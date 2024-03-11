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Таня Боброва

Путин подписал закон о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов Статьи редакции

За нарушение предусмотрены штрафы.

  • Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает физлицам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на любых других площадках. Также документ запрещает рекламировать такие ресурсы.
  • Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.
  • За нарушения предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.
  • Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете рекламы у иноагентов в конце февраля 2024 года. В начале марта его одобрил Совет Федерации.
  • На фоне принятия закона журналист Алексей Пивоваров, признанный иноагентом в 2022 году, объявил об увольнении «значительной части» команды YouTube-проекта «Редакция». Олег Тиньков (признали иноагентом в феврале 2024-го) сообщил, что закроет благотворительный фонд для борьбы с раком крови из-за своего статуса.

#новости #иноагенты #законы

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37 комментариев
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 Kiss1nger

Сначала они говорят вам где размещать или не размещать рекламу, а потом будут говорить куда поставить галочку или подпись. Тоталитаризм рядом.
P.S. Скрепные блогеры должны получить привилегии. Не зря всякая грязь типа стас как "постно" лоббировал этот закон.

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Dmitry

Так вроде уже говорят куда галочку поставить. Иногда даже отчеты требуют

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Вадим Д.

Галочки уже 19 лет как проставлены.

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Капитан Эчпочмак

Ты немного запоздал) Уже говорят, даже до ресторанной сферы докатилось, не говоря о бюджетниках

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Kiss1nger

Да не. Сейчас они еще "настоятельно призывают". А вот когда будет принудительно под присмотром, то будет конец.

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Dektor

Галочку уже поставили. Не переживайте.

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Aleksey Pronin

Поплачь об этом

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debil
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Паломино

Наконец-то нормальные законы начали делать в отношении иноагентов

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Вадим Д.

Вся реклама теперь будет невероятно скрепной, воодушевляющей и благостной!

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flash

значит иноагенты начнут рекламировать всякий скам и шлак

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Сергей Доктор

Виду слезы в комментариях из светлых глаз изрядно-порядочных людей.

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Слегка Придурковатый

Получай, гейский вражеский иноагент! Только патриотизм и православие, только хардкор!

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Dima Tsurkan

С просмотрами как у Варламова можно жить и на монетизацию спокойно, там минимум 500 тысяч ежемесячно

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Roman Skan

500тыс не хватит чтоб делать много контента и такого качества.

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Dima Tsurkan

Это да, факт. Он очень много делает контента и много летает

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Владимир Федулов

Монетизации в РФ нет

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Dima Tsurkan

Есть, вы же с впн иногда смотрите включаете видео на ютубе. В Казахстане показывается реклама, в Украине и другом СНГ + его все смотрят заграницей уехавшие и тп

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Banyanya

Нет монетизации. Рекламу он где-то и показывает, только вот контент-мейкеру из РФ youtube не платит

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Alexey Melikhov

С фига ли? Вы думаете в Ильи зареган адсенс на РФ? Даже у меня ссаные 10евро с адсенса и то я перевел

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Alexey Melikhov

Да, думаю у него доля уехавших приличная и у нас реклама показывается, и ее дофига.

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Sergey2024

Иностранные агенты могут друг у друга рекламировать. Чтобы раз в день кушать горячее. Иностранным агенткам посложнее будет.

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Тимофей Павликин

ахахаахахах я думаю даже им придется платить штраф 🤣🤣🤣А то слишком легко получается,закон же должен действовать и на героев торжества🤣🤣🤣

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Alexey Melikhov

Тоесть получается инагенты финансируются не госдепом а внутренним рынком рекламы или что они хотели этим законом показать?

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Roman Skan

ахахах да там у них логика сломалась. )

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Zloy Marketolog

"Гарант" 37-й статьи Конституции...

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Про Тиндер - Андрей Зажигалов

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

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Skankhunt42

Так победят

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Skankhunt42

Его путь

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Gosha

А минусы?

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ArtemRE2

Интересно, через какое время маралисты перестанут быть маралистами и начнут рекламировать всякий пирамидный шлак. Или таки на завод?

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Буквоед

мОралист

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Kiss1nger

Пока есть донаты. Выживут. Но там уже лоббируют закон о том, что переводящие средства иногентам, могут быть привлечены к ответственности, если лицо, которому ты переводишь деньги, подозревается в склонности к экстремизму.

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Andrey Vasilev
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Zamir Saidov

За все время работы он не подписал только пару законов из огромной кучи.
Зачем тогда ему вообще эта функция подписчика?

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Roman Skan

Так себе новости реально. ((

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Donatello Supreme

Юра Дудь начнёт есть биг бон

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34 комментария
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