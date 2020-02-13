Обувь появится в продаже весной 2020 года и будет стоить $60.

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KFC и американский бренд одежды Crocs на Неделе моды в Нью-Йорке представили обувь с украшениями в виде кусков курицы и соответствующим ароматом, сообщает Business Insider.

Подошва обуви выглядит как фирменный баскет KFC, а на верхней части обуви изображены куски жареной курицы. Несмотря на аромат, украшения не съедобны, уточнили производители.

Обувь представлена в двух версиях: классической и с высокой подошвой. Однако второй вариант не будет доступен широкой публике, пишет издание.