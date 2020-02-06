IKEA: бесплатная библиотека дизайн-проектов для квартир в «хрущёвках» помогла увеличить продажи в России на 17%
Материал редакции
Теперь компания изучает возможность запуска такого сервиса в других странах с типовыми постройками.
Бесплатная библиотека дизайн-проектов квартир помогла IKEA увеличить продажи в России на 17% за финансовый год, который закончился в августе 2019 года. Россия — самый быстрорастущий рынок для IKEA после Венгрии, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.
В июне 2019 года IKEA запустила на российской версии сайта сервис «Квартиротека» — бесплатную библиотеку дизайн-проектов для квартир с типовой планировкой. Чтобы посмотреть виртуальный дизайн-проект для своей квартиры, нужно ввести свой адрес. Сервис предлагает проекты в 14 типах домов.
С момента запуска библиотеки сайт IKEA посетило 2,8 млн пользователей. Большинство из них — новые покупатели, сообщили в компании.
Теперь компания изучает возможность запуска библиотеки дизайнов в странах с большим количеством типовых построек — в частности, в Германии, Польше и Китае.
Евгения Абрамова
Это очень логично. Думаю, очень многие, смотря на пример комнаты в Икее, думали: "Вот бы мне такую же комнату".
А тут даже не нужно думать над дизайном, расставлять мебель на плане и мерить влезет или нет - добрая Икея уже сама всё сделала.
Георгий Владимирович
Сервис что надо👍🏼 не то что мы, в Мебель России по старинке карандашиком чертим 😅
ЯжПрограммист
Большая часть застройки в РФ типовая, можно этот подход развить на все популярные серии домов. Выбираешь свою коробку и вуаля. Направление правильное.
Ivan Dergachev
Instinct молодцы!
Геворг Арутюнян
Не плохо
Alexandre Svergoun
Гении
Oleg Melnik
Сервис отличный, но своей планировки не нашел
Maxim Bityukov
П46 нет. Одна из самых массовых в Москве, городе присутствия множества магазинов икеа.
Дмитрий Беговатов
Хорошая тема, IKEA - молодцы! Люди всё больше заботятся об удобстве и красоте своего жилища.
Хочу отметить, что на просторах рунета есть более обширная база перепланировок на сайте «Идеи вашего дома». Там пара тысяч реализованных проектов тоже совершенно бесплатно 😊