Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Лиана Липанова
194

Видео: агентство Slava собрало бытовую технику из Lego и «выставило» её на «Яндекс.Маркете» Материал редакции

Агентство Slava в рамках рекламной кампании Rebuild the World построило из конструктора Lego смартфон, холодильник, квадрокоптер и другие товары, а затем выставило их на продажу на «Яндекс.Маркете», сообщает Hot Digital.

В агентстве утверждают, что собирать игрушки из Lego можно не только по инструкции, и призывают «создавать свой мир».

Агентство Slava

#lego

Маркетинг
Подписан
Отписаться
Цена и ценность: как их сочетание влияет на выбор покупателя
Сегодня нас как покупателей атакуют с разных сторон предложениями об акциях, скидках и распродажах. При входе в магазины периодически рассказывают о том, что у них сейчас наиболее выгодные условия для приобретения товаров.
3
1
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["lego"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 103427, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 27 Jan 2020 17:36:43 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 103427, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/103427\/get","add":"\/comments\/103427\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/103427"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

Георгий Ёлкин

0

Очень круто!

Ответить

Глеб Красков

0

Если они работают, то это вообще пушка!)) 

Ответить

Алиса

0

Огонь!

Ответить

Сергей

0

Lego -«Создай свой мир»! 

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

МегаФон
Подписан
Отписаться
Получить бесплатный роуминг при бронировании жилья на Booking.com
И экономить на связи в 130 странах мира.
1
Орта
Подписан
Отписаться
FleishmanHillard: Давос Дайджест, финал
Итоги всемирного экономического форума в Давосе и значение для политики, корпоративного бизнеса, сферы технологий, моло…
0
«Лаборатория Касперского»
Подписан
Отписаться
Каким должен быть киберкар: решение проблем безопасности и конфиденциальности
В начале года на выставке CES 2020 были представлены сразу несколько концепций автомобилей будущего с элементами искусс…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Kulakov
за день
Легендарная поддержка малого бизнеса))
ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП из-за неуплаты налогов
Ron Zamkadny
за неделю
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Александр Привалов

Qiwi заблокировала кошелёк с 22…

Сорос Джорж

Онлайн-ритейлер матрасов Casper…

Galhina Kalhugaena

Шесть инструментов для работы с…

Андрей Андреевич

Aviasales представил сервис для…

Андрей Сахабаев

Как таргетированная реклама во…

Ivan Kuznetsov

Собирался вдохновлять…

Мовлам Аманов

Онлайн-ритейлер матрасов Casper…

Сергей

Видео: агентство Slava собрало…

Алексей Шуваев

Солнечная электростанция на дом…

Андрей Григорян

Из «Красного и Белого» уволился…

Даниил Баженов

«Точка» запустила генератор…

Сергей

Собирался вдохновлять…

Фёдор Коновалов

Бывший топ-менеджер Mail.ru…

Убийца Гугла

Бывший топ-менеджер Mail.ru…

Dmitry Myachin

Как монетизировать подкаст…

Victor Lavrenko

Бывший топ-менеджер Mail.ru…

Алиса

Видео: агентство Slava собрало…

Антон Стариков

Собирался вдохновлять…

Александра Курнос

Headz.io: помогаем ИТ-компаниям…

Dmitry Bobrov

Aviasales представил сервис для…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }