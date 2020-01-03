Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Дарья Дейнека
938

«То, что мне нравится»: Pepsi представила новый слоган Материал редакции

Он будет использоваться в США.

6 комментариев
В закладки
Рекламный ролик с новым слоганом

2 января издание AdAge сообщило, что у компании Pepsi новый слоган — “That’s what I like“ («То, что мне нравится»).

Слоган разработан компанией вместе с рекламным агентством Goodby Silverstein & Partners, которое специализируется на мультикультурной аудитории. Фраза «То, что мне нравится» будет работать в США.

Ранее в этой стране компания для каждого времени года использовала новые слоганы. Например, «Всегда праздновать» или «Подарите наперёд».

Вместе с новым слоганом компания представила несколько рекламных роликов. Вице-президент Pepsi по маркетингу Тодд Каплан отметил, что они рассчитаны на людей, которые чувствуют себя комфортно в собственном теле и наслаждаются жизнью без оглядки на мнение других.

Слоган “For the Love of It“ («Во имя любви») компания анонсировала в январе 2019 года, но, как пишет AdAge, не использовала его в США. Тогда Pepsi планировала за год обновить своё позиционирование в 100 странах, а одной из главных идей было показать всем «колу-чемпиона нового поколения».

#новости #pepsi #брендинг

Маркетинг
Подписан
Отписаться
Руководство: Как создать Религию. Часть 1
Многим знакома фраза о том, что если хочешь действительно много заработать, то стоит создать свою религию.
1
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Дарья Дейнека", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0438\u043d\u0433","pepsi"], "comments": 6, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 100005, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 03 Jan 2020 19:37:17 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 100005, "author_id": 238904, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/100005\/get","add":"\/comments\/100005\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/100005"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Никитенко

8

То, что мне нравится - вот, что я люблю.

Ответить

Александр Привалов

Алексей
1

По-моему, так даже сначала и макдональдсный лозунг и переводили.   Неужели у креативщиков кончились креативы???

Ответить

Konstantin

Александр
4

Это ж наоборот, признак таланта - продать одно и то же дважды!

Хотел бы я глянуть на тот раздел презентации, где они объясняли топам, в чём тонкая разница между их и Маковским слоганами)

Ответить

Юрий Белоножкин

Konstantin
1

Ответить

Mikhail Bobko

0

"комфортно в собственном теле и наслаждаются жизнью без оглядки на мнение других."

Ролики не смотрел, но кажется слоган новый - для жирных, страшных и трансвеститов 

Ответить

Anatoly

0

I'm loving it хехехе

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

TUI
Подписан
Отписаться
Лучшие маркетинговые кейсы TUI в 2019 году
Подводя итоги года, мы решили поделиться с читателями vc.ru своими самыми интересными маркетинговыми кейсами. TUI Росси…
1
vc.ru
Подписан
Отписаться
10 самых популярных материалов на vc.ru за 2019 год
И тексты, которые вы чаще всего лайкали и добавляли в закладки.
10
ВКонтакте
Подписан
Отписаться
ВКонтакте для бизнеса: как изменилась платформа в 2019 году

Показать еще

Лучшие комментарии
Камаз Узбеков
за день
Ща апдейт к фейсбуку выкатят, и всё снова начнёт лагать
Samsung выпустила более 6,7 млн смартфонов с поддержкой 5G в 2019 году
Артём Прокопенко
за неделю
После этой новости узнал, что RuTube ещё существует, до этого думал, что он умер где-то в 2007. Спасибо VC!
Rutube тестирует пользователей на понимание просмотренной рекламы перед показом видео
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Артём Изотов

Huawei увеличила выручку на 18…

Mikhail Bobko

«То, что мне нравится»: Pepsi…

Михаил Стерлин

Эволюция 3D-САПР проектирования

Anatoly

«То, что мне нравится»: Pepsi…

Юрий Белоножкин

«То, что мне нравится»: Pepsi…

Andrew Simon

Как зарабатывать деньги на бирже

Arthur Niazyan

Инструкция: за что таможня…

Дмитрий Прокофичев

Инструкция: за что таможня…

Aleksandr Filippov

UX в G Suite

Антон Сидоров

Итоги года: почему надо как…

Arthur Niazyan

Инструкция: за что таможня…

Сергей Ефименко

Как зарабатывать деньги на бирже

Vadim Syrovatskiy

Проблема с комментариями в…

Олег Ивахнов

Запуск агрегатора тёмных кухонь

Дмитрий Прокофичев

Инструкция: за что таможня…

Михаил Гашимов

Интернет-магазин «Плеер.ру…

Konstantin

«То, что мне нравится»: Pepsi…

Дмитрий Прокофичев

Инструкция: за что таможня…

Вася Пражкин

Не программируем первый релиз…

Иннокентий Фефилов

Rutube тестирует пользователей…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }