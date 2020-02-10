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Пользователи смогут получить набор бесплатно при заказе 15 блюд.
Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» выпустил собственный «набор для пикника» — шарф, фляжку и сумку, рассказали vc.ru в компании.
Пользователи смогут получить наборы бесплатно, заказав в приложении 15 блюд с зелёными ценниками до 16 февраля 2020 года. Всего «Кухня на районе» выпустила «несколько сотен» наборов, уточнили vc.ru в компании. Если в рамках акции все раздать не получится, сервис планирует выставить остатки на продажу.
В будущем «Кухня на районе» рассчитывает выпускать одежду и аксессуары каждый сезон, но конкретные планы пока не раскрывает.
В ноябре 2019 года одежду и сувениры начала продавать «Яндекс.Еда» — тогда сервис запустил временный магазин для пользователей в некоторых районах Москвы. Например, в магазине можно было купить подвеску в виде вилки за 12 000 рублей.
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