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оказалась нейронной сетью
Пользователь может скачать инструкцию и собрать мебель за полчаса, говорят в компании.
Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package, с помощью которой пользователи могут самостоятельно сделать мебель и аксессуары для дома — например, домик для кошки или тумбочку. Сначала такие коробки будут использоваться для телевизоров The Serif.
Инструкцию по сборке можно скачать, перейдя по QR-коду на боковой стороне коробки. Пользователь должен соединить напечатанные на картоне точки карандашом, вырезать получившиеся детали и собрать предмет. На создание мебели уйдёт 30-40 минут, говорят в компании.
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Дмитрий Байков
Нука-нука.... похоже, действительно апупенный инфоповод появляется.
Alex Moiseev
Куплю коробки из под телевизора Самсунг, дорого +79999999999
Андрей НефедовAlex
Продам handmade мебель
Alex MoiseevАндрей
Стиль ECO
Эл Хэлфрид
Следующий шаг - продавать коробку отдельно от телевизора, как нинтендо свои картонки
Andrei Chapurin
Им надо предложить Икее перепродаввать их телевизоры вместе с упаковкой. Икея любит всякую бредятину продавать за невменяемые деньги под лозунгом эко.