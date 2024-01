Название тоже не оставили прежним. В американском варианте «Смешарики» превратились в «Гогориков» (Gogoriki). Слово было образовано от удвоенного английского глагола go, что, по мнению представителей 4kids, делало название более броским и динамичным. <...>

Заставка, которую американцы придумали для показа Gogoriki на канале The CW