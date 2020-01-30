ФАС может наказать компанию за незаконные публикации о китайцах, якобы массово скупающих таблетки, но сначала нужно доказать, что это была реклама.

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В середине января 2020 года некоторые сообщества во «ВКонтакте» стали массово писать об эффективности российского препарата «Арбидол» в борьбе с коронавирусом — на фоне вспышки нового штамма 2019‑nCoV в Китае и угрозы её распространения в других странах.

Администраторы сообществ с миллионами подписчиков советовали «Арбидол» для профилактики и рассказывали о китайцах, массово скупающих препарат в аптеках.

Причастен ли к публикациям производитель «Арбидола», неизвестно, но компания запустила рекламу на радио, в которой обещает, что «Арбидол» поможет защититься от заражения.

При этом по поводу эффективности препарата до сих пор ведутся дискуссии. Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) не зарегистрировало «Арбидол» в качестве лекарства в США.

В итоге из-за рекламы на производителя «Арбидола» — компанию «Отисифарм» — пожаловались в ФАС. А пользователи в соцсетях раскритиковали рекламу, утверждая, что их хотят обмануть.

По данным на 30 декабря, заражены 6065 человек, из них 170 умерли. Помимо Китая случаи заболевания вирусом были обнаружены в США, Канаде, Германии, Сингапуре, Австралиии и других странах. Ни одного случая заболевания штаммом 2019-nCoV в России пока официально не зарегистрировано.

Во «ВКонтакте» много пишут про «Арбидол», а крупные радио его рекламируют

28 января издание РБК обратило внимание на радиорекламу препарата «Арбидол», которую транслировали станции «Авторадио» и «Радио 7 на семи холмах». В роликах утверждалось, что препарат эффективен в борьбе с коронавирусом.

«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передаётся от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: “Арбидол” активен даже против коронавируса». Содержание рекламного ролика

Источники РБК с доступом к данным мониторинга радиоэфира утверждают, что за 26 и 27 января радиостанции транслировали ролик в Москве и Санкт-Петербурге 26 раз, а затраты на два дня рекламы с охватом всей страны могли составить 500 тысяч рублей без НДС.

Другой источник издания на рекламном рынке отметил, что «Отисфарм», производитель «Арбидола», запустил кампанию до 7 февраля 2020 года и выделил на неё дополнительный бюджет.

По данным Mediascope, суточная аудитория «Авторадио» в Москве и Санкт-Петербурге составляет 1,1 млн человек и 400 тысяч человек соответственно. Суточная аудитория «Радио 7 на семи холмах» в этих же городах — 500 тысяч и 400 тысяч человек (в Санкт-Петербурге радиостанция транслирует рекламные блоки в эфире станции «Эльдорадио»).

Согласно данным аналитической компании DSM Group, «Арбидол» — один из самых продаваемых препаратов в стране. За 2019 год «Отисфарм» продал 6,4 млн упаковок средства (8% рынка) на сумму 2,5 млрд рублей (9% рынка).

Как пишут «Ведомости», производители российского препарата «Ингавирин» АО «Валента Фарм» тоже транслируют рекламные ролики с упоминанием коронавируса.

Кроме того, «Открытые медиа» заметили в выдаче поисковиков Google и «Яндекс» рекламу «Ингавирина» по запросу «как лечить коронавирус».

«Открытые медиа» также указали на то, что в некоторых группах во «ВКонтакте» распространяются публикации о том, что жители Китая якобы приезжают в Россию и массово скупают «Арбидол» в дальневосточных аптеках.

Согласно данным SMM-инструмента Target Hunter, самый частый рекламный шаблон — фото из аптеки, в которой якобы висит табличка с названием «Арбидол» на китайском и английском языках. По данным на 29 января, его опубликовали 136 сообществ во «ВКонтакте».

Однако поиск в сервисе «Яндекс.Картинки» показал, что на оригинальной фотографии никакого объявления о препарате нет, а сам снимок сделан в одной из аптек Оренбургской области.

Оригинал фотографии — аптека в посёлке Акбулак

В части публикаций были не фотографии из аптеки, а плакаты в ретростилистике, советующие выпить «Арбидол».

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Как на рекламу отреагировали пользователи соцсетей

Они назвали рекламу и публикации обманчивыми. Кроме того, они сомневались в том, что производитель уже провёл исследования об эффективности «Арбидола» против коронавируса 2019-nCoV.

Хреновый морж @Slesar21 Короновирус разработан в Сколково и запущен российскими туристами. Чтоб весь мир покупал наши высоэффективные противовирусные препараты: Кагоцел и Арбидол

Некоторые сравнили эффективность «Арбидола» с молебном против коронавируса, который прошёл в Москве 28 января.

Viktoria G @minifoont У нас в стране три лекарства: молебен, подорожник и арбидол. Просто сейчас зима и подорожник не найти 🤷🏻‍♀️ https://twitter.com/meduzaproject/status/1222156539114532864

В противовес рекламе «Арбидола» пользователи соцсетей цитировали слова главного фармаколога Петербурга Александра Хаджидиса — в заметке издания «Доктор Петербург» от 28 января он назвал «Арбидол» и другие противовирусные средства («Кагоцел», «Полиоксидон», «Виферон» и «Эргоферон») бесполезными.

Врач отметил, что результаты клинических испытаний этих лекарств нельзя назвать достоверными.

Как распространялись публикации о массовой закупке «Арбидола

Согласно данным SMM-инструмента Target Hunter, первые публикации во «ВКонтакте» об эффективности «Арбидола» против коронавируса начали появляться ещё 22 января.

Среди сообществ, которые распространяли заметки:

После запроса vc.ru администраторы некоторых сообществ сообществ удалили публикации.

