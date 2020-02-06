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Лиана Липанова
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IKEA: бесплатная библиотека дизайн-проектов для квартир в «хрущёвках» помогла увеличить продажи в России на 17% Материал редакции

Теперь компания изучает возможность запуска такого сервиса в других странах с типовыми постройками.

  • Бесплатная библиотека дизайн-проектов квартир помогла IKEA увеличить продажи в России на 17% за финансовый год, который закончился в августе 2019 года. Россия — самый быстрорастущий рынок для IKEA после Венгрии, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.
  • В июне 2019 года IKEA запустила на российской версии сайта сервис «Квартиротека» — бесплатную библиотеку дизайн-проектов для квартир с типовой планировкой. Чтобы посмотреть виртуальный дизайн-проект для своей квартиры, нужно ввести свой адрес. Сервис предлагает проекты в 14 типах домов.
  • С момента запуска библиотеки сайт IKEA посетило 2,8 млн пользователей. Большинство из них — новые покупатели, сообщили в компании.
  • Теперь компания изучает возможность запуска библиотеки дизайнов в странах с большим количеством типовых построек — в частности, в Германии, Польше и Китае.
IKEA

#новость #ikea

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9 комментариев
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Евгения Абрамова

6

Это очень логично. Думаю, очень многие, смотря на пример комнаты в Икее, думали: "Вот бы мне такую же комнату". 

А тут даже не нужно думать над дизайном, расставлять мебель на плане и мерить влезет или нет - добрая Икея уже сама всё сделала.

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Георгий Владимирович

2

Сервис что надо👍🏼 не то что мы, в Мебель России по старинке карандашиком чертим 😅

Ответить

ЯжПрограммист

2

Большая часть застройки в РФ типовая, можно этот подход развить на все популярные серии домов. Выбираешь свою коробку и вуаля. Направление правильное.

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Ivan Dergachev

1

Instinct молодцы!

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Геворг Арутюнян

0

Не плохо

Ответить

Alexandre Svergoun

0

Гении

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Oleg Melnik

0

Сервис отличный, но своей планировки не нашел

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Maxim Bityukov

0

П46 нет. Одна из самых массовых в Москве, городе присутствия множества магазинов икеа. 

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Дмитрий Беговатов

0

Хорошая тема, IKEA - молодцы! Люди всё больше заботятся об удобстве и красоте своего жилища.

Хочу отметить, что на просторах рунета есть более обширная база перепланировок на сайте «Идеи вашего дома». Там пара тысяч реализованных проектов тоже совершенно бесплатно 😊

Перепланировка квартир: реализованные и…
Примеры перепланировок квартир в типовых и нетиповых домах: реализованные и дизайн проекты…
www.ivd.ru
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