Было смешно!

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SMM-менеджер сети алкогольных магазинов «Красное и Белое» Александр Кукалев покинул компанию. Он известен в том числе благодаря Twitter-аккаунту компании с шутками по новостной повестке и без неё.

В том числе Кукалев шутил от имени компании в соцсетях во время обысков в «Красном и Белом» в конце 2018 года.