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Обувь появится в продаже весной 2020 года и будет стоить $60.
KFC и американский бренд одежды Crocs на Неделе моды в Нью-Йорке представили обувь с украшениями в виде кусков курицы и соответствующим ароматом, сообщает Business Insider.
Подошва обуви выглядит как фирменный баскет KFC, а на верхней части обуви изображены куски жареной курицы. Несмотря на аромат, украшения не съедобны, уточнили производители.
Обувь представлена в двух версиях: классической и с высокой подошвой. Однако второй вариант не будет доступен широкой публике, пишет издание.
Продажи запустят весной 2020 года. Тираж обуви будет ограничен, она будет стоить $60.
В Crocs (или копии) часто кришнаиты ходят, им понравятся с курочкой. Жаль не с говядиной.
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