Пользователь может скачать инструкцию и собрать мебель за полчаса, говорят в компании.

Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package, с помощью которой пользователи могут самостоятельно сделать мебель и аксессуары для дома — например, домик для кошки или тумбочку. Сначала такие коробки будут использоваться для телевизоров The Serif.

Инструкцию по сборке можно скачать, перейдя по QR-коду на боковой стороне коробки. Пользователь должен соединить напечатанные на картоне точки карандашом, вырезать получившиеся детали и собрать предмет. На создание мебели уйдёт 30-40 минут, говорят в компании.