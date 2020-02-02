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Актёр вернулся к роли Фила Коннорса, а производитель переснял ключевые моменты фильма для продвижения автомобиля.
Рекламный ролик Jeep был снят для Супербоула — главного спортивного события в США, во время проведения которого бренды демонстрируют зрителям оригинальные рекламные ролики. Стоимость размещения 30-секундной рекламы во время матча — $5,6 млн.
В 2020 году день проведения матча совпал с празднованием «Дня сурка», а в рекламе автомобиля обыгрывается сюжет одноименного фильма, где главный герой попадает во временную петлю и постоянно проживает день заново.
В рекламе актёр похищает сурка, путешествует с ним в автомобиле и наслаждается жизнью, так как по задумке создателей, «каждый день с Jeep Gladiator превращается в новое приключение».
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