Собрали любопытные ролики, снятые к финалу Национальной футбольной лиги США, где полминуты показа стоит $7 млн.

11 февраля 2024 года состоялся 58-й «Супербоул» — финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Ежегодно телетрансляцию смотрят в среднем 100 млн зрителей — не только из любви к спорту, но ещё и из интереса к традиционному концерту во время перерыва, кинотрейлерам, а также к рекламе.

В 1960-х за показ рекламного видео длиной 30 секунд компании платили $35 тысяч, в 2021 году — по $5,5 млн, а в 2024-м — по $7 млн. И это без учёта производства, вместе с которым небольшой ролик может обойтись более чем в $15 млн.

Как подметило Fast Company, на этот раз «Супербоул» остался без кампаний от автопроизводителей Ford, General Motors и Stellantis. Не стал участвовать и создававший раньше шумиху регистратор доменных имён GoDaddy, решив поискать более эффективные каналы продвижения. Доминируют же в этом году производители еды и напитков.

Автопроизводитель BMW

Куда бы ни отправился актёр Кристофер Уокен, все, кого он встречает на пути, пытаются его спародировать. Пытаться, впрочем, не значит суметь, потому что Уокен такой один — как и BMW.

Телекоммуникационная T-Mobile

В 2022 году актёры Зак Брафф и Дональд Фейсон, сыгравшие Джея Ди и Тёрка в сериале «Клиника», исполнили свою версию песни "I Feel Pretty" из мюзикла «Вестсайдская история» — о низких ценах на интернет. В 2023-м с Джоном Траволтой рассказали о плюсах 5G на мотив "Summer Nights" из «Бриолина», в котором Траволта исполнил главную роль.

На этот раз к дуэту присоединился новый сосед — Джейсон Момоа, а кавер на "Flashdance… What a Feeling" посвятили быстрому домашнему Wi-Fi. В финале — камео актрисы Дженнифер Билс, сыгравшей главную роль в «Танце-вспышке», чью заглавную тему трио и перепело. Ту же композицию использовал в 2024 году производитель конфет Nerds.

Производитель соусов и заправок Hellman's

«Остатки курицы, зелёный лук, сыр... Ну и что из этого приготовишь?», — вопрошает актриса Кейт Маккинон. Подсказку даёт кот, мурлыча «майо» (майонез) вместо «мяу».

Майонез исправит любое блюдо, понимает Маккинон, благодарит питомца за подаренное знание и превращает его в звезду: кот колесит по миру, выступает на конференциях, фотографируется на красных дорожках, раздаёт автографы и даже «сходится» с комиком Питом Дэвидсоном, которого потом почти сразу бросает.

Марка чипсов Pringles

Актёр Крис Пратт забегает в мини-маркет купить Pringles. Продавщица за кассой обнаруживает поразительное сходство актёра с усатым Джулиусом Принглсом или мистером Пи, изображённым на упаковке чипсов, и решает рассказать о своём заключении в соцсетях.

Пратт в итоге быстро входит в роль — во всех смыслах.

Сервис доставки Uber Eats

Помощница Дженнифер Энистон по съёмочной площадке приносит актрисе цветы, заказанные через Uber Eats, и удивляется, что сервис доставляет не только еду. «Чтобы запомнить что-то новое, нужно забыть что-нибудь старое», — говорит Энистон и не шутит.

Супруги Бэкхемы не могут вспомнить, как называлась группа, в которой пела Виктория, музыкант Jelly Roll с татуированным лицом не понимает, откуда на нём «каляки-маляки», Ашер рассуждает о том, как было бы здорово выступить в перерыве «Супербоула» (он хедлайнер шоу в 2024 году), а сама Энистон уже и забыла, что десять лет работала с Дэвидом Швиммером в сериале «Друзья».

Сеть кофеен с пончиками Dunkin’ Donuts

В 2023 году актёр Бен Аффлек устраивался работать в автокафе. На этот раз звонит знакомому продюсеру и рассказывает, что видел сон, в котором придумал мелодию и даже псевдоним, под которым он мог бы выступать: Джей Ло или Би Ло.

Никто не верит в «неуклюжего белого мужика средних лет без чувства ритма, которому медведь на ухо наступил», но его самого это не останавливает.

Косметический бренд Cerave

«Меня зовут Майкл Сера, и я рад сообщить вам, что это мой крем», — говорит актёр, демонстрируя увлажняющее средство от Cerave («се-ра-ви»). — «А что, вы не знали? Я и есть Cerave».

Марка кофейных напитков Stōk

Двукратный обладатель премии «Оскар» сэр Энтони Хопкинс готовится к главной роли в своей карьере — дракона-маскота футбольной команды. Его неиссякаемый источник энергии — «колд брю» от Stōk.

SaaS-платформа Squarespace

На Землю прилетели инопланетяне, но люди так погружены в смартфоны, компьютеры и себя, что даже не замечают этого. «Гостям» в итоге приходится рассылать оповещения о своём прибытии на все земные устройства (а страницы с оповещениями они, конечно же, развернули на Squarespace).

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Режиссёром выступил Мартин Скорсезе, без которого не обошлось и в кадре.

Торговая платформа E-Trade

В 2023 году карапузы со взрослыми голосами отмечали свадьбу, на этот раз играют в пикбол — «теннис для сопляков». Соперники постарше советуют им следить за языком, но малыши считают, что лучше потратить это время на планирование пенсионных накоплений.

Производитель косметики E.l.f

Актёры юридического сериала «Форс-мажоры» воссоединяются в шуточной версии телешоу «Судья Джуди», чтобы разобраться, допустимо ли тратить корпоративные деньги на дорогую косметику и не «надувалово» ли это.

Истцом и ответчиком выступают Рик Хоффман и Джина Торрес, секретарём — Сара Рафферти. Среди присяжных заседателей — певица Меган Трейнор.

Бренд газированных напитков Mountain Dew

Актриса Обри Плаза заверяет: «балдеть» можно при любых обстоятельствах, будь то работа, детский день рождения, остановка лифта, поражение или же победа. Вместе с ней в финале «балдеет» Ник Офферман — коллега по сериалу «Парки и зоны отдыха».

Видеосервис Pluto TV

«Добро пожаловать в страну Pluto TV. В этих полях мы выращиваем диванные овощи*, подкармливая их контентом, чтобы росли большими и сильными», — говорит рассказчик. Это страна, где телевидение такое, каким и должно быть, — то есть бесплатное.

*Couch potato (букв. — диванный картофель) — лежебока; сидень; человек, постоянно просиживающий на диване.

Автопроизводитель Toyota

У «неудержимого» Toyota Tacoma много неофициальных названий: «Чёрт тебя дери», «Ты издеваешься?», «Тише-тише-тише-тише» и даже «Но мэ густа-а-а!» Именно такие эмоции испытывают пассажиры, когда получают возможность оценить весь потенциал пикапа.

Бренд чипсов Doritos

Дамочки в возрасте Дина и Мита заходят в супермаркет за чипсами Doritos Dinamita («Динамита»), но вот не судьба: осталась всего одна пачка, да и ту выхватывает какой-то парень. Сдаваться женщины не собираются и ради Doritos Dinamita пойдут против любого — даже хрупкой актрисы Дженны Ортеги.

Бренд безалкогольного напитка Starry

Девушка проводит вечер в компании Лайма и Лимона, как вдруг встречает бывшего. Тот бросается признаваться в любви, но она непреклонна: «Прости, мне нужен кто-то посвежее». Всё это время на футболке отверженного парня замазан логотип Sprite.

Обувной ритейлер Skechers

Многие часто так и норовят написать Sketchers вместо Skechers, вот бывший квотербек НФЛ Тони Ромо и напоминает: «"Ти" нет в Skechers».

«Как это нет?» — восклицает рестлер Мистер Ти. Он демонстрирует коллекцию кроссовок марки на любой случай жизни и добавляет: «Ти всегда в Skechers!»

Финансово-страховая State Farm Insurance

Жутчайший пожар охватывает пригородный домик матери с двумя детьми. Их питомцев из огня спасает агент Стэйт Фарм, приговаривая, что так поступают хорошие соседи. Роль агента исполняет Арнольд Шварценеггер. Претензий к его игре ни у кого на съёмочной площадке нет, а вот к акценту...

Промышленный концерн Kawasaki

Стоит зареветь мотору внедорожника Kawasaki Ridge, как маллет появляется и у орлана, и у лесного медведя, и даже у давно лысого рестлера Стива Остина. Всё потому что маллет, как и вездеход, совмещает в себе и деловитость, и игривость.

Марка печенья Oreo

К Земле несётся астероид, а вокруг кружат и ходят динозавры. Уже не знаешь, что и лучше, думают первобытные обитатели планеты и пытаются решить, бежать им или оставаться. Определиться, словно это монетка, помогает печенье. Оказывается, такой способ существовал испокон веков.

Производитель конфет M&M's

Заветные кольца получают только победители «Супербоула», а остальные остаются ни с чем. Чтобы утешить проигравших, «сумасшедшая» учёная находит способ добывать алмазы для наград из «самого драгоценного ресурса человечества» — арахисового масла, — чтобы их хватило на всех.

Премиальная линейка алкогольного пива Michelob Ultra (18+)

Заходят как-то в пляжный бар футболист Лионель Месси, бывший квотербек Дэн Марино и актёр Джейсон Судейкис, игравший тренера в «Теде Лассо»... и просто хорошо проводят время. В ожидании своего напитка Месси успевает пробежаться по пляжу, играя с местными в мяч.

Сервис для аренды жилья Booking.com

На Booking.com столько вариантов для разных стилей жизни, что актрисе Тине Фэй хочется опробовать их все. Разорваться она не в силах, поэтому зовёт на помощь двойников — коллег по цеху: они отправляются вместо неё в отель со включённым завтраком, отдыхают у пляжа, снимают пятизвёздочный люкс в центре и скрываются от городского шума в лесной хижине.

Марка молочных напитков Silk

Любой завтрак вкуснее с Silk, будь то клубничный смузи, кофе или хлопья. Да и само утро с Silk в целом приятнее — судя по тому, как задорно актёр Джереми Реннер исполняет "I Feel Good".

Маркетинг Полина Лааксо вчера бесплатно Статьи редакции Не только футбол: как «Супербоул» дал исполнителям «крупнейшую в мире сцену» для продвижения — причём В начале 1990-х финальная игра за звание чемпиона НФЛ теряла зрителей на музыкальной паузе. Теперь же последняя помогает увеличить показатели и трансляции, и артиста. Рианна припудривается продуктом собственного бренда во время выступления на «Супербоул». Источник: