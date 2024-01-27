«Слишком притчевые, хулиганские и русские»: как «Смешарики» с «логикой Винни-Пуха» выходили в Китай, Германию и США Статьи редакции
Почему стали «Кикориками», чем не угодили немцам и чего лишились из-за кризиса 2008 года — в отрывке из книги «Смешарики: история культовой Вселенной», выпущенной издательством «Бомбора».
Повествование ведётся от лица сценарного редактора «Смешариков» Марии Корниловой — автора книги. Отрывок опубликован с разрешения «Бомборы».
Год, когда «Смешарики» отпраздновали своё пятилетие, стал одним из самых драматичных в их истории. А начиналось всё безоблачно. Популярность сериала росла день ото дня. Потенциальные партнёры стояли в очередь за возможностью приобрести лицензию и разместить ромашковую братию на своей продукции.
Многие партнеры, такие как «Мегафон», «Детский мир», «Чупа-Чупс» и «Конфитрейд», стремительно превращались в постоянных. И это было понятно — «Смешарики» не сходили с телеэкранов. Их транслировали по СТС, ГТРК, ТВ3, «Пятнице». Дольше всех круглых зверей отказывался брать в ротацию НТВ, но и он вскоре пал перед их обаянием. <...>
Анатолий Прохоров (худрук проекта — vc.ru) в ту пору регулярно давал интервью СМИ и выступал с лекциями на самых разных мероприятиях, объясняя, в чём успех «Смешариков». Рассказывал, что им свойственна «развивающая драматургия» и «логика Винни-Пуха».
Оба понятия Толя придумал сам. Первое обозначало воспитание и обучение ребёнка не с помощью морализаторства, а через тонкий смысл самих историй. Второе — отсутствие в сериале чёрно-белой картины мира, очевидного зла и стопроцентного добра.
Он был уверен: и то и другое делает «Смешариков» уникальным проектом, который будет популярен ещё лет 50, никак не меньше. Причём у любой детской аудитории, где бы его ни начали показывать. Казалось, мы поймали удачу за хвост — нащупали феноменальный формат, который нужно как можно скорее транслировать на максимальное число стран и континентов.
Илья (Попов, соавтор идеи проекта, возглавляет ГК «Рики» — vc.ru) понимал это не хуже Прохорова и, едва появились первые серии, начал возить их по международным фестивалям анимационного и детского кино. Одним из них стал China International Cartoon & Animation Festival — крупнейшее событие такого рода в Азии. На нём-то и показали серию из первого сезона — «Большие гонки».
Китайцы дали понять: они заинтересованы в покупке прав на весь сериал. Что это означало? Выход на крупнейшую аудиторию в мире.
Этот выигрыш практически уже лежал на счету команды «Смешариков». Но увы. Для того чтобы попасть в ротацию китайского ТВ, снятых на тот момент 20 эпизодов оказалось недостаточно.
Следующая попытка международной экспансии была предпринята незадолго до пятилетия «Смешариков». Целью стали США и Европа. Тут важную роль сыграл человек, причастный к проекту с первых дней его существования, бизнес-партнёр Ильи со времён FunGame (на её базе создавали сериал — vc.ru) — Владимир Дмитриев.
Он много поставил на карту «Смешарики». Создал с нуля офис в Германии, организовал грандиозное промо на Каннском фестивале для детей, потом участие в старейшей международной выставке игрушек в Нюрнберге и в конце концов нашёл потенциальных медиапартнёров. Одним из них стал немецкий телеканал Kika. Его название расшифровывается как Kinder-Kanal — дословно «детский канал».
Даже сейчас этот результат сложно переоценить. Шутка ли — $500 тысяч за два сезона первого в России длинного мультсериала. Это воспринималось как стопроцентная фантастика. И казалось, уже ничто не может помешать триумфальному шествию круглых зверей по западным телесеткам.
Проблема была только одна — название. Слово «Смешарики» плохо воспринималось европейской аудиторией — слишком сложное и непонятное. Его ещё до контракта с немецким телеканалом заменили на Baloon Toons. Тут тебе и шарики, и мультяшки — всё в одном флаконе. Но, как и «Смешарики», оно не вызвало восторга у западных партнёров.
В результате после долгих поисков и мозговых штурмов остановились на совершенно неожиданном варианте — Kikoriki. Мне попадалось в сети много фанатских размышлений на тему «Почему на Западе “Смешарики” стали “Кикориками”». Даже как-то видела попытку провести параллель с именем главного героя сказки про отважного мангуста — Рикки-Тикки-Тави.
На деле же ларчик открывается просто: это производное слово от названия самого канала Kika. Причём его представители изначально предлагали вариант KikAriki. Но форма логотипа потребовала другой буквы в середине слова — «О». Поэтому в европейском варианте «Смешарики» трансформировались в «КикОриков» (Kikoriki).
После того как название было принято и всеми одобрено, оставалось только ждать появления российского мультфильма в программе вещания немецкого телеканала. А какие могли быть варианты? Контракт подписан, гонорар уплачен, удачное название найдено.
Неожиданно выяснилось, что у «Смешариков» с точки зрения западного рынка есть гигантский минус — они не укладываются в формат контента для дошкольников. Выглядят как детские мультяшки, а говорят на взрослые темы. Другими словами, то, что в России сделало сериал культовым, обернулось серьёзным препятствием при попытке завоевать западного зрителя. <...>
Шли месяцы, а премьера в Германии всё откладывалась. В конце концов с большим опозданием «Смешариков» поставили в сетку вещания, выделив под них не слишком популярное время. Но самое неприятное — за пару недель до выхода российского сериала немцы выпустили шоу KikaNinchen собственного производства. Главным персонажем в нём оказался кролик голубого цвета, поразительно похожий на Кроша.
Было ли это злым умыслом или случайным совпадением? Неизвестно. Но, так или иначе, выход на европейский рынок не оправдал надежд. Появление «Смешариков» на немецком канале прошло почти незаметно — новым Микки Маусом они не стали.
А что же американцы?
4kids добавили «Смешарикам» песен собственного сочинения, сделав круглых зверей ещё более музыкальными, создали новую заставку, переработали некоторые диалоги, поменяли порядок серий и имена героев. К примеру, Крош стал Погорики, Ёжик — Чикорики, Нюша — Розарики, Карыч — Бигорики, Пин — Отторики, а Совунья — Ольгарики.
Название тоже не оставили прежним. В американском варианте «Смешарики» превратились в «Гогориков» (Gogoriki). Слово было образовано от удвоенного английского глагола go, что, по мнению представителей 4kids, делало название более броским и динамичным. <...>
Иначе говоря, у «Смешариков» появился шанс стать популярными в США. Тогда европейцы почти наверняка пересмотрели бы своё отношение к проекту и можно было бы рассчитывать на что-то вроде реванша.
Впрочем, нельзя сказать, что в тот момент команда СКА «Петербург» (студия анимации Попова и Прохорова, входит в «Рики» — vc.ru) как-то слишком пристально следила за судьбой зарубежной версии своего детища. Ему хватало приключений на родине. Компания чувствовала себя превосходно, лицензионная продукция разлеталась, как зонтики в непогоду, и Илья решил направить все ресурсы на собственное производство.
Дело в том, что поначалу, пока российские предприниматели ещё не раскусили прелести сотрудничества со «Смешариками», команда Ильи и Салавата (Шайхинурова, арт-директора и художника-постановщика проекта — vc.ru) с 2005 года пробовала силы в самостоятельном выпуске несложных товаров. В основном игрушек, одежды и канцелярки. Получалось здорово.
Илья решил: логично и дальше развиваться в этом направлении. Есть же, например, китайский гигант Alpha Group — он выпускает не только мультфильмы, но и игрушки по ним. Или американские компании Mattel и Hasbro — тоже имеют свои анимационные подразделения. Казалось, ничего не мешает объединить две принципиально разные бизнес-модели — создание лицензионного контента и производство сопутствующих товаров.
Поэтому Илья учредил компанию «Мармелад Пром», которая к 2008 году уже выпускала около трети всей «смешариковой» продукции. Основная её часть заказывалась на китайских фабриках и поставлялась в российские сети. В том числе и в семь собственных магазинов в Питере и Москве. К 2015-2016 годам их количество должно было приблизиться к 300. <...>
<...> В том же 2008 году компания покинула пропитанное советским духом здание конструкторского бюро и перебралось на Петроградскую набережную в только что отремонтированный офис. В такой же яркий, как и прежний, но куда более просторный и удобный. И главное — полностью приспособленный к тому, чтобы устраивать в нём детские праздники и проводить экскурсии. <...>
Казалось, удачнее года и быть не может. Всё шло по лучшему из сценариев. Пока в конце лета мир не накрыло глобальным экономическим кризисом. Рубль просел, котировки российских компаний на фондовом рынке рухнули, потребительская способность населения упала, потянулась череда крупных банкротств.
Последней каплей стало банкротство американской компании 4kids. Её финансовая модель не перенесла испытания кризисом. В результате более чем успешно стартовавших на канале The CW «Смешариков» почти сразу убрали из ротации. Всё произошло так быстро, что связь с представителями 4kids оказалась потеряна. Мы попытались найти концы и выкупить адаптированный американцами материал, но из этого ничего не вышло.
Мечты о триумфальном выходе на западный рынок, планы создать гигантскую сеть фирменных магазинов — всё пошло прахом. Для «Смешариков» начались тяжелые времена.
совсем малахольные люди стали, хотя временами я готов согласиться
Зарубежная озвучка немного топорная, без души что ли