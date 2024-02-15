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Полина Лааксо

«VK Реклама» добавила в рекламный кабинет нейросеть, которая улучшает качество изображений Статьи редакции

И увеличивает их разрешение. За счёт этого сервис снижает требования к изначальному состоянию картинок.

  • Новый инструмент автоматически адаптирует параметры изображений под доступные для продвижения форматы, будь то квадратные, вертикальные или горизонтальные, рассказали в VK.
  • В настройках кампании пользователь сможет также указать область картинки, которую нужно будет использовать.
  • Обучали новую нейросеть на «десятках тысяч» изображений, продвигаемых в «VK Рекламе».
  • В ноябре 2023 года «VK Реклама» также добавила в кабинет галерею из более чем десяти тысяч сгенерированных нейросетью изображений, которые можно использовать для создания объявлений.

#новости #vk

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 Строганов Иван

Лучше бы они добавили нейросеть, которая будет улучшать сам ВК

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Строганов Иван

Люди с этим явно не справляются

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Городищев

Сам пошутил, сам пошутил опять

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Буквоед

Но очень в тему. Кто сталкивался с процессами ВК и VK Ads в частности, давно мечтают, чтобы там работал хоть кто-то умнее рандомайзера.

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troshina.a

зачем покупать рекламу в вк

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Griby Lenina

В реальности будет так:

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Буквоед

Грех жаловаться. Плюс к скорости печати.

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Вася Пражкин

Тоже улучшает качество изображений

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Дмитрий

Тут скорее дорисовывает черточки и палочки)

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Зенин

звездочки и лычки)

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Vlad

А это кривое гуано под названием ВК Реклама вообще работает? Летом пытался давать через новый рекламный кабинет видеорекламу в сторис и клипах - получал десятки тысяч показов, но единицы - стартов просмотров. Поддержка все лето блеяла, что у юзеров интернет слишком медленный (ага, таргетинг был москва и спб), что кодек не тот (перепробовал много опций кодеков видео) и еще что-то невразумительное.

Короче, потерял несколько месяцев на борьбу с этим глюкалом и забил.

При просьбе компенсировать безвозвратно слитые деньги (не говоря уже о потерянном времени в виде нескольких месяцев) хотя возвратив средств на баланс кабинета - конечно же послали..

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Никита Лукьянов

вообще не понимаю прикола для чего это нужно, если можно просто сразу загружать фотографии в нормальном разрешении и никакого ИИ не нужно

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Макс Мартин

Погоди, то есть они сначала сами шакалят твои картинки, а потом их улучшают с помощью ИИ? Осталось еще за этот трюк деньги брать и успех!

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Буквоед

Уверен, премии расписаны на год вперёд.

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