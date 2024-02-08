«Тинькофф» добавил в телефонного секретаря первые известные голоса — комика Чебаткова и актёра озвучивания Сыендука Статьи редакции
Компания также попыталась сохранить «их узнаваемый стиль общения».
- Виртуальная версия блогера и актёра озвучки Сыендука (Дмитрий Карпов) будет общаться со звонящими в образе единорога по имени Ти, а Евгения Чебаткова — в образе его самого, рассказали в «Тинькофф».
- Выбрать персонажа можно в банковском приложении «Тинькофф» либо в операторском «Тинькофф Мобайл». В первом случае нужно зайти в «Чат», выбрать диалог с «Олегом», написать «Настроить секретаря», а затем нажать на опции «Ваш секретарь», «Голос» и «Чебатков/Ти от Сыендука».
- Во втором случае путь такой: раздел «Услуги», «Секретарь Олег», «Настроить», «Ваш персонаж», «Голос» и «Чебатков/Ти от Сыендука».
- Протестировать новые голоса бесплатно можно до 29 февраля 2024 года. После этого они будут доступны только абонентам «Тинькофф Мобайла».
- «Тинькофф» выпустил «Олега» в июне 2019 года, а в 2021 году добавил к мужскому голосу женский и запустил телефонного ассистента для абонентов всех российских операторов. Помимо этого, у компании есть «фабрика роботов», которые отвлекают мошенников, удерживая их на линии как можно дольше. В записи реплик для них участвовали актёр озвучивания Пётр Иващенко (Гланц) и актриса Дарья Блохина.
- Известные голоса есть и в других сервисах. Например, в навигаторе «2ГИС» это телеведущий Николай Дроздов, литературный критик Галина Юзефович и уже упомянутые Иващенко и Чебатков, а в «Яндекс Картах» — рэпер Баста, режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук, футболист Артём Дзюба и другие.
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Те кто спамят в 99,9% случаях уже через день узнают всех этих ботов с первых словах и кидают трубку, нужны не боты с дефолтным голосом, а бот у которого будет каждый раз разный тембр голоса, что бы его не узнавали и мошенники со спамерами тратили на общение с ним свое время, вместо обзвона следующих «клиентов»
Надо чтобы у бота был голос как у звонящего
И еще добавлю, бот не должен быть слишком вежлив. Нужна изюминка. А тут он в лоб: "Я секретарь, чего изволите".
Видимо, у разработчиков не было цели развлекать мошенников длительно.
Детский сад какой-то
Это вы, батенька, еще не в курсе, что Тинек официально ищет себе ИТ сотрудников на Твиче. Заходишь такой позалипать вечером, а тебе стример между рекламами казиношек, букмекеров и прочего пытается впарить трудоустройство в Тиньке %)
Целевая аудитория)
Заучит как просмотр обычного телевизора.
Кому эти безделушки нужны, интересно. Лучше бы убрали эти подписки и сделали нормальные условия для всех
Феноменально похуй.
Ждём Жириновского
Никогда не понимал эту х^%ню, начиная с «Бумера» на рингтоне. Особенно голоса «известных» людей в навигаторе у таксистов. «Кисюндрик, лапик, перестройся в правый рядочек, скоро поворотичек». Тьфу. Пока ты, *$°%, договоришь, он поворот проедет. Это же даже небезопасно.
А как пассажирам победы приходится терпеть бурунова и харламова.
У меня ощущение, что у Победы в принципе в KPI максимальное унижение пассажиров.
Олег рулит, но все диалоги реально сводятся к зарубам между ботами.
Самое классное — спамерских менеджеров своего же Тинькофф он вообще не пропускает и жёстко рубит. С остальными любит поболтать.
Порой весьма любопытно почитать (-:
Если глушит тинькоффских - то респект. Главные спамеры в пролете, получается
Обожаю Чебаткова, классный комик
Смешно читать диалоги, которые Олег записывает, даже когда не он отвечал. Не всегда распознает правильно и получается угарный диалог.
Интересно как оформлен договор на голос. Был скандал с использованием голоса профессионального актера звучания, когда без его (ее) ведома продолжили дальше использовать голос и перепродавать другим.
Что-то автор только проснулся, месяц как назад из добавили. И настроить ещё можно 1 способом - через бота в телеге
Назвать секретаря - Олег, это вычеркнуть из потенциальных заказчиков этой услуги всех с именем Олег. Похоже Тинькову этот сервис не зашел, впрочем, мне тоже. За что ему отдельное спасибо ).
В настройках можно имя секретаря переименовать же ж.
по дефолту отклоняются все вызовы не из записной книжки, отклоняясь переадресуются на олега, в основном сообщения не оставляют либо такое, смысла конечно не много, при наличии собственной версии ответа всё равно периодически называет себя секретарём
Пиздец, я даже не знаю кто такой этот комик чебпдков.
Стоит узнать?