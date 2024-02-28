Маркетинг
Таня Боброва

Рекламные агентства добавят пункты об одностороннем расторжении контракта, если блогера признают иноагентом Статьи редакции

В феврале 2024 года Госдума одобрила в двух чтениях законопроект о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у таких лиц.

  • Агентства будут добавлять в договоры условие об одностороннем расторжении контрактов в случае признания распространителя рекламы иноагентом. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. В NMi Group, OMD OM Group и Digital Church подтвердили, что будут прорабатывать подобные механизмы.
  • Проблемой для бизнеса станет не столько размещение рекламы на ресурсах иноагентов, сколько заключение контрактов с лицами «из группы риска», пояснили источники в рекламных группах. Минюст обычно пополняет реестр вечером по пятницам, когда «рабочий день любой бухгалтерии уже закончен». Заранее не узнать, кто туда попадёт, а остановить рекламную кампанию нужно сразу после обновления реестра, пояснил один из собеседников.
  • Ещё одна проблема — техническая: агентство или рекламодатель не всегда знают полный список сайтов, на которых может выйти заказанная реклама. «Здесь важно проработать алгоритм оперативного включения площадок в блэк-листы при получении статуса иноагента», — отметила директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина.
  • С размещением у блогеров «немного проще», поскольку публикации обычно делаются вручную. Поэтому «можно предугадать риски» и не размещаться у тех, кто потенциально может попасть в списки Минюста. Но в договорах нужно предусмотреть окончание отношений, удаление публикаций и компенсации в случае признания блогера иноагентом. Такой компенсацией может стать вероятная сумма штрафа для рекламодателя или агента за нарушение закона.
  • Опрошенные РБК юристы говорят, что включение в договор условий, «которые будут соразмерны понесённым в связи с отменой кампании тратам», — единственный возможный механизм для защиты рекламодателей и рекламных агентств при принятии закона. При этом для минимизации рисков агентствам придётся анализировать позиции блогеров и контролировать их отношения с иностранными компаниями и СМИ.
  • Представители рекламного рынка называют прямой запрет рекламы у иноагентов «ожидаемым» и отмечают, что он позволит легче урегулировать вопрос с прекращением отношений по размещению рекламы с иноагентом, так как «появится безусловное основание для этого». С другой стороны, большая часть блогеров-иноагентов — «сильнейшие лидеры мнений», а запрет сократит количество площадок для безопасного размещения рекламы.
  • Госдума поддержала в первом чтении законопроект, запрещающий размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иностранных агентов, 20 февраля 2024 года. Документ также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов, при этом медиа смогут их цитировать — если это делается не в рекламных целях.
  • 27 февраля депутаты одобрили законопроект во втором чтении. Третье, окончательное чтение запланировано на 28 февраля.

#новости #иноагенты

1.3K показов
1.4K открытий
1 репост
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 Алекс

У них процветает культура отмены, кричали они. Мы не такие и никого не угнетаем, говорили они. Я поддерживаю закон, шептали они.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

копируют "лучшие" западные практики, пропитанные "молекулами свободы")

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Ой, опять двоемыслие)))
Мы не запад, но копируем запад.. С логикой дружите?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Сергеев

Кажется Алишерка станет еще беднее🥲

Ответить
Развернуть ветку
Владимир n a

«Когда нацисты пришли за социалистами, я оставался безмолвным. Я не был социалистом.

Когда они пришли за членами профсоюза, я не стал протестовать. Я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями, я не возмутился. Я не был евреем.

Когда они пришли за мной, не осталось никого, кто бы выступил против»

Ответить
Развернуть ветку
Заводная Лягуха

Для РФ этот нарратив не подходит, тут за кем бы не пришли - всем остальным будет похую.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

не похую, они будут радоваться.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

«Когда нацисты пришли за социалистами, я радовался. Я не был социалистом.

Когда они пришли за членами профсоюза, я смеялся. Я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями, я был воодушевлен. Я не был евреем.

Когда они пришли за мной, не осталось никого, кто бы порадовался»

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Жесть просто как же он теперь! Давайте скинемся ему на майбах.

Ответить
Развернуть ветку
Bad Gateway

Давно пора его полностью раскулачить

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Слава Советскому Союзу!

Ответить
Развернуть ветку
местный житель

только это уже будет не Советский Союз, а другая страна. - выдуманная кое-кем.

Ответить
Развернуть ветку
Костя Маслов

Как она может быть выдуманная, если она реально существует

Ответить
Развернуть ветку
местный житель

выдуманная страна — существует.
Теперь мой день удался.

Ответить
Развернуть ветку
vforviolence

Совок есть, союзов только нет 🤓

Ответить
Развернуть ветку
Азамат Багатов

Союз хоть что-то построил

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Сделайте пожалуйста тег «Политота». 🤢🤮.
И я добавлю его в блеклист. 🙋‍♀️

Ответить
Развернуть ветку
Pushkareva Ekaterina

Лучше тебя добавить в blacklist "17 февраля 2024"

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Да я ещё ЦП застала 🤙😝

Ответить
Развернуть ветку
Олежка

Добавь в блеклист все от 24.02.2022

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Не а че удобно,сморозил че нибудь публично не то что нужно и все,сразу как от прокаженного бегут…..

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Достаточно зайти не в ту дверь.

Ответить
Развернуть ветку
Вишняковский

А потому то нечего всяким иноагентам у нас тут зарабатывать

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Предоставьте, пожалуйста, ваши паспортные данные. Мы вас внесём в список. Это проще простого!

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

Рекламодатели скажут своим рекламным агентствам, что не будут рисковать. Произойдет переток бюджетов в пользу неполитических площадок и с явно прогосударственной позицией. Кроме стоимости релевантного контакта рекламодателей мало что интересует и политика то уж точно.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Рекламодателям нужна аудитория, а не площадка. А у прогосударственной аудитории спрос на «картины на холсте» и «финка нквд» судя по рекламе там. Нужны продажи и платежеспособная аудитория.

Ответить
Развернуть ветку
Соня

прибыль их интересует.
а у прогосударственных площадок плохо с охватами. нет охватов -> нет узнаваемости -> нет продаж.
просто сейчас блогеры станут поспокойней. все пересмотрят свои позиции.

Ответить
Развернуть ветку
Dektor

Наконец то заживём. 😄

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот
Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Думаю, что рекламодатели должны разделять риски с блогерами, тк деятельность многих связана с вероятностью стать иноагентом и их контент смотрят за эту специфику(политота) а рекламодатели хотят этих зрителей.

Пусть заключают короткие контракты на месяц а не год

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Usmanov

Их можно понять, ведь работать с ними после этого будет означать приобрести этот же статус и потерять все контракты и всех клиентов-прогореть

Ответить
Развернуть ветку
Жгучий Лук

Значит будет повышение стоимости у рекломадателей чтобы риски для себя закрыть в случае расторжения в одностороннем порядке. 100%

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А неча иноагентами быть. Становитесь патриотами - и рубите бабло, ёпта.

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Это сложно. Сегодня ты патриот, а завтра в тюрьме за излишний патриотизм

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

Рекламном рынку 3.14зда?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
32 комментария
Раскрывать всегда