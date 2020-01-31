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Лиана Липанова
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Запрещённые в России казино Azino777 и букмекерская 1XBet выпали из рейтинга 20 крупнейших рекламодателей в рунете Материал редакции

Это может быть результатом усиления борьбы с пиратами.

  • Запрещённые в России онлайн-казино Azino777 и букмекерская контора 1XBet выпали из рейтинга 20 крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео за второе полугодие 2019 года, пишет Adindex со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.
  • В первом полугодии 2019 года Azino777 и 1XBet занимали восьмое и 18-е места соответственно. Доля показов их рекламы на компьютерах составляла 1,58% и 0,95%. В первом полугодии 2018 года Azino777 стало крупнейшим рекламодателем на рынке с долей 7,1%.
  • Рейтинг возглавила PepsiCo (3,9%), на втором месте — компания 3М (владелец брендов клейкой ленты Scotch, систем крепления Command, абразивных материалов Cubitron, глазного пластыря Opticlude), а на третьем — «Мегафон».
  • «Яндекс» занял четвёртую строчку, спустившись на одну позицию по сравнению с первым полугодием 2019 года. На пятом месте оказалась Danone — в предыдущем рейтинге компания занимала шестое место.
  • Пятёрку лидеров во втором полугодии 2019 года покинули Google, «1хСтавка» и Avito. «1хСтавка» разрешена в России — контора имеет лицензию ФНС и сотрудничает с Центром учета переводов интерактивных ставок.
  • В ноябре 2019 года «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством. В рамках проекта был создан единый реестр «пиратов», компании сверяются с этим реестром и удаляют ссылки на пиратские сайты из результатов поиска.
Как работает запрещённое онлайн-казино Azino777…
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2 комментария
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Николай Николаев

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Нативочка от 1хставка?

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Максим Наумов

0

Выпал из рейтинга?
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