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Евгений Делюкин
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Понял принципы работы вирусных видео и поисковиков, чтобы с нуля стать самым популярным музыкантом в США: опыт Lil Nas X Материал редакции

История о том, как использовать соцсети и «уязвимости» крупных организаций для достижения успеха, который казался случайным.

4 комментария
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Издание Marketing Examples рассказало о молодом музыканте Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл), который смог возглавить чарты и привлечь людей с помощью грамотного использования мемов, поисковиков и уязвимостей в чартах.

Lil Nas X бросил колледж, чтобы заниматься музыкой, но вместо активного написания треков он «поселился» в Twitter: знакомился, публиковал популярные мемы и быстро набрал 30 тысяч подписчиков.

План состоял в том, что читатели будут продвигать его музыку, но ничего не вышло: мемы получали по 2000 ретвитов, а публикации с музыкой на SoundCloud лишь десять.

Тогда Хилл перестал публиковать ссылки на музыкальный сервис и начал записывать песню, которую мог бы продвигать через мемы. По его словам, она должна быть короткой, броской и смешной.

В результате Хилл записал песню Old Town Road:

3 декабря 2018 года он наложил отрывок из песни на видео с танцующим ковбоем и опубликовал в Twitter — твит стал вирусным:

nope @LilNasX
country music is evolving https://t.co/BEZIw3TE8l
Кантри-музыка эволюционирует

После первой успешной публикации Хилл продолжил продвигать песню по той же схеме: короткие вирусные видео с музыкой Old Town Road и прикреплённой полной песней. Тогда это был единственный способ для молодого автора достучаться до аудитории, пишет Marketing Examples.

Затем Хилл начал публиковать видео в TikTok, спровоцировав аудиторию на публикацию мемов, пародий и челленджей. Несколько месяцев пользователи TikTok снимали ролики в ковбойских костюмах, а затем запустили челлендж, посвященный Old Town Road.

Я продвигал песню как мем в течение нескольких месяцев, пока она не завоевала что-то большее, чем популярность на TikTok. Я был хорошо знаком с TikTok: я всегда думал, что видео там будут ироничные и смешные. Когда я стал трендом там, это был невероятный момент для меня.

Lil Nas X

С песней Хилл попал в чарты популярной музыки журнала Billboard — в разделе кантри-музыки. Он выбрал кантри как наименее конкурентоспособный жанр, в котором мог добиться успеха и популярности.

Спустя неделю Billboard убрал песню, заявив, что это не кантри, но таким образом лишь спровоцировал обсуждение песни и способствовал её популярности.

Например, в поддержку Хилла высказался кантри-певец Билли Рэй Сайрус и записал с ним ремикс песни в апреле 2019 года. Через две недели после снятия песни, она заняла первое место в Hot 100 — главном чарте журнала с самыми популярными песнями в США.

На этом Хилл не остановился: он начал записывать ремиксы Old Town Road с другими известными музыкантами, чтобы удержаться в чарте.

Он знал, что у Billboad есть лазейка — ремиксы засчитываются в чарте популярной песни, а так как каждый ремикс получал миллионы прослушиваний, Old Town Road было невозможно сместить с первой строчки чарта.

Спустя 17 недель Хилл побил рекорд Мэрайи Кэри по удержанию первого места на Billboard и занимал его ещё две недели — его сместила песня Bad Guy Билли Айлиш.

«Легко забыть, насколько это необычная история. Пятью месяцами ранее Хилл бросил колледж и спал на диване своей сестры с отрицательным балансом на счёте», — пишет Marketing Examples. Сам Хилл заявляет, что это не удача или совпадение. Это точная работа с поисковиками и аудиторией.

Например, зная, что зрители видео с ковбоем будут искать полную версию песни, он изменил её название на YouTube и SoundCloud, включив в него фразу из видео.

Также он разместил текст песни на Reddit, чтобы он проиндексировался в Google и выдавался на первой странице выдачи. Таким образом любой, кто искал вирусное видео, сразу натыкался на песню.

В ноябре 2019 года музыкант был номинирован в шести категориях «Грэмми», среди которых «Лучший рэп-исполнитель» и «Прорыв года». Он победил в номинациях «Лучший клип» и «Лучшее выступление поп-дуэта».

Его никто не знал, никто не продвигал, а его музыка была никому не нужна — но он завёл друзей, рассмешил их и создал свою аудиторию, а затем упаковал песню так, чтобы она вписалась в их жизнь. Остальное уже история.

nope @LilNasX
u can literally scroll down my account and see my promoting this fuckin song for months. each accomplishment it gets just makes all this shit feel so worth it. i can’t stop taking about it.
Вы можете буквально проскроллить мой аккаунт и увидеть, как я рекламирую эту долбаную песню месяцами. Каждое достижение, которое она получает, просто заставляет всю эту хрень быть стоящей того. Я не могу перестать думать об этом.

#музыка #продвижение #соцсети

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4 комментария
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Andrew Zaiets

1

Если перевод точный, достаточно интересная информация для тех, кто горит желанием стать популярным в соцсетях, но в 99,99% люди не несут никакой ценности, а этот парень несёт, это творчество*желание добиться своего. Многим это не дано, но иначе бы все стали богатыми и знаменитыми. Жаль будет, если это герой одной песни и устойчивого успеха не произойдёт.

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LETS DO SMTH

0

Отстой. На таких принципах стать популярным - самое слабое достижение из всех.

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Vadim Zaytsev

LETS
1

Сделать вирусный трек и это уже плохо? Понимаю. 

Вот действительно, когда Бибер и Гомез просто накручивают прослушивания на своих треках это да, достижение!

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DIVO Media

0

И где-то на удаленке который час делая картинки к своим сообщениям загрустили тысячи SMM-щиков

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