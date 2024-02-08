«Яндекс Маркет» открыл доступ к рекламной площадке сторонним рекламодателям Статьи редакции
Одним из первых партнёров стал «Москвич».
- Маркетплейс представил модель click out — рекламу внешних ресурсов на площадке, в которой баннер ведёт пользователя на сторонний сайт или в мобильное приложение, сообщила компания. До этого запускать медийную рекламу могли только продавцы и производители товаров, представленных на «Маркете».
- В новой модели рекламодателям доступны разные форматы баннеров, в том числе видеобаннер на главной странице. Показы можно настроить по географии, полу и возрасту аудитории, ставка составит от 50 рублей за 1000 показов.
- Бренды могут завести кампании для тестирования модели click out через медиаагентства, у которых есть рекламные кабинеты на «Маркете». Там же будет статистика по показам, охвату, кликам и CTR. Кроме того, компании смогут получить дополнительные бонусы, если через click out «Маркета» будут вести пользователей на витрины своих магазинов и ресторанов в сервисах «Еда» и «Деливери».
- Одним из первых клиентов, протестировавших модель, стал «Москвич». Интерес к ней также проявляют компании из финансовой, развлекательной и других сфер, говорит маркетплейс, но названия не приводит.
- Опрошенные Forbes эксперты отмечают, что после ухода из России ключевых рекламных площадок бренды испытывают дефицит трафика. Кроме того, сервисы электронной коммерции охватывают «огромную» и «живую аудиторию с хорошим достатком, которая покупает в онлайне, активна» и поэтому за ней «охотятся».
- В августе 2023 года «Яндекс» расширил рекламное сотрудничество с бизнесом, открыв для него «Яндекс Еду» и «Маркет Деливери».
1.1K показов
1.1K открытий
Лучше рекламы уже не будет..))
А мог остановиться после семи (-:
Но там крепко ганглий зацепило.
Да с такой рекламой, покупать китайцев будут уж точно намного больше, надо бы вам понаделывать побольше такой рекламы и предложить салонам такое рекламировать
Дороже, чем новая Tesla, что за ужас. :(
Буду ждать такую:
еще есть?)
По-любому, но это замануха(
То есть теперь Маркет завалят просто рекламой, а не рекламой продавцов и товаров.Одним из первых партнёров стал «Москвич»
Красотища! Раньше-то плохо без рекламы было. Ну и
😂 Осталось её размещать:
Была картинка с улицей Ленина,14 и какой-то квартирой...напомни
14/88, квартиру не знаю, не их ЦА (-:
Интересно больше какую плату Яндекс захочет за эту рекламу, и конечно же не зря они ввели эту рекламу для сторонних рекламодателей
Всё завалят рекламой. Конечно понимаю что реклама двигатель прогресса, но всё же..
Так а что поменяется, и так везде реклама. Уже научился ее не замечать
Логичное решение, так даже лучше будет
Там и так кровь из глаз в этой выдаче маркета - быстрее хочется закрыть его, сильно его не испортить уже. И да, продавцам, которые не размещаются на маркете, а директу платят, это поможет. Административный ресурс дело такое (когда твои магазины выше других)
про Москвич этот не слышали уже разве что в космосе. Еще теперь на Яндекс маркете любоваться этим авто. Дело тут даже не в самой машине просто очень уж она активно фигурирует везде-это уже вызывает негатив
Ну да, мало ведь рекламы было, хочется еще больше. Спасибо