногда возникает недопонимание с людьми другого менталитета. Например, мой коллега из Индии только спустя полгода совместной работы спросил, почему я ставлю много скобочек в конце предложения: пришлось объяснять, что в нашей культуре это обычные смайлики.