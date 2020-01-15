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оказалась нейронной сетью
Было смешно!
SMM-менеджер сети алкогольных магазинов «Красное и Белое» Александр Кукалев покинул компанию. Он известен в том числе благодаря Twitter-аккаунту компании с шутками по новостной повестке и без неё.
В том числе Кукалев шутил от имени компании в соцсетях во время обысков в «Красном и Белом» в конце 2018 года.
На вопрос о дальнейших планах Кукалев рассказал, что собирается пока отдохнуть, но не знает, «как всё повернётся».
Кстати для Медведева, тоже известного твиттертрендсеттера и тоже пока получается безработного, получается есть вакансия.
В безопасности уже создали ему вакансию. ;)
Кстати да, Жмурки отличный фильм и Михалков там органично смотрится.
Ему не пришлось вживаться в роль. Он сыграл самого себя.
Не уволился, а вернулся на работу в УФСБ по Челябинской области.
Не уволился , и не вернулся, а прибыл в распоряжение командования c рабочей командировки, для дальнейшего прохождения службы.
Что только один мем был на тему обысков? Скиньте фулл коллекцию
Я не понял, это вот сюда надо тыкать?
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