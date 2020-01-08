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Андрей Фролов
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Burger King предложила жителям района с «лестницей Джокера» бесплатные вопперы — компенсацию за «надоедливых клоунов» Материал редакции

Конечно же, в пику McDonald's.

Burger King провела рекламную акцию в нью-йоркском районе Бронкс, где расположена лестница, на которой танцует герой Хоакина Феникса из фильма «Джокер». Поклонники картины приходят к этой лестнице и фотографируются на ней, что раздражает местных жителей.

В рекламе, которую подготовила агентство David к выходу фильма на дисках, жителям района предлагают получить бесплатный воппер при доставке еды через Uber Eats. Компания не упоминает Джокера напрямую и упоминает «клоунов, которые могут быть надоедливыми» — это намёк на Роналда Макдоналда, пишет AdWeek.

#burgerking

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