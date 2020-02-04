Она будет с нуля выстраивать продвижение TikTok на российском рынке.

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Экс-директор департамента маркетинга «Ситимобил» Светлана Бутянова возглавила аналогичный департамент в России и СНГ в компании TikTok. О новом месте работы она сообщила на своей странице в Facebook.

В TikTok Светлана Бутянова будет выстраивать маркетинг «практически с нуля», пишет AdIndex. Ранее она занималась той же работой в компаниях TBWA Moscow, Volkswagen Group Rus, Allianz и Goodyear.

TikTok – сервис коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance. В 2019 году его активная ежемесячная аудитория превысила 1 млрд пользователей.