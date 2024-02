Конспект материала The Hustle.

«Супербоул» — ежегодная финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. С 1967 года она сопровождается музыкальным шоу во время перерыва (Super Bowl Halftime Show). C 2013-го по 2022 год концерты спонсировала Pepsi, а с 2023 года — Apple.

Рискнуть решили в 1991 году, пригласив выступить бойз-бенд New Kids on the Block, а затем в 1992-м — когда позвали певицу Глорию Эстефан и фигуристов-одиночников Брайана Бойтано и Дороти Хэмилл. С ними на сцене танцевали надувные снеговики, танцоры выстраивались в форме снежинок, а оркестр сыграл свою версию фрагмента из балета «Щелкунчик», но зрителей это не впечатлило.