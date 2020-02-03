Пижаму можно выиграть, сделав заказ из KFC в Delivery Club до 9 февраля 2020 года.

В закладки

Сервис доставки еды Delivery Club и сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустили кобрендовую оversize-пижаму с карманом для баскетов в честь годовщины сотрудничества. Об этом vc.ru рассказал представитель Delivery Club.

Пижаму можно выиграть, сделав заказ из KFC от 1000 рублей до 9 февраля 2020 года. В комментарии к заказу необходимо написать «хочу пижаму». Победителей случайным образом выберут 10 февраля 2020 года. Пижамы получат 150 человек.

[{"title":"","author":"Delivery Club","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b3f95f09-f920-b3df-2abc-3e6e2f1987da","width":996,"height":656,"size":1950011,"type":"png","color":"391d15","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1c7bb110-75f2-e219-9143-b43efe73fdc2","width":5431,"height":3620,"size":8091659,"type":"jpg","color":"271f13","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"44034f28-ced2-ddef-eae3-12d628b1d7a0","width":5256,"height":3504,"size":10548837,"type":"jpg","color":"dda699","external_service":[]}}}]

Баскет с крыльями стал одним из самых популярных заказов пользователей Delivery Club по итогам первого года совместной работы с KFC, объяснили в компании.