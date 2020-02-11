В 2009 году компания выпустила другой рекламный ролик, обыгрывающий те же стереотипы, напоминает Fast Company.

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Heineken запустила рекламную кампанию «Мужчины тоже пьют коктейли» против гендерных стереотипов. Автором рекламы выступило итальянское агентство Publicis Italy, сообщает Fast Company.

В рекламе компания пытается развеять стереотип о том, что пиво — это напиток для мужчин. В каждом ролике официант или бармен путает заказы и подаёт женщине коктейль или шампанское, а мужчине — пиво. После этого герои меняются напитками.