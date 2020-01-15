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Лиана Липанова
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Tesla выпустила футболки с изображением разбитого стекла пикапа Cybertruck за $35 Материал редакции

Окно «пуленепробиваемого» пикапа треснуло во время презентации машины.

8 комментариев
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Tesla начала продавать футболки с изображением разбитого стекла — на презентации электропикапа Cybertruck бронированное окно машины треснуло после удара металлического мяча. Футболки можно купить в интернет-магазине компании за $35 (около 2,1 тысяч рублей).

На обратной стороне футболки изображён логотип пикапа.

Tesla представила электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном в ноябре 2019 года. Стёкла автомобиля бронированы, пикап может выдержать обстрел из пистолета калибра 9мм, заявляла компания. Во время презентации главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен швырнул в стекло металлический шар, окно треснуло, но не разбилось.

#новость #tesla #cybertruck

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8 комментариев
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Сергей Кукла

2

Логично) дизайнер разбил, заставили отработать)

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Ilya Dorofeev

1

Но все ждут наклейки на стекла!

Ответить

Ivan Brazhnikov

1

Как если бы фейсбук начал продавать футболки с мемами про слив данных.

Ответить

steel

0

Значит, все таки это был маркетинговый ход? 

Ответить

Alexander Pankov

steel
1

Скорее крутая отработка ошибок

Ответить

steel

Alexander
0

Пиар на ровном месте :) 

Ответить

one you follow

0

Вот это маркетинг, конечно

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Artemy

–2

Логотип в стиле экспресс-дизайна. Промдизайн, в принципе, тоже.

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