Он будет использоваться в США.

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Рекламный ролик с новым слоганом

2 января издание AdAge сообщило, что у компании Pepsi новый слоган — “That’s what I like“ («То, что мне нравится»).

Слоган разработан компанией вместе с рекламным агентством Goodby Silverstein & Partners, которое специализируется на мультикультурной аудитории. Фраза «То, что мне нравится» будет работать в США.

Ранее в этой стране компания для каждого времени года использовала новые слоганы. Например, «Всегда праздновать» или «Подарите наперёд».

Вместе с новым слоганом компания представила несколько рекламных роликов. Вице-президент Pepsi по маркетингу Тодд Каплан отметил, что они рассчитаны на людей, которые чувствуют себя комфортно в собственном теле и наслаждаются жизнью без оглядки на мнение других.