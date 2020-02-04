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оказалась нейронной сетью
Она будет с нуля выстраивать продвижение TikTok на российском рынке.
Экс-директор департамента маркетинга «Ситимобил» Светлана Бутянова возглавила аналогичный департамент в России и СНГ в компании TikTok. О новом месте работы она сообщила на своей странице в Facebook.
В TikTok Светлана Бутянова будет выстраивать маркетинг «практически с нуля», пишет AdIndex. Ранее она занималась той же работой в компаниях TBWA Moscow, Volkswagen Group Rus, Allianz и Goodyear.
TikTok – сервис коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance. В 2019 году его активная ежемесячная аудитория превысила 1 млрд пользователей.
Российский офис компании ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, открылся в сентябре 2019 года в Москве. Летом компания наняла директора по продажам рекламы в России (им стал Степан Слюсарев) и разместила несколько вакансий для офиса на Большой Якиманке.
Продвигать Volkswagen и развлекательный мобильный сервис, это все же разная экспертиза. Интересно понять, почему вдруг такой выбор?
У нее сильный послужной список из громких компаний. И, если вы заметили, "несоответствие" было с каждым новым местом работы.
В цифровом бизнесе маркетинг, это прежде всего мехнизм встроенный в сервис, а не освоение бюджета на рекламу. Разная экспертиза - в этом мой поинт.
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