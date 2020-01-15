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Татьяна Боброва
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Samsung представила новую упаковку для ТВ — из коробок можно сделать мебель и аксессуары для дома Материал редакции

Пользователь может скачать инструкцию и собрать мебель за полчаса, говорят в компании.

Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package, с помощью которой пользователи могут самостоятельно сделать мебель и аксессуары для дома — например, домик для кошки или тумбочку. Сначала такие коробки будут использоваться для телевизоров The Serif.

Инструкцию по сборке можно скачать, перейдя по QR-коду на боковой стороне коробки. Пользователь должен соединить напечатанные на картоне точки карандашом, вырезать получившиеся детали и собрать предмет. На создание мебели уйдёт 30-40 минут, говорят в компании.

Samsung

#samsung

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Материал написан на основе выступления еcommerce-директора компании «Созвездие красоты» Виталия Долженко на конференции «День сквозной аналитики».
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6 комментариев
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Дмитрий Байков

0

Нука-нука.... похоже, действительно апупенный инфоповод появляется.

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Alex Moiseev

0

Куплю коробки из под телевизора Самсунг, дорого +79999999999

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Андрей Нефедов

Alex
0

Продам handmade мебель

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Alex Moiseev

Андрей
0

Стиль ECO

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Эл Хэлфрид

0

Следующий шаг - продавать коробку отдельно от телевизора, как нинтендо свои картонки

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Andrei Chapurin

0

Им надо предложить Икее перепродаввать их телевизоры вместе с упаковкой. Икея любит всякую бредятину продавать за невменяемые деньги под лозунгом эко.

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