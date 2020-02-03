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Пижаму можно выиграть, сделав заказ из KFC в Delivery Club до 9 февраля 2020 года.
Сервис доставки еды Delivery Club и сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустили кобрендовую оversize-пижаму с карманом для баскетов в честь годовщины сотрудничества. Об этом vc.ru рассказал представитель Delivery Club.
Пижаму можно выиграть, сделав заказ из KFC от 1000 рублей до 9 февраля 2020 года. В комментарии к заказу необходимо написать «хочу пижаму». Победителей случайным образом выберут 10 февраля 2020 года. Пижамы получат 150 человек.
Баскет с крыльями стал одним из самых популярных заказов пользователей Delivery Club по итогам первого года совместной работы с KFC, объяснили в компании.
Чаще всего пользователи заказывали еду из KFC домой в выходные с 18 до 22 часов — это и вдохновило компании создать пижаму, рассказал представитель сервиса доставки.
Очевидно, что человек, который ест крыло на последнем фото и сидит, откинувшись назад, никогда не ел крылья и не засирал диван панировкой и жиром
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