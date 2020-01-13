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Сервис работает с начала 2000-х, а в 2019 году вошёл в экосистему «Сбербанка».
С 1 января сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустил масштабную рекламную кампанию, первый этап продлится до конца февраля 2020 года. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Всего «Работа.ру» сняла три видеоролика для ТВ и интернета, а также сделала наружную рекламу и рекламу для радио. Кампания охватит всю Россию, с акцентом на Москву и крупные города, уточнили в сервисе.
Партнёром проекта стало креативное агентство Miguelivanov, за продакшн отвечало бюро «Рабочее название».
Сервис «Работа.ру» был запущен в начале 2000-х. В июне 2019 года «Сбербанк» закрыл сделку по покупке компании. По собственным данным, на сайте зарегистрировано 450 тысяч работодателей, а ежемесячная аудитория сервиса составляет 10 млн человек. В декабре «Работа.ру» провела редизайн сайта и мобильного приложения.
Чем-то похоже на рекламу из нулевых))
Очень заедающий мотив рекламы, как она появлялась я таки обращал на нее внимание и даже было интересно посмотреть на нового персонажа рекламы
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