Сервис работает с начала 2000-х, а в 2019 году вошёл в экосистему «Сбербанка».

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С 1 января сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустил масштабную рекламную кампанию, первый этап продлится до конца февраля 2020 года. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Всего «Работа.ру» сняла три видеоролика для ТВ и интернета, а также сделала наружную рекламу и рекламу для радио. Кампания охватит всю Россию, с акцентом на Москву и крупные города, уточнили в сервисе.

Рекламный ролик «Работа.ру»

Партнёром проекта стало креативное агентство Miguelivanov, за продакшн отвечало бюро «Рабочее название».

С момента запуска первой рекламной кампании мы начинаем активно возрождать бренд «Работа.ру» и наращивать его присутствие в повседневной жизни людей. Мы делаем коммуникацию между работодателями и соискателями максимально прозрачной, а процесс поиска работы — простым и понятным. Ксения Курникова директор по маркетингу «Работа.ру»

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