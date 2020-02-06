Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Система будет распознавать изображения, чтобы показывать релевантную рекламу.
Принадлежащий Mail.ru Group сервис Relap тестирует новый формат рекламы — in‑image. Он будет встраивать изображения поверх картинки, на которую смотрит пользователь. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Для подбора релевантных объявлений будет использоваться компьютерное зрение, рассказали изданию в компании. Если на фотографии изображён компьютер, пользователь может увидеть рекламу электроники.
Система анализирует не только изображение, но контент страницы в целом. Это позволит избежать размещения рекламы в неподходящем контексте, пояснили в компании.
Формат in‑image — это собственная разработка Mail.ru Group. В компании рассчитывают, что она позволит бороться с баннерной слепотой и позволит повысить эффективность рекламы. Первым участником эксперимента Relap стал «Тинькофф».
Полноценный запуск сервиса компания планирует в первом квартале 2020 года.
Опрошенные изданием участники рекламного рынка отметили, что похожие сервисы есть и у других компаний — например, у российского проекта AstraOne, запущенного в 2018 году. Также эксперты предупреждают, что если сервис будет перегружать пользователя рекламой или неправильно определять тему, то может столкнуться с негативной реакцией.
Надеюсь что AdBlock спасёт всех. Mail.ru Shame on you
Так как ВКонтакте, например, это мейл, а изображения на лету менять куда легче, чем видео, боюсь изображение будет не вторым слоем, а на исходной картинке
Ждем рекламу поверх видео. А то эти сраные пользователи все еще используют интернет для чего-то кроме просмотра рекламы!
Я буду показывать тебе рекламу поверх рекламы, которую ты смотришь во время рекламы рекламы!
Блоги компаний
Показать еще