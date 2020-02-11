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В 2009 году компания выпустила другой рекламный ролик, обыгрывающий те же стереотипы, напоминает Fast Company.
Heineken запустила рекламную кампанию «Мужчины тоже пьют коктейли» против гендерных стереотипов. Автором рекламы выступило итальянское агентство Publicis Italy, сообщает Fast Company.
В рекламе компания пытается развеять стереотип о том, что пиво — это напиток для мужчин. В каждом ролике официант или бармен путает заказы и подаёт женщине коктейль или шампанское, а мужчине — пиво. После этого герои меняются напитками.
В 2009 году Heineken выпустила другой рекламный ролик, «в основе которого лежат именно те гендерные стереотипы, которые она сейчас пытается развеять», пишет Fast Company. Издание предложило производителю пива «переделать свой хит 2009 года».
Красивые люди в дорогой одежде любят хлебнуть недорогого пивка или коктейль с водочкой. Всего лишь рекламный ролик, а многие в это верят 🤷🏻♂️
А могли бы на официанта надеть шкуру медведя и дать каменный лом, чтобы ещё больше акцентировать эту высосанную из пальца тему.
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