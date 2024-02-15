«VK Реклама» добавила в рекламный кабинет нейросеть, которая улучшает качество изображений Статьи редакции
И увеличивает их разрешение. За счёт этого сервис снижает требования к изначальному состоянию картинок.
- Новый инструмент автоматически адаптирует параметры изображений под доступные для продвижения форматы, будь то квадратные, вертикальные или горизонтальные, рассказали в VK.
- В настройках кампании пользователь сможет также указать область картинки, которую нужно будет использовать.
- Обучали новую нейросеть на «десятках тысяч» изображений, продвигаемых в «VK Рекламе».
- В ноябре 2023 года «VK Реклама» также добавила в кабинет галерею из более чем десяти тысяч сгенерированных нейросетью изображений, которые можно использовать для создания объявлений.
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Лучше бы они добавили нейросеть, которая будет улучшать сам ВК
Люди с этим явно не справляются
Сам пошутил, сам пошутил опять
Но очень в тему. Кто сталкивался с процессами ВК и VK Ads в частности, давно мечтают, чтобы там работал хоть кто-то умнее рандомайзера.
зачем покупать рекламу в вк
В реальности будет так:
Грех жаловаться. Плюс к скорости печати.
Тоже улучшает качество изображений
Тут скорее дорисовывает черточки и палочки)
звездочки и лычки)
А это кривое гуано под названием ВК Реклама вообще работает? Летом пытался давать через новый рекламный кабинет видеорекламу в сторис и клипах - получал десятки тысяч показов, но единицы - стартов просмотров. Поддержка все лето блеяла, что у юзеров интернет слишком медленный (ага, таргетинг был москва и спб), что кодек не тот (перепробовал много опций кодеков видео) и еще что-то невразумительное.
Короче, потерял несколько месяцев на борьбу с этим глюкалом и забил.
При просьбе компенсировать безвозвратно слитые деньги (не говоря уже о потерянном времени в виде нескольких месяцев) хотя возвратив средств на баланс кабинета - конечно же послали..
вообще не понимаю прикола для чего это нужно, если можно просто сразу загружать фотографии в нормальном разрешении и никакого ИИ не нужно
Погоди, то есть они сначала сами шакалят твои картинки, а потом их улучшают с помощью ИИ? Осталось еще за этот трюк деньги брать и успех!
Уверен, премии расписаны на год вперёд.