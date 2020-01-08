Конечно же, в пику McDonald's.

Burger King провела рекламную акцию в нью-йоркском районе Бронкс, где расположена лестница, на которой танцует герой Хоакина Феникса из фильма «Джокер». Поклонники картины приходят к этой лестнице и фотографируются на ней, что раздражает местных жителей.