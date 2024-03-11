Путин подписал закон о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов Статьи редакции
За нарушение предусмотрены штрафы.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает физлицам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на любых других площадках. Также документ запрещает рекламировать такие ресурсы.
- Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.
- За нарушения предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.
- Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете рекламы у иноагентов в конце февраля 2024 года. В начале марта его одобрил Совет Федерации.
- На фоне принятия закона журналист Алексей Пивоваров, признанный иноагентом в 2022 году, объявил об увольнении «значительной части» команды YouTube-проекта «Редакция». Олег Тиньков (признали иноагентом в феврале 2024-го) сообщил, что закроет благотворительный фонд для борьбы с раком крови из-за своего статуса.
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Сначала они говорят вам где размещать или не размещать рекламу, а потом будут говорить куда поставить галочку или подпись. Тоталитаризм рядом.
P.S. Скрепные блогеры должны получить привилегии. Не зря всякая грязь типа стас как "постно" лоббировал этот закон.
Так вроде уже говорят куда галочку поставить. Иногда даже отчеты требуют
Галочки уже 19 лет как проставлены.
Ты немного запоздал) Уже говорят, даже до ресторанной сферы докатилось, не говоря о бюджетниках
Да не. Сейчас они еще "настоятельно призывают". А вот когда будет принудительно под присмотром, то будет конец.
Галочку уже поставили. Не переживайте.
Поплачь об этом
Наконец-то нормальные законы начали делать в отношении иноагентов
Вся реклама теперь будет невероятно скрепной, воодушевляющей и благостной!
значит иноагенты начнут рекламировать всякий скам и шлак
Виду слезы в комментариях из светлых глаз изрядно-порядочных людей.
Получай, гейский вражеский иноагент! Только патриотизм и православие, только хардкор!
С просмотрами как у Варламова можно жить и на монетизацию спокойно, там минимум 500 тысяч ежемесячно
500тыс не хватит чтоб делать много контента и такого качества.
Это да, факт. Он очень много делает контента и много летает
Монетизации в РФ нет
Есть, вы же с впн иногда смотрите включаете видео на ютубе. В Казахстане показывается реклама, в Украине и другом СНГ + его все смотрят заграницей уехавшие и тп
Нет монетизации. Рекламу он где-то и показывает, только вот контент-мейкеру из РФ youtube не платит
С фига ли? Вы думаете в Ильи зареган адсенс на РФ? Даже у меня ссаные 10евро с адсенса и то я перевел
Да, думаю у него доля уехавших приличная и у нас реклама показывается, и ее дофига.
Иностранные агенты могут друг у друга рекламировать. Чтобы раз в день кушать горячее. Иностранным агенткам посложнее будет.
ахахаахахах я думаю даже им придется платить штраф 🤣🤣🤣А то слишком легко получается,закон же должен действовать и на героев торжества🤣🤣🤣
Тоесть получается инагенты финансируются не госдепом а внутренним рынком рекламы или что они хотели этим законом показать?
ахахах да там у них логика сломалась. )
"Гарант" 37-й статьи Конституции...
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
Так победят
Его путь
А минусы?
Интересно, через какое время маралисты перестанут быть маралистами и начнут рекламировать всякий пирамидный шлак. Или таки на завод?
мОралист
Пока есть донаты. Выживут. Но там уже лоббируют закон о том, что переводящие средства иногентам, могут быть привлечены к ответственности, если лицо, которому ты переводишь деньги, подозревается в склонности к экстремизму.
За все время работы он не подписал только пару законов из огромной кучи.
Зачем тогда ему вообще эта функция подписчика?
Так себе новости реально. ((
Юра Дудь начнёт есть биг бон