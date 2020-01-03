Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Он будет использоваться в США.
2 января издание AdAge сообщило, что у компании Pepsi новый слоган — “That’s what I like“ («То, что мне нравится»).
Слоган разработан компанией вместе с рекламным агентством Goodby Silverstein & Partners, которое специализируется на мультикультурной аудитории. Фраза «То, что мне нравится» будет работать в США.
Ранее в этой стране компания для каждого времени года использовала новые слоганы. Например, «Всегда праздновать» или «Подарите наперёд».
Вместе с новым слоганом компания представила несколько рекламных роликов. Вице-президент Pepsi по маркетингу Тодд Каплан отметил, что они рассчитаны на людей, которые чувствуют себя комфортно в собственном теле и наслаждаются жизнью без оглядки на мнение других.
Слоган “For the Love of It“ («Во имя любви») компания анонсировала в январе 2019 года, но, как пишет AdAge, не использовала его в США. Тогда Pepsi планировала за год обновить своё позиционирование в 100 странах, а одной из главных идей было показать всем «колу-чемпиона нового поколения».
По-моему, так даже сначала и макдональдсный лозунг и переводили. Неужели у креативщиков кончились креативы???
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