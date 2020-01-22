Набор, выпущенный к 20-летию космической станции, появится в продаже в феврале 2020 года.

Команда Lego запустила собранную из конструктора модель Международной космической станции (МКС) в стратосферу для рекламной кампании этого набора. Об этом пишет Business Insider.

Lego

Компания выпустила набор к 20-й годовщине работы МКС в пилотируемом режиме. В Lego отмечают, что консультировались при создании набора с экспертами NASA. Конструктор появится в продаже 1 февраля 2020 года по цене $69,99 (около 4,3 тысячи рублей), указывает издание.