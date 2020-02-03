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Лиана Липанова
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Delivery Club и KFC выпустили пижаму с карманом для баскетов Материал редакции

Пижаму можно выиграть, сделав заказ из KFC в Delivery Club до 9 февраля 2020 года.

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Сервис доставки еды Delivery Club и сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустили кобрендовую оversize-пижаму с карманом для баскетов в честь годовщины сотрудничества. Об этом vc.ru рассказал представитель Delivery Club.

Пижаму можно выиграть, сделав заказ из KFC от 1000 рублей до 9 февраля 2020 года. В комментарии к заказу необходимо написать «хочу пижаму». Победителей случайным образом выберут 10 февраля 2020 года. Пижамы получат 150 человек.

Баскет с крыльями стал одним из самых популярных заказов пользователей Delivery Club по итогам первого года совместной работы с KFC, объяснили в компании.

Чаще всего пользователи заказывали еду из KFC домой в выходные с 18 до 22 часов — это и вдохновило компании создать пижаму, рассказал представитель сервиса доставки.

#deliveryclub #kfc

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1 комментарий
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Дима Добрый

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Очевидно, что человек, который ест крыло на последнем фото и сидит, откинувшись назад, никогда не ел крылья и не засирал диван панировкой и жиром 

Инфоповод - 30 крыльев из 30
Юзабилити - 0 крыльев из 30

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