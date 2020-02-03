Вся реклама Super Bowl 2020 и десять лучших роликов

По версии основателя агентств Most Creative Club и Most Interactive Евгения Шуршикова.

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Super Bowl — одно из самых масштабных спортивных событий в мире и самое популярное телевизионное событие года в США.

Cпециально к этому событию компании выпускают огромное количество роликов. А всё потому, что игра собирает огромную телевизионную аудиторию, которая превышает 100 млн человек. Есть ради чего постараться, правда?

В первую часть я включил топ-10 лучших видео по моему мнению, а во вторую — все остальные ролики с Super Bowl 2020 года.

Walmart

60-секундный ролик Famous Visitors, который представил Walmart, может показаться знакомым. Он продолжает тему, которую компания использовала в прошлом году, где автомобили из знаменитых франшиз «Бэтмен», «Охотники за привидениями», «Трансформеры» и другие приехали, чтобы забрать свой онлайн-заказ.

В этом году Walmart выбрал 12 знаковых персонажей и соединил их вместе в своем рекламном ролике. Пришельцы из «Марс атакует», говорящий пес из «Людей в черном», Баз Лайтер, Флэш Гордон и многие другие звезды пришли в Walmart, чтобы быстро и удобно забрать свои покупки.

Google

90-секундный рекламный ролик «Лоретта» рассказывает историю человека, который использует Google Assistant для того, чтобы сохранить память о своей любви.

Спустя 10 лет после «Parisian Love», Google снова рассказывает трогательную историю любви, которая неразрывно связана с использованием продукции Google.

Porshe

Немецкий концерн Porshe выпустил рекламу своего нового электромобиля Taycan для «Супербоула».

В ролике представлены знаковые автомобили марки, но все действо погони разворачивается вокруг Taycan, управляемой ниндзя.

Cheetos

Cheetos вернулся в большую игру спустя десятилетие.

В своем ролике для «Супербоула» компания представляет свой новый продукт Cheetos Popcorn и предлагает идеальный повод, чтобы сказать «Не могу это трогать».

В течение 30-секундного ролика на заднем плане звучит всем известный трек MC Hammer «U Can't Touch This», в котором сам рэпер появляется в неожиданных вариациях со своей знаменитой фразой.

Mountain Dew

Mountain Dew воссоздал в комедийном ключе культовую сцену Джека Николсона из фильма «Сияние» в своем рекламном ролике.

Звездами рекламы стали Брайан Крэнстон («Во все тяжкие») и Трэйси Эллис Росс.

Microsoft

На «Супербоуле» 2020 года одна из самых вдохновляющих историй в рекламе также будет разыгрываться на поле. Помощник тренера «Сан-Франциско 49» вошла в историю как первая женщина-тренер, которая принимает участие в «Супербоуле».

Budweiser Canada

В мире интеллектуальных технологий все еще есть люди, которые делают неправильный выбор и нарушают правила вождения. Budweiser и Uber представили рекламный ролик, в котором предлагают канадцам «умный» способ добраться до дома.

Amazon

Ролик Amazon с участием Эллен ДеДженерес и Порции де Росси, где они рекламируют голосового помощника Алексу, рассуждая о том, какой была жизнь до неё. В рекламе показаны возможные сцены из прошлого, в том числе зарисовки средневековья и сценарий в стиле «Игры престолов».

Saucony

«Что, если обувь, которую мы выбросили, действительно исчезла?», — спрашивает голос за кадром.

Saucony дебютирует на «Супербоуле» с роликом, в котором рассказывает о своих усилиях по разработке биоразлагаемой обуви, которая будет изготовлена из натуральных материалов и возобновляемых ресурсов.

Olay

Достаточно ли места в космосе для женщин? OLAY запускает свою первую космическую миссию, чтобы выяснить это. Busy Philipps и Lilly Singh вместе с астронавтом Николь Стотт поручают вернуть миссию домой.

Ещё больше роликов

Оставшиеся ролики с Super Bowl 2020, которые в одном месте собрало издание Vulture.

Jeep: Groundhog Day

Avocados From Mexico: Pretty in Green

Hyundai: A Wicked Smaht Pahk With Bostonian Stars

Facebook Mystery Launch

Planters: The Death of Mr. Peanut

Kia

Genesis

Doritos: «Old Town Road» Showdown

Audi

WeatherTech

Budweiser

Bud Light

Bud Light Featuring Post Malone, Part 2

Michelob Ultra

Pepsi

Pop-Tarts

Reese’s

Rick and Morty X Pringles

Heinz

TurboTax

New York Life

SodaStream

Little Caesars

Dashlane

Squarespace

Rocket Mortgage

Tide

Tide 2