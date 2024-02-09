Объём учтённой интернет-рекламы за 2023 год предварительно составил 563 млрд рублей, из них 3,3 млрд пришлось на YouTube Статьи редакции
Ещё 2,4 млрд рублей — на Telegram, почти 600 млн — на заблокированный в России Instagram*.
- По данным Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), которые приводит РБК, бюджет российских рекламодателей на продвижение в рунете предварительно составил 563 млрд рублей в 2023 году.
- Данные по рекламодателям с самыми большими тратами Роскомнадзор не раскрывает, но суммарный бюджет пяти крупнейших из них составил 43 млрд рублей. Расходы малого и среднего бизнеса — 160 млрд рублей. Всего на продвижение в интернете в 2023 году выделяли бюджеты около 970 тысяч рекламодателей, из них более 357 тысяч — малые и средние предприниматели.
- Рекламодатели должны передавать в Роскомнадзор данные даже при продвижении на иностранных платформах, отмечает издание. По итогам 2023-го в ЕРИР передали информацию о рекламных интеграциях на таких площадках общим бюджетом 6,3 млрд рублей. В том числе 3,3 млрд пришлось на YouTube, 2,4 млрд — на Telegram, 597 млн — на заблокированный в России Instagram*.
- По данным регулятора, на YouTube в основном рекламировались услуги транспортных и лизинговых компаний, банков, ИТ-компаний, продажа автотранспорта и предложения по дополнительному профобразованию. В Telegram — банки, ИТ-компании, а также букмекеры. В Instagram* — услуги допобразования, бьюти-сферы, дизайна и предметов интерьера.
- ЕРИР заработал в России в сентябре 2022 года, реестр будет содержать сведения о рекламодателях и обо всех интернет-объявлениях за пять лет. С сентября 2023-го вступил в силу закон о штрафах за отсутствие рекламной маркировки.
- Роскомнадзор уже раскрывал данные с результатами работы ЕРИР: за девять месяцев 2023-го объём учтённой регулятором интернет-рекламы превысил 400 млрд рублей. Количество активных уникальных рекламодателей за тот же период составило 940 тысяч.
- Бюджеты по иностранным площадкам Роскомнадзор не приводил. Управляющий партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин в разговоре с РБК напомнил, что оплата рекламы на площадках Meta* может быть квалифицирована как финансирование экстремистской деятельности.
- Сам Роскомнадзор в ноябре 2023 года говорил, что рекламу в Instagram* тоже нужно маркировать. Регулятор сообщил РБК, что фиксирует случаи «неисполнения установленных требований» в Instagram* и блогерами-иноагентами, но связаны они именно с учётом такой рекламы и её маркировкой. В январе 2024 года ведомство уже завело из-за таких нарушений более 20 административных дел.
*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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Я не удивляюсь таким цифрам, я сажусь смотреть 2-х часовой фильм, в итоге 2 часа смотрю только рекламу!
Может Вы смотрите фильм про рекламу?
Реклама фильма о рекламе.
если не платить абонентскую плату и смотреть нормально, приходится платить нервами, а так с начала СВО Ютуб сильно очистился, в том числе от мусорного кликбейт контента
Получается только выиграли опять?
скорее не проиграли
Он очистился только в плане рекламы от самого ютуба, но ведь и нашим контентмейкерам сам ютуб больше не платит. Поэтому хз насколько это выгодно, не все вставляют рекламу от рекламодателей, особенно маленькие каналы.
Ну помимо Ёлок есть другие фильмы без рекламы)
Странно где вы такое находите
Наоборот в интернете единственная реклама за фильм, которую я вижу: "одиниксбэтставкинаспорт" несколько раз, но я готов вытерпеть
блокировщик рекламы ставь
На телевизор же его не поставить. Или поставить?
а особенно радует реклама от 1хбет, вот просто от нее тащусь, иногда в фильме сюжет от 1 хбет бывает лучше чем сам фильм
2,4 млрд рублей — на Telegram,- это бред, Телега это пустышка, скорее всего отмывание денег.
Надеюсь это сарказм или вы просто не в теме.
Ну да, если вы подписаны всего на два канала то и все другие так же. В телеге сидит половина россиян по сообщениям сми. Рекламы в каналах полно.
самый популярный и востребованный сейчас мессенджер и соц сеть в принципе, даже инста уже считается старперской соц сетью,а вот телега отличная площадка для рекламы и развития бизнеса
Ничего тупее я сегодня уже не прочитаю.
Да цифры конечно зашкаливают ютуб и Телеграм конечно же находятся в топе по рекламе, а лет 10 назад о таком даже никто и подумать наверное не мог
Многовато-то конечно на рекламу, контент совсем уже скоро не посмотришь. Только одна реклама будет. Но как известно реклама двигатель прогресса.
Вы смотрите контент только потому что есть реклама, контент денег стоит, или платите сами подпиской или смотрите рекламу.
Ох, блин, как же люди жили без контента до 70х (а кое-где до 80х) годов прошлого века, дремучие какие-то
Из этих 3.3 млрд – 1.5 млрд потрачено на друже обломова и рекламу яиц "Окское")
"Рекламодатели должны передавать в Роскомнадзор данные даже при продвижении на иностранных платформах, отмечает издание."
Информационная безопасность сейчас вообще пустой звук, все должны со всеми всем делиться, никакой тайны ни в чем)
Коммунистические принципы в действии
Статистика подъехала
Если ваш сосед изобразили свастику на фасаде, а вы поверх или рядом мелко подписали "У Лехи из второго 25 см", то извольте отчитаться участковому, что рекламируетесь, пусть и на запрещенном ресурсе.
Деньги есть деньги
Как говорил Архимед: дайте мне полтинник и я преодолею любое логическое противоречие!