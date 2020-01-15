Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Андрей Фролов
2371

Из «Красного и Белого» уволился SMM-менеджер, который запомнился шутками в Twitter и во время обысков Материал редакции

Было смешно!

16 комментариев
В закладки

SMM-менеджер сети алкогольных магазинов «Красное и Белое» Александр Кукалев покинул компанию. Он известен в том числе благодаря Twitter-аккаунту компании с шутками по новостной повестке и без неё.

20 тысяч подписчиков за три месяца, или как я…
На самом деле Twitter поднимали вместе с коллегами — без их участия и поддержки ничего бы не…
vc.ru

В том числе Кукалев шутил от имени компании в соцсетях во время обысков в «Красном и Белом» в конце 2018 года.

На вопрос о дальнейших планах Кукалев рассказал, что собирается пока отдохнуть, но не знает, «как всё повернётся».

#красноебелое

Маркетинг
Подписан
Отписаться
Зачем Skyeng покупает рекламу на бесплатный продукт
Привет! Я Александр Долматов, я руковожу отделом таргетированной рекламы в Skyeng. Сегодня расскажу, как контент-маркетинг меняет правила игры при работе с таргетированной рекламой.
2
22
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0435\u0431\u0435\u043b\u043e\u0435"], "comments": 16, "likes": 22, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 101405, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 15 Jan 2020 19:56:30 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 101405, "author_id": 14066, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/101405\/get","add":"\/comments\/101405\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/101405"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex Petrov

7

Кстати для Медведева, тоже известного твиттертрендсеттера  и тоже пока получается безработного, получается есть вакансия.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
3

В безопасности уже создали ему вакансию. ;)

Ответить

Alex Petrov

Sergei
1

Кстати да,  Жмурки отличный фильм и Михалков там органично смотрится.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
1

Ему не пришлось вживаться в роль. Он сыграл самого себя.

Ответить

Alex Petrov

Sergei
0

Дааа!

Ответить

Arthur Niazyan

Alex
1

прочитал как твиттертрансгендера

Ответить

Sergey Furtaev

4

Не уволился, а вернулся на работу в УФСБ по Челябинской области.

Ответить

Alex Petrov

Sergey
8

Не уволился , и не вернулся, а прибыл  в распоряжение командования c рабочей командировки, для дальнейшего прохождения службы.

Ответить

Vsevolod Nesterenk

2

Это такой способ найти новую работу?)

Ответить

Mister Egos

1

Что только один мем был на тему обысков? Скиньте фулл коллекцию

Ответить

Андрей Фролов

Mister
1

ссылки же в тексте стоят! https://vc.ru/marketing/54466-kak-vesti-socseti-kogda-v-vashu-kompaniyu-prishli-fsb-i-omon-master-klass-ot-krasnogo-belogo

Ответить

Pixel Lens

Андрей
0

Я не понял, это вот сюда надо тыкать? 

Ответить

Андрей Фролов

Pixel
0

В тексте перед мемом с обыска стоит ссылка же

Ответить

Pixel Lens

Андрей
0

Вот сюда надо тыкать?

Ответить

Irina Dokudovskaia

0

Никакой стабильности в этом изменчивом мире!

Ответить

Дмитрий Алексеев

0

Не уберегли. 

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
7 популярных вопросов про облигации
Приобретая облигацию, вы даете эмитенту (компании или государству) в долг. При дефолте эмитент признается, что не в сил…
0
Орта
Подписан
Отписаться
Управление коммуникационным процессом: разработка сообщения и выбор каналов коммуникации
Для подготовки материала использован учебник «Связи с общественностью», авторами которого выступили эксперты КГ «Орта»,…
0
Skyeng
Подписан
Отписаться
Зачем Skyeng покупает рекламу на бесплатный продукт
Привет! Я Александр Долматов, я руковожу отделом таргетированной рекламы в Skyeng. Сегодня расскажу, как контент-маркет…
31

Показать еще

Лучшие комментарии
Vasilii Panteleev
за день
Для американца 150 баксов много - потому что он з/п в часах считает. А для России 150 баксов копейки - потому что один раз живём, у гроба карманов нет, всех денек не заработаешь, не в деньгах счастье, не имей сто…
Как получилось, что AirPods генерирует столько же выручки, сколько Uber
Mikhail Bobko
за неделю
Не мудаком, а даблбиебом
Планы выйти на рынок США, увольнение Цфасман и изменение бизнес-модели: что происходит с «Даблби»
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Vadim S

Офис будущего: как работают в…

Max Raskolnikov

История одного ограбления, или…

Юрий Белоножкин

Корпоративный голосовой чат Yac…

Александр Сидоров

Топ-15 сервисов для мониторинга…

Владислав Романов

Созданы первые в мире живые…

Vasya Aksyonov

Сервис с короткими видео Coub…

Дмитрий Алексеев

Созданы первые в мире живые…

Pavel Golubev

«Сбербанк» отчитался о…

Arthur Niazyan

Правительство РФ и Медведев…

Andrew Simon

Офис будущего: как работают в…

Denis Faterkin

Кому нужны оптимизаторы App…

Pixel Lens

Сервис с короткими видео Coub…

Руслан Агишев

H&M разрешила покупателям в США…

Nick Fomich

Корпоративный голосовой чат Yac…

Дмитрий Алексеев

Из «Красного и Белого» уволился…

Vasya Aksyonov

Северная «Кухня»: основатели…

Iaroslav Nikitin

H&M разрешила покупателям в США…

Nikita Storozhuk

Корпоративный голосовой чат Yac…

Yury Shabanov

Российский сервис доставки…

Vadim S

Офис будущего: как работают в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }