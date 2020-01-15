Tesla начала продавать футболки с изображением разбитого стекла — на презентации электропикапа Cybertruck бронированное окно машины треснуло после удара металлического мяча. Футболки можно купить в интернет-магазине компании за $35 (около 2,1 тысяч рублей).

Tesla представила электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном в ноябре 2019 года. Стёкла автомобиля бронированы, пикап может выдержать обстрел из пистолета калибра 9мм, заявляла компания. Во время презентации главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен швырнул в стекло металлический шар, окно треснуло, но не разбилось.