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Агентство Slava в рамках рекламной кампании Rebuild the World построило из конструктора Lego смартфон, холодильник, квадрокоптер и другие товары, а затем выставило их на продажу на «Яндекс.Маркете», сообщает Hot Digital.
В агентстве утверждают, что собирать игрушки из Lego можно не только по инструкции, и призывают «создавать свой мир».
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Георгий Ёлкин
Очень круто!
Глеб Красков
Если они работают, то это вообще пушка!))
Алиса
Огонь!
Сергей
Lego -«Создай свой мир»!