Прямой эфир
больше миллиона раз
Конечно же, в пику McDonald's.
Burger King провела рекламную акцию в нью-йоркском районе Бронкс, где расположена лестница, на которой танцует герой Хоакина Феникса из фильма «Джокер». Поклонники картины приходят к этой лестнице и фотографируются на ней, что раздражает местных жителей.
В рекламе, которую подготовила агентство David к выходу фильма на дисках, жителям района предлагают получить бесплатный воппер при доставке еды через Uber Eats. Компания не упоминает Джокера напрямую и упоминает «клоунов, которые могут быть надоедливыми» — это намёк на Роналда Макдоналда, пишет AdWeek.
Блоги компаний
Показать еще