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Татьяна Боброва
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Lego запустила модель МКС в стратосферу для рекламной кампании набора Материал редакции

Набор, выпущенный к 20-летию космической станции, появится в продаже в феврале 2020 года.

Команда Lego запустила собранную из конструктора модель Международной космической станции (МКС) в стратосферу для рекламной кампании этого набора. Об этом пишет Business Insider.

Lego

Компания выпустила набор к 20-й годовщине работы МКС в пилотируемом режиме. В Lego отмечают, что консультировались при создании набора с экспертами NASA. Конструктор появится в продаже 1 февраля 2020 года по цене $69,99 (около 4,3 тысячи рублей), указывает издание.

LEGO @LEGO_Group
An out-of-this-world building experience is coming! 🌙⭐️ The LEGO International Space Station is available February 1st!
https://lego.build/2Ns3PxF https://t.co/rcNGTeqC2H

#lego

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