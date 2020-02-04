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Маркетинг
Галина Мубаракшина
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Директором по маркетингу российского офиса TikTok стала бывшая глава маркетинга в «Ситимобиле» Светлана Бутянова Материал редакции

Она будет с нуля выстраивать продвижение TikTok на российском рынке.

4 комментария
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Экс-директор департамента маркетинга «Ситимобил» Светлана Бутянова возглавила аналогичный департамент в России и СНГ в компании TikTok. О новом месте работы она сообщила на своей странице в Facebook.

В TikTok Светлана Бутянова будет выстраивать маркетинг «практически с нуля», пишет AdIndex. Ранее она занималась той же работой в компаниях TBWA Moscow, Volkswagen Group Rus, Allianz и Goodyear.

TikTok – сервис коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance. В 2019 году его активная ежемесячная аудитория превысила 1 млрд пользователей.

Российский офис компании ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, открылся в сентябре 2019 года в Москве. Летом компания наняла директора по продажам рекламы в России (им стал Степан Слюсарев) и разместила несколько вакансий для офиса на Большой Якиманке.

#новость #tiktok

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4 комментария
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Валентин Колосов

2

Лучше бы директора по маркетингу Burger King наняли)

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Ivano Digital

0

Продвигать Volkswagen и развлекательный мобильный сервис, это все же разная экспертиза. Интересно понять, почему вдруг такой выбор?

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Sergey Vlasov

Ivano
0

У нее сильный послужной список из громких компаний. И, если вы заметили, "несоответствие" было с каждым новым местом работы.

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Ivano Digital

Sergey
–2

В цифровом бизнесе маркетинг, это прежде всего мехнизм встроенный в сервис, а не освоение бюджета на рекламу. Разная экспертиза - в этом мой поинт.

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