В заметках говорилось, что «препарат является приоритетным средством в качестве обязательной профилактики и лечения коронаровирусной инфекции у взрослых и детей».

Авторы заметок утверждали, что результаты клинических исследований, которые «подтверждают широкий спектр противовирусного действия препарата», представили на конференции в Санкт-Петербурге.

Записи сопровождались ссылкой на опубликованный в ноябре материал издания «Доктор Питер» о Международной конференции «Дни вирусологии — 2019». Согласно публикации, один из докладчиков рассказывал, что «Арбидол» эффективно борется с «птичьим гриппом и его штаммами».

Организаторы конференции — «НИИ гриппа им. А.А Смородинцева», петербургский Политех и «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России. При этом в программе конференции вместе с логотипами организаторов есть и логотип «Отисифарма» — производителя «Арбидола». А отдельную страницу занимает реклама препарата.

Авторы некоторых публикаций во «ВКонтакте» сообщали, что «Арбидол» — это единственное средство борьбы с коронавирусом, а в скором времени вспышка вируса ожидается и в России.

Представители «Отисфарма» не ответили на вопрос редакции vc.ru о том, заказывала ли компания такую рекламу во «ВКонтакте» и как относится к подобным публикациям.

Большинство публикаций об «Арбидоле» не отмечены как реклама. Некоторые сообщества, публиковавшие заметки, ранее делились одними и теми же фото и видео, а кроме того — призывали участвовать в конкурсе «Лидеры России».

Публикации об эффективности лекарства размещены как минимум в трёх сообществах, рекламу в которых предлагает представительница агентства Adnative.

В разговоре с vc.ru его представительница Ирина Волкова не подтвердила, что публикации про коронавирус были рекламными: «Скорее всего, редакторы из одного источника взяли пост. Предупреждены. Посты удалены».

Согласно информации со страницы Волковой, агентство продаёт рекламу более чем в 80 сообществах — для молодых мам, любителей психологии, гороскопов, кино, музыки и красоты.

Администратор сообществ LOOK AT ME и OUTLOOK не ответил на вопрос vc.ru о том, были ли заметки об «Арбидоле» рекламными, и удалил записи.

Ещё часть заметок о пользе препарата были опубликованы в сообществах, которые модерируют агентства Hustle Media («ЗШ») и Social Wave («КФ», «Пельмень», «В приколе»).

Представители агентств также не ответили на вопрос редакции vc.ru о том, носят ли публикации об «Арбидоле» в их сообществах рекламный характер.

При этом все заметки касаются только «Арбидола», подобных записей про «Ингавирин» редакция vc.ru не обнаружила.

Редакция vc.ru направила запрос во «ВКонтакте». Представитель соцсети ответил, что «ВКонтакте» удаляет однотипные массовые публикации как спам.

Что о рекламе говорят в ФАС и в самой компании

Представитель «Отисифарм» Сергей Паршиков сообщил «Ведомостям», что в рекламном ролике «Арбидола» для радио есть вся необходимая по закону информация.

Сотрудник «Европейской медиагруппы» (в неё входит радио «Радио 7 на семи холмах») сказал, что компания проанализировала инструкцию и регистрационное удостоверение препарата перед тем, как разместить рекламу.

Представитель Федеральной антимонопольной службы Татьяна Никитина сообщила РБК, что в инструкции «Арбидола» говорится о его эффективности против коронавируса. Однако утверждение, что «Арбидол» противодействует именно новому штамму 2019-nCoV, по её словам, требует дополнительной оценки. ФАС готовит запросы в фармкомпанию.

За последние несколько месяцев ФАС уже выявила нарушения в рекламе лекарств «Бронхо-мунала» и «Дюфастона». В первом случае в рекламе сообщали о свойствах препарата, которые не были доказаны, во втором — рекламные публикации гарантировали положительное действия лекарства, что тоже нарушает закон.

Производителя «Дюфастона» оштрафовали на 200 тысяч рублей. Согласно статье 14.3 КоАП РФ, максимальная сумма штрафа за это нарушение — 500 тысяч рублей.

Юрист правозащитного объединения «Команда 29» Валерия Ветошкина считает, что в радиорекламе «Арбидола» действительно можно найти нарушения федерального закона «О рекламе».

В соответствии со статьёй 24 ФЗ «О рекламе» существует целый ряд ограничений в отношении рекламы лекарственных средств. Так, например, нельзя, чтобы реклама лекарства способствовала созданию у здорового человека впечатления о необходимости применения объекта рекламирования. Реклама «Арбидола» может создать у потребителя впечатление, что коронавирус угрожает всем прямо сейчас и надо как можно быстрее принять «Арбидол». Поэтому, на мой взгляд, антимонопольный орган может найти в этой части нарушения ФЗ «О рекламе». Федеральная антимонопольная служба может вынести предписание рекламодателю, который в свою очередь будет обязан прекратить распространение такой рекламы. Неисполнение такого предписание влечёт за собой административную ответственность. Валерия Ветошкина юрист правозащитного объединения «Команда 29»

По словам юриста, нарушения можно найти и в публикациях в соцсетях, если они действительно рекламные. Но поскольку на них не указана маркировка, то ФАС сперва придется доказать, что это действительно реклама.

«В фарме любая прямая реклама вызывает раздражение»: мнение маркетолога о кейсе «Арбидола»

Редакция vc.ru попросила прокомментировать ситуацию вокруг «Арбидола» управляющего директора агентства Publicis ProHealth Алину Черникову. Агентство входит в Publicis Groupe Russia и специализируется на продвижении фармкомпаний и их препаратов.