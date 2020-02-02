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Евгений Делюкин
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«Каждый день не похож на предыдущий с Jeep Gladiator»: реклама Jeep с Биллом Мюрреем по мотивам «Дня суркa» Материал редакции

Актёр вернулся к роли Фила Коннорса, а производитель переснял ключевые моменты фильма для продвижения автомобиля.

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Рекламный ролик Jeep был снят для Супербоула — главного спортивного события в США, во время проведения которого бренды демонстрируют зрителям оригинальные рекламные ролики. Стоимость размещения 30-секундной рекламы во время матча — $5,6 млн.

В 2020 году день проведения матча совпал с празднованием «Дня сурка», а в рекламе автомобиля обыгрывается сюжет одноименного фильма, где главный герой попадает во временную петлю и постоянно проживает день заново.

В рекламе актёр похищает сурка, путешествует с ним в автомобиле и наслаждается жизнью, так как по задумке создателей, «каждый день с Jeep Gladiator превращается в новое приключение».

#видеореклама #jeep

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Исследователь культуры и бизнес-консультант Мэтт Клайн каждый год проводит метаанализ материалов на тему трендов года и выбирает из них самые важные. Ниже — пересказ его статьи на Medium с примерами из отчётов некоторых изданий и компаний.
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