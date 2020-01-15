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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Окно «пуленепробиваемого» пикапа треснуло во время презентации машины.
Tesla начала продавать футболки с изображением разбитого стекла — на презентации электропикапа Cybertruck бронированное окно машины треснуло после удара металлического мяча. Футболки можно купить в интернет-магазине компании за $35 (около 2,1 тысяч рублей).
На обратной стороне футболки изображён логотип пикапа.
Tesla представила электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном в ноябре 2019 года. Стёкла автомобиля бронированы, пикап может выдержать обстрел из пистолета калибра 9мм, заявляла компания. Во время презентации главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен швырнул в стекло металлический шар, окно треснуло, но не разбилось.
Значит, все таки это был маркетинговый ход?
Скорее крутая отработка ошибок
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