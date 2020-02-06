Система будет распознавать изображения, чтобы показывать релевантную рекламу.

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Принадлежащий Mail.ru Group сервис Relap тестирует новый формат рекламы — in‑image. Он будет встраивать изображения поверх картинки, на которую смотрит пользователь. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пример рекламы in-image.​

Для подбора релевантных объявлений будет использоваться компьютерное зрение, рассказали изданию в компании. Если на фотографии изображён компьютер, пользователь может увидеть рекламу электроники.

Система анализирует не только изображение, но контент страницы в целом. Это позволит избежать размещения рекламы в неподходящем контексте, пояснили в компании.

Примеры: что система распознаёт на изображениях.​

Формат in‑image — это собственная разработка Mail.ru Group. В компании рассчитывают, что она позволит бороться с баннерной слепотой и позволит повысить эффективность рекламы. Первым участником эксперимента Relap стал «Тинькофф».

Полноценный запуск сервиса компания планирует в первом квартале 2020 года.