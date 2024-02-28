Рекламные агентства добавят пункты об одностороннем расторжении контракта, если блогера признают иноагентом Статьи редакции
В феврале 2024 года Госдума одобрила в двух чтениях законопроект о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у таких лиц.
- Агентства будут добавлять в договоры условие об одностороннем расторжении контрактов в случае признания распространителя рекламы иноагентом. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. В NMi Group, OMD OM Group и Digital Church подтвердили, что будут прорабатывать подобные механизмы.
- Проблемой для бизнеса станет не столько размещение рекламы на ресурсах иноагентов, сколько заключение контрактов с лицами «из группы риска», пояснили источники в рекламных группах. Минюст обычно пополняет реестр вечером по пятницам, когда «рабочий день любой бухгалтерии уже закончен». Заранее не узнать, кто туда попадёт, а остановить рекламную кампанию нужно сразу после обновления реестра, пояснил один из собеседников.
- Ещё одна проблема — техническая: агентство или рекламодатель не всегда знают полный список сайтов, на которых может выйти заказанная реклама. «Здесь важно проработать алгоритм оперативного включения площадок в блэк-листы при получении статуса иноагента», — отметила директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина.
- С размещением у блогеров «немного проще», поскольку публикации обычно делаются вручную. Поэтому «можно предугадать риски» и не размещаться у тех, кто потенциально может попасть в списки Минюста. Но в договорах нужно предусмотреть окончание отношений, удаление публикаций и компенсации в случае признания блогера иноагентом. Такой компенсацией может стать вероятная сумма штрафа для рекламодателя или агента за нарушение закона.
- Опрошенные РБК юристы говорят, что включение в договор условий, «которые будут соразмерны понесённым в связи с отменой кампании тратам», — единственный возможный механизм для защиты рекламодателей и рекламных агентств при принятии закона. При этом для минимизации рисков агентствам придётся анализировать позиции блогеров и контролировать их отношения с иностранными компаниями и СМИ.
- Представители рекламного рынка называют прямой запрет рекламы у иноагентов «ожидаемым» и отмечают, что он позволит легче урегулировать вопрос с прекращением отношений по размещению рекламы с иноагентом, так как «появится безусловное основание для этого». С другой стороны, большая часть блогеров-иноагентов — «сильнейшие лидеры мнений», а запрет сократит количество площадок для безопасного размещения рекламы.
- Госдума поддержала в первом чтении законопроект, запрещающий размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иностранных агентов, 20 февраля 2024 года. Документ также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов, при этом медиа смогут их цитировать — если это делается не в рекламных целях.
- 27 февраля депутаты одобрили законопроект во втором чтении. Третье, окончательное чтение запланировано на 28 февраля.
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У них процветает культура отмены, кричали они. Мы не такие и никого не угнетаем, говорили они. Я поддерживаю закон, шептали они.
копируют "лучшие" западные практики, пропитанные "молекулами свободы")
Ой, опять двоемыслие)))
Мы не запад, но копируем запад.. С логикой дружите?
Кажется Алишерка станет еще беднее🥲
«Когда нацисты пришли за социалистами, я оставался безмолвным. Я не был социалистом.
Когда они пришли за членами профсоюза, я не стал протестовать. Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями, я не возмутился. Я не был евреем.
Когда они пришли за мной, не осталось никого, кто бы выступил против»
Для РФ этот нарратив не подходит, тут за кем бы не пришли - всем остальным будет похую.
не похую, они будут радоваться.
«Когда нацисты пришли за социалистами, я радовался. Я не был социалистом.
Когда они пришли за членами профсоюза, я смеялся. Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями, я был воодушевлен. Я не был евреем.
Когда они пришли за мной, не осталось никого, кто бы порадовался»
Жесть просто как же он теперь! Давайте скинемся ему на майбах.
Давно пора его полностью раскулачить
Слава Советскому Союзу!
только это уже будет не Советский Союз, а другая страна. - выдуманная кое-кем.
Как она может быть выдуманная, если она реально существует
выдуманная страна — существует.
Теперь мой день удался.
Совок есть, союзов только нет 🤓
Союз хоть что-то построил
Сделайте пожалуйста тег «Политота». 🤢🤮.
И я добавлю его в блеклист. 🙋♀️
Лучше тебя добавить в blacklist "17 февраля 2024"
Да я ещё ЦП застала 🤙😝
Добавь в блеклист все от 24.02.2022
Не а че удобно,сморозил че нибудь публично не то что нужно и все,сразу как от прокаженного бегут…..
Достаточно зайти не в ту дверь.
А потому то нечего всяким иноагентам у нас тут зарабатывать
Предоставьте, пожалуйста, ваши паспортные данные. Мы вас внесём в список. Это проще простого!
Рекламодатели скажут своим рекламным агентствам, что не будут рисковать. Произойдет переток бюджетов в пользу неполитических площадок и с явно прогосударственной позицией. Кроме стоимости релевантного контакта рекламодателей мало что интересует и политика то уж точно.
Рекламодателям нужна аудитория, а не площадка. А у прогосударственной аудитории спрос на «картины на холсте» и «финка нквд» судя по рекламе там. Нужны продажи и платежеспособная аудитория.
прибыль их интересует.
а у прогосударственных площадок плохо с охватами. нет охватов -> нет узнаваемости -> нет продаж.
просто сейчас блогеры станут поспокойней. все пересмотрят свои позиции.
Наконец то заживём. 😄
Думаю, что рекламодатели должны разделять риски с блогерами, тк деятельность многих связана с вероятностью стать иноагентом и их контент смотрят за эту специфику(политота) а рекламодатели хотят этих зрителей.
Пусть заключают короткие контракты на месяц а не год
Их можно понять, ведь работать с ними после этого будет означать приобрести этот же статус и потерять все контракты и всех клиентов-прогореть
Значит будет повышение стоимости у рекломадателей чтобы риски для себя закрыть в случае расторжения в одностороннем порядке. 100%
А неча иноагентами быть. Становитесь патриотами - и рубите бабло, ёпта.
Это сложно. Сегодня ты патриот, а завтра в тюрьме за излишний патриотизм
Рекламном рынку 3.14зда?