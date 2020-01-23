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Татьяна Боброва
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«Одноклассники» предложили брендам создать персонализированные стикеры для пользователей с помощью нейросетей Материал редакции

Первым новый формат протестировал «Ситимобил».

  • «Одноклассники» добавили новый формат рекламных спецпроектов — персонализированные стикеры от брендов, отрисованные по фотографии пользователя с помощью нейросети, рассказали vc.ru в компании. Первым сервис протестировал сервис для заказа такси «Ситимобил».
  • Для создания стикеров пользователь должен загрузить свою фотографию в специальном приложении. Получившийся аватар можно отредактировать — например, изменить причёску или аксессуары. Затем система отрисует бесплатный персональный стикерпак, в который интегрирован бренд. Пользователи могут создать любое количество стикерпаков.
  • «С помощью нового формата бренд получает возможность встроиться в ежедневную эмоциональную коммуникацию пользователя с его друзьями в соцсети, предоставляя как инструмент, так и повод для общения. Это позволяет брендам как провести кампанию на увеличение узнаваемости, так и обыграть важное событие – например, запуск нового продукта или услуги», — отметил менеджер по развитию бизнеса соцсети Платон Дубинин.
  • Для создания стикеров используются технологии сервиса Mirror AI. Он был интегрирован в соцсеть в марте 2019 года и позволяет создавать персонализированные аватарки из фотографий профиля. Сервис работает в веб-версии «Одноклассников», а также в приложениях на iOS и Android.
«Одноклассники»

#одноклассники #новость

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2 комментария
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Фёдор Коновалов

0

Одноклассники ?

Это что вообще ?

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Vl Al

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Хорошо бы устанавливать содержимое стикера дистанционно. Едешь за автомобилем, а стикер на нем "за рулем дебил". Выбран дистанционно, 101 водитель дизлайк поставили.

